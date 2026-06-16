হয়রানি থেকে মুক্তি কলকাতাবাসীর, বিধায়কদের সই করার ক্ষমতা দিল কেএমসি

হয়রানি থেকে মুক্তি কলকাতাবাসীর, বিধায়কদের সই করার ক্ষমতা দিল কেএমসি
কলকাতা পুরনিগমের নাগরিকদের নথিপত্রে সই করার অধিকার পেলেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বিধায়করা ৷ নির্বাচন না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা জারি থাকবে ৷
Published : June 16, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: কলকাতা পুরনিগম এলাকায় প্রতিটি বিধায়ক এবার নাগরিকদের প্রয়োজনে সব ধরনের নথিতে বা আবেদনপত্রে সই করার ক্ষমতা পেলেন ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে পাঠানো এক নির্দেশিকায় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মূলত, কলকাতা পুুরনিগমে এই মুহূর্তে কোনও পুর প্রতিনিধি না-থাকায়, নানান প্রয়োজনে কাগজপত্রে সই করাতে নাগরিকদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে ৷
বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে ক্ষমতা হাতবদল হয়েছে ৷ আর তারপর থেকেই কলকাতা পুরনিগমের নানান কাজে সমস্যার অভিযোগ উঠতে শুরু করে ৷ কেএমসি-র মাসিক অধিবেশন না-হওয়া থেকে শুরু করে, একাধিক বিষয়ে তৎকালীন পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয় মেয়র এবং তৃণমূল কাউন্সিলরদের ৷
আর এর জেরে নিজের চেয়ারে বসে কাজ করতে না-পারার অভিযোগে গত 5 জুন মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম ৷ সেই জায়গায় অন্য কোনও কাউন্সিলরকে মেয়র না-করায় ভেঙে যায় কলকাতা পুরনিগমের বোর্ড ৷ সেদিনই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর কেএমসি-র পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে চিঠি পাঠায় ৷ যেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের 1980 সালের আইন উল্লেখ করে 72 ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমতাসীন দলকে নতুন মেয়র মনোনীত করতে বলা হয় ৷ আর তা না-হলে পুরকমিশনারকে প্রশাসক বসানোর কথা জানায় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷
তবে 72 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তৃণমূলের তরফে কোনও নাম জমা পড়েনি মেয়র পদের জন্য ৷ এরপরেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ফের একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেয়, কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারকেই পুর-প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হল ৷ তাঁর তত্ত্বাবধানেই বিভিন্ন পরিষেবার কাজ চলছে সেদিন থেকে ৷
তবে সমস্যা তৈরি হয় বোর্ড ভাঙার জেরে কাউন্সিলর পদ বিলোপ হওয়াতে ৷ কলকাতা পুরনিগমের সব ওয়ার্ডের নাগরিকদের নানা প্রয়োজনে কাউন্সিলরের সই লাগে ৷ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার জন্য সেই সই না-মেলায় সমস্যায় পড়ে লোকজন ৷ সদ্য প্রাক্তন হওয়া বহু কাউন্সিলর এই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসককে অবগত করে জানতে চান, তাঁদের কী করণীয় ৷
সেই প্রেক্ষিতে প্রকাশক পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে চিঠি দিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলরদের কো-অর্ডিনেটর করা যায় কি না জানতে চান ৷ মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়ে দেন প্রাক্তন কাউন্সিলররা নন ৷ কলকাতার প্রতিটি বিধায়ককে এই সই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ৷ যতদিন না-নির্বাচন হয়ে নতুন বোর্ড গঠন হচ্ছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলবে কলকাতা কর্পোরেশনে ৷
ফলে 5 জুনের পর থেকে কলকাতার নাগরিকদের যে হয়রানি বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, সেই সমস্যা আর থাকল না-বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে, নিজের ওয়ার্ডে জনপ্রতিনিধির কাছে রাত বিরেতে গিয়ে কাজ মেটানোর যে সুবিধা ছিল, সেই ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় তৈরি হবে বলেই আশঙ্কা করছে সাধারণ মানুষ ৷