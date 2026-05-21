পুজোর পরেই দুর্গাপুরে পুরভোট ! শুভেন্দু বললেন, 2017-র মতো ভোটহীন নির্বাচন হবে না
দুর্গাপুর পুরসভায় শেষবার নির্বাচন হয়েছিল 2017 সালে । নির্ধারিত পাঁচ বছরের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রশাসকমণ্ডলীর হাতেই চলছে 43 ওয়ার্ডের পুর পরিষেবা ৷
Published : May 21, 2026 at 8:10 PM IST
দুর্গাপুর, 21 মে: দীর্ঘ চার বছর ধরে ঝুলে থাকা দুর্গাপুর পুরনিগম নির্বাচন নিয়ে অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচনের বিষয়টি দেখবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন । এই দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল । আমরা আশা করছি দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর পরেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে ।"
রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই ঘোষণার পরই শিল্পনগরীর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । এবারে দুর্গাপুজো হবে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ৷ সেক্ষেত্রে নভেম্বরের শেষে পুরভোট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ প্রসঙ্গত, এর আগে হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠক থেকেও সেখানকার পুরভোট নিয়ে একই ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু ৷
2017 সালে শেষবার দুর্গাপুর পুরসভার নির্বাচন হয়েছিল । নির্ধারিত পাঁচ বছরের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রশাসকমণ্ডলীর হাতেই চলছে 43 ওয়ার্ডের পুর পরিষেবা । প্রথমে পাঁচ সদস্যের বোর্ড, পরে দু’জন প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে নগর নিগম । ফলে দীর্ঘদিন ধরেই পুরভোট নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে ।
বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার প্রশাসনিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানেই পুরভোট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তিনি ।
একই সঙ্গে 2017 সালের পুরভোট প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, "তখন অনেকেই ভোট দিতে পারেননি । বিজেপি সেই পথে হাঁটবে না । সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রেখেই দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচন হবে ।" এ প্রসঙ্গে এদিন দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের প্রসঙ্গও টানেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ফলতাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে ৷ কোথাও কোনও অশান্তির খবর নেই ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দুর্গাপুর সফর ঘিরে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা । অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে ডিএমসি মোড় হয়ে সৃজনী প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত রোড শো-তে উপচে পড়া ভিড় নজর কাড়ে । 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সিটি সেন্টার এলাকা । সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে গার্ড অব অনার দেওয়া হয় রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ।
প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু-সহ একাধিক মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা । পাঁচ জেলার প্রায় 50 জন বিজেপি বিধায়কও উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে ৷