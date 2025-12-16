মা উড়ালপুলে একের পর এক গাড়ির সংঘর্ষ, গুরুতর জখম বাইক আরোহী
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মা উড়ালপুল দিয়ে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল একটি গাড়ি । আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে । আর তার থেকেই এই দুর্ঘটনা ৷
Published : December 16, 2025 at 11:39 AM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী মা উড়ালপুল । মঙ্গলবার সকালে একের পর এক গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক বাইক আরোহী । তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য মা উড়ালপুলে যান চলাচল ব্যাহত হয় ৷ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন সকালে মা উড়ালপুল দিয়ে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল একটি গাড়ি । আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে । যার জেরে ওই গাড়িটি উলটো দিকের লেনে ঢুকে পড়ে এবং সামনে থেকে আসা আরেকটি গাড়িকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয় । সেই গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের পর একটি বাইকও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । আর তাতেই বাইকে থাকা আরোহী গুরুতর জখম হন ।
সংঘর্ষের পর উড়ালপুলের উপর প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা তাঁকে । কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অ্যাম্বুলেন্স । আহত বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন চিকিৎসকরা ।
এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকেই রহস্য তৈরি হয়েছে ঘাতক গাড়ির চালককে ঘিরে । আশপাশে থাকা অন্যান্য গাড়ির চালকদের দাবি, দুর্ঘটনার পরপরই ওই চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান । এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি । বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ।
উল্লেখ্য, মা উড়ালপুলে গাড়ির গতির ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা রয়েছে । কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল । সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায় । অনেকেরই অনুমান, চালক হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বা অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন ৷ যার ফলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ।
তবে এটাই প্রথম নয়, গত সেপ্টেম্বর মাসেও মা উড়ালপুলে পর পর গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল । তখন একটি গাড়ি পর পর এক তিনটি গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল । সেই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই ফের একই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে । মঙ্গলবার সকালের এই দুর্ঘটনার জেরে মা উড়ালপুলে কিছু সময়ের জন্য তীব্র যানজট তৈরি হয় । পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি সরিয়ে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় । তবে বারবার দুর্ঘটনায় মা উড়ালপুলে গতি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।