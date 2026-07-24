পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: ইডির দফতরে হাজিরা মদন মিত্রের স্ত্রীর
শুক্রবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজিরা দেন মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র ৷
Published : July 24, 2026 at 3:14 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন কামারাহাটির বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র ও তাঁর পরিবার ৷ ইতিমধ্যে মদন মিত্রের দুই ছেলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন ৷ শুক্রবার ইডির দফতরে হাজিরা দিলেন কামারহাটির বিধায়কের স্ত্রী অর্চনা মিত্র ৷
মাস কয়েক ধরেই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত নিয়ে সক্রিয় ইডি ৷ এই মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, যাঁরা মন্ত্রী-বিধায়ক ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু এই মামলাতেই গ্রেফতার হয়েছেন৷ একই মামলাতে ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ৷
গত জুন মাসে কামারহাটি ও ভবানীপুরে মদন মিত্রের একাধিক ঠিকানায় দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা । সেই অভিযানের পর থেকেই মদন মিত্রের পরিবারের ওপর কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরদারি ছিল । সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ইডির তরফে তলব করা হয় মদন মিত্রের দুই ছেলে ও স্ত্রীকে ৷ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে গিয়ে গত বুধবার হাজিরা দেন মদন মিত্রের ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র ৷ বৃহস্পতিবার ইডির ওই অফিসে গিয়ে হাজিরা দেন মদন মিত্রের বড় ছেলে স্বরূপ মিত্র ৷
শুক্রবার ইডির দফতরে যান মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র । তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র ৷ এদিন সকালে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফাইল সঙ্গে করেই ইডি দফতরে প্রবেশ করেন তাঁরা । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার শুভরূপ মিত্রকে প্রায় ন’ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । সেই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া নতুন তথ্য ও নথির ওপর ভিত্তি করেই এদিন মদন মিত্রের স্ত্রীকে ছোট ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে কিংবা পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷
ইডি সূত্র অনুযায়ী, পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক কারচুপির তদন্তে বেশ কিছু সন্দেহজনক লেনদেন গোয়েন্দাদের আতশকাচের তলায় আসে । তদন্তকারীদের দাবি, অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে ওঠা বিপুল অংকের অর্থ কোনোভাবে এই বিধায়কের পরিবার কিংবা তাঁদের ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । সেই কারণেই মিত্র পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিপত্র, আয়কর রিটার্নের হিসাব ও অন্যান্য আর্থিক ফাইল জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে সমন পাঠানো হয়েছিল ।
ইতিমধ্যে মদন মিত্রর দুই ছেলে ও স্ত্রীর থেকে পাওয়া তথ্য় ও নথি খতিয়ে দেখা হবে ৷ অন্যদিকে আগামী 29 জুলাই কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকেও সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইডির তরফে । সূত্রের খবর, দুই ছেলে ও স্ত্রীর বয়ানের সঙ্গে মদন মিত্রর বয়ানও মিলিয়ে দেখা হবে ৷
কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই ধারাবাহিক তলব নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়লেও তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের পরিবার জানিয়েছে, তাঁরা তদন্ত প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত । নির্ধারিত দিনে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র নিয়েই তাঁরা এজেন্সির মুখোমুখি হয়েছেন । এবার তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করার পর পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ।