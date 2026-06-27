ঘাটাল মাষ্টারপ্ল্যান, দামোদরের ড্রেজিং-এর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাখ্যা অগ্নিমিত্রা পালের
পলি জমে নাব্যতা কমেছে দুর্গাপুর ব্যারেজের ৷ এরপর ড্রেজিং নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে বলে জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
Published : June 27, 2026 at 3:20 PM IST
দুর্গাপুর, 27 জুন: ঘাটাল মাষ্টারপ্ল্যান যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিপূর্ণতা পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাটালের বর্ষায় জল দুর্দশা কাটানো যাবে না। আপাতত সেখানকার নর্দমা, খালগুলিকে সংস্কার করার কাজ চলছে গত এক মাস। ঘাটালের সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং পাশাপাশি দামোদর নদের পলি সংস্কার করানোর পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের ৷ ফি-বছর ঘাটালবাসীর দুর্দশা নিয়ে দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে এমন কথাই বললেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
পলি জমে নাব্যতা কমেছে দুর্গাপুর ব্যারেজের ৷ এরপর ড্রেজিং নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে বলে জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পলি জমে নাব্যতা অনেকটাই কমেছে দুর্গাপুর ব্যারেজের। 15 বছর ধরে বর্ষা এলেই ড্রেজিং না-হওয়ার জেরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলত তৃণমূল সরকার ৷ এবার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ড্রেজিং নিয়েই ভাবনা শুরু হয়েছে ৷ এমনটাই জানাচ্ছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷
দুর্গাপুরে মন্ত্রী বলেন, "সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করবে ৷ তবে সরকারের বয়স এখনও এক মাসের কিছু বেশি। তাই বড় পরিকাঠামোগত কাজ এখনই শুরু করা সম্ভব নয় ৷ আপাতত জল জমা রোধেই জোর দিচ্ছে সরকার। ড্রেন পরিষ্কার রাখা হচ্ছে ৷ পাম্পের সাহায্যে দ্রুত জল নামানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ ছোট, মাঝারি ও বড় ড্রেনের পাশাপাশি ক্যানাল পরিষ্কারের কাজও চলছে ৷"
মন্ত্রী আরও বলেন, "ঘাটালের সমস্যা অত্যন্ত জটিল ৷ স্থায়ী সমাধানের জন্য বড় পরিকাঠামোগত পরিবর্তন দরকার ৷ সেই কাজ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ ৷" দুর্গাপুর ব্যারেজের ড্রেজিং প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। এক মাসের মধ্যে এমন কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তবে এলাকার বিধায়করা ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে। আগামী দিনে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকেই সরকার এগোবে।"
ইতিমধ্যে রাজ্যে বর্ষা এসেছে ৷ বহু জায়গায় জল জমতে শুরুও হয়েছে ৷ সেই প্রসঙ্গে, অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমাদের সরকারের বয়স মাত্র এক মাসের একটু বেশি। আমাদেরকে একটু সময় দিন ৷ গত 15 বছরে কিছুই কাজ হয়নি। খাল, বিল, নর্দমা-সহ বড় বড় জলধারগুলিকে সংস্কার করার কাজ আমরা গত একমাস করেছি ।"
তিনি আরও বলেন, "ঘাটালবাসীর সমস্যা চিরতরে মেটাতে গেলে একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাও কাজের দরকার। ঘাটালের সমস্যা একটু জটিল। সে বিষয়েও আমরা কাজ শুরু করব। আপাতত মোটর দিয়ে সেখানকার জল কমাতে হবে। ওই এলাকার সমস্ত জলাধারগুলিকে এবং জল নিষ্কাশন পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য আমরা শুধুমাত্র কাজ করেছি। কিন্তু ঘাটাল কে জলবন্দি দশা থেকে উদ্ধার করতে হলে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা দরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে সেই কাজ করবে।পাশাপাশি দামোদর নদের পলি সংস্কারের প্রস্তাব আমরা পেয়েছি। সেই বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।"