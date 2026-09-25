নভেম্বরেই পুরভোট ! রাজ্যে এল 40 হাজার EVM, প্রশাসনের সঙ্গে প্রস্তুতি-বৈঠক কমিশনের
Elections in multiple municipalities: 40 হাজারের বেশি EVM এল রাজ্যে ৷ কলকাতা, হাওড়ার পাশাপাশি কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি, হলদিয়া পুরসভার আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হয়েছে ।
Published : September 25, 2026 at 6:37 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বিধানসভা ভোটের রেশ কাটতে না-কাটতেই ফের ভোটের প্রস্তুতি বাংলায় । এ বার লক্ষ্য পুরসভা । পুজো মিটলেই পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পথে এগোচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন । নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পুরভোট হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণা গুপ্তা । তিনি জানিয়েছেন, কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি এবং হলদিয়া - এই 7 পুরসভায় ভোট হতে পারে ৷ আর তারই প্রস্তুতিতে বড় ধাপ এগোল রাজ্যে ইভিএম আসায় । প্রথম দফার জন্য রাজ্যে এসে পৌঁছেছে মোট 40,748টি EVM ইউনিট । তার মধ্যে 21,184টি ব্যালট ইউনিট (BU) এবং 19,564টি কন্ট্রোল ইউনিট (CU) ।
ভোটের নির্দিষ্ট দিন এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেনি কমিশন । তবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই ভোট করানোর লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে । রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণা গুপ্তা এদিন জানান, "নভেম্বরেই কলকাতা-সহ রাজ্যের সাত পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, তবে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে ভোটের চূড়ান্ত দিন নির্ধারণ করা হবে ।" সূত্রের খবর, 27 থেকে 29 নভেম্বরের মধ্যে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ভোটের বিজ্ঞপ্তি পুজোর ছুটির পর, অক্টোবরের শেষের দিকে প্রকাশ হতে পারে বলেও কমিশন-সংশ্লিষ্ট সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে ।
আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক এবং জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণা গুপ্তা । ভোটকেন্দ্র, ভোটকর্মী, ইভিএম, নিরাপত্তা, আসন পুনর্বিন্যাস এবং সংরক্ষণ - সব দিকের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় । অর্থাৎ ভোটের দিন ঘোষণা না হলেও প্রশাসনিক স্তরে কার্যত কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছে কমিশন ।
কমিশন সূত্রে খবর, কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের পাশাপাশি কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি এবং হলদিয়া পুরসভার আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হয়েছে । আসন সংরক্ষণের তালিকা প্রকাশের কাজও এগোচ্ছে । কলকাতা ও হাওড়ার ক্ষেত্রে 7 অক্টোবর এবং অন্য পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে 6 অক্টোবর ফর্ম-বি-তে সংরক্ষণের তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা । সেই তালিকা প্রকাশের পরে দাবি-আপত্তি ও সংশোধনের প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে ।
প্রথম দফায় যে সাতটি পুরসভাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি চলছে, সেগুলি হল কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি এবং হলদিয়া । একসঙ্গে এই সাত পুরসভায় ভোট হলে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স থেকে শিল্পাঞ্চল- বিস্তৃত এলাকায় একযোগে ভোটের লড়াই হবে । তবে চূড়ান্ত ভোটসূচি কমিশনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির পরেই স্পষ্ট হবে ।
এই প্রস্তুতির মধ্যেই সবচেয়ে বড় অগ্রগতি ইভিএম নিয়ে। প্রথম দফার জন্য মোট 40,748টি ইউনিট রাজ্যে পৌঁছেছে । এর মধ্যে 21,184টি ব্যালট ইউনিট এবং 19,564টি কন্ট্রোল ইউনিট । জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আসা এই ইভিএমগুলি সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে । আগামী 29 সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইভিএম বণ্টনের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ।
তবে ইভিএম রাজ্যে এলেই প্রস্তুতি শেষ নয় । বরং তার পরেই শুরু হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্ব । নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রতিটি যন্ত্রের কারিগরি পরীক্ষা করা হবে । ইভিএমগুলিকে নিরাপদে নির্দিষ্ট স্ট্রং-রুমে রাখা হবে । তার আগে এবং পরবর্তী ধাপে যন্ত্রগুলির কার্যক্ষমতা যাচাই করতে হবে । কোনও ইউনিটে প্রযুক্তিগত বা যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে ফার্স্ট লেভেল চেকিং (FLC)-এর প্রক্রিয়াও চলবে । এই পরীক্ষার পরে যে ইভিএমগুলি ভোটের জন্য উপযুক্ত বলে চিহ্নিত হবে, সেগুলিই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ব্যবহার করা হবে । একই সঙ্গে ভোটগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণেও এই ইভিএম ব্যবহার করা হবে ।
বুথের প্রস্তুতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । সাত পুরসভা মিলিয়ে প্রায় 6,300টি ভোটকেন্দ্র তৈরির প্রাথমিক হিসাব রয়েছে । কলকাতায় প্রায় 4,771টি, হাওড়ায় প্রায় 1,030টি, হলদিয়ায় 187টি, বালিতে 97টি, কালিম্পংয়ে 46টি, ধূপগুড়িতে 43টি এবং কার্শিয়াংয়ে 27টি ভোটকেন্দ্রের পরিকল্পনা রয়েছে । রিজার্ভ-সহ বিপুল সংখ্যক ভোটকর্মীও প্রয়োজন হবে । তাঁদের বাছাই, দায়িত্ব বণ্টন এবং প্রশিক্ষণের কাজও ধাপে ধাপে এগোবে ।
পুরভোটের প্রস্তুতিতে কলকাতা ও হাওড়া স্বাভাবিক ভাবেই সবচেয়ে বেশি নজরে । বিশেষ করে হাওড়ায় দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচিত পুরবোর্ড না থাকায় এই ভোটের প্রশাসনিক গুরুত্ব আলাদা । শেষ বার হাওড়ায় পুরভোট হয়েছিল 2013 সালে । 2018 সালে পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর নির্বাচন হয়নি । ফলে প্রায় 13 বছর পরে হাওড়ায় নির্বাচিত পুরবোর্ড গঠনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে ।
কলকাতার ক্ষেত্রেও ভোটার তালিকা এবং আসন সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । SIR-পরবর্তী ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করেই পুরভোটের প্রস্তুতি এগোচ্ছে । কলকাতা পুরসভা এলাকার ভোটার তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক আপিল বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন । ফলে পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়টিও নজরে থাকবে ।
সব মিলিয়ে পুজোর পরেই বাংলায় ফের নির্বাচনী আবহ তৈরি হতে চলেছে । এখন কমিশনের সামনে তিনটি বড় কাজ- আসন সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শেষ করা, ইভিএম পরীক্ষা ও বণ্টন সম্পূর্ণ করা এবং ভোটের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ।