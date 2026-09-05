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ধসের জেরে বাতিল একাধিক ট্রেন, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার পথে বিশেষ বাস

পর্যটন মন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন মুখ্য়মন্ত্রী । উত্তরবঙ্গে আটকে থাকা পর্যটকদের বাড়ি ফেরাতে যাবতীয় ব্যবস্থা করছে সরকার ।

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শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার পথে বিশেষ বাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 12:00 AM IST

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শিলিগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: মালদা ডিভিশনের তিলডাঙা ও নিউ ফরাক্কা সেকশনের মাঝামাঝি এলাকায় আচমকা ভয়াবহ ভূমিধসের জেরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের মূল রেলপথ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লাইন ধসে যাওয়ায় কলকাতার সঙ্গে শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আকস্মিক এই ট্রেন বিপর্যয়ের ফলে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসা অগণিত পর্যটক এবং দক্ষিণবঙ্গগামী হাজার হাজার নিত্যযাত্রী মাঝরাস্তায় আটকে পড়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। তাঁদের জন্য় চালু হল বিশেষ বাস পরিষেবা ।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং বিপদে পড়া দূরপাল্লার যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। জরুরি ভিত্তিতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে শিলিগুড়ির প্রধান পরিবহণ কেন্দ্র তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে চালু করা হয়েছে বিশেষ বাস পরিষেবা।

সাধারণত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার প্রতিদিন 6টি করে বাস কলকাতা রুটে চলে। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর প্রাথমিকভাবে আরও 7টি অতিরিক্ত বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অতিরিক্ত চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে আরও 35 থেকে 40টি সরকারি বাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী বাসগুলি ধাপে ধাপে ছেড়ে যাবে।

মন্ত্রীরা কী বলছেন ?

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও তদারকি করতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে উপস্থিত হন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। পর্যটনমন্ত্রী জানান, এই চরম বিপদের দিনে যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য পরিবহণ দফতরের সহযোগিতায় পর্যাপ্ত অতিরিক্ত বাসের আয়োজন করা হয়েছে। যাত্রীদের থেকে নিয়মমাফিক ভাড়াই নেওয়া হবে । বাড়তি কোনও অর্থ নেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। সরকার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে । যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী যতগুলো বাসের প্রয়োজন হবে ততগুলোই উত্তরবঙ্গ থেকে ছাড়বে।

বেসরকারি বাসের অতিরিক্ত ভাড়া হাঁকানো ও টিকিট নিয়ে কালোবাজারি প্রসঙ্গে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান, উৎসব বা দুর্যোগের চরম চাহিদার সময় কিছু বেসরকারি সংস্থা টিকিটের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছেছে । আগামিদিনে বেসরকারি বাসের ভাড়ায় একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তাঁর কথায়, "এই ধরনের একচেটিয়া মানসিকতা ও টিকিটের কালোবাজারি রুখতেই রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতর থেকে একঝাঁক সরকারি বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে। বিপুল সংখ্যক সরকারি বাস চলায় বেসরকারি বাসগুলিও অতিরিক্ত ভাড়া কমাতে বাধ্য হবে । তাতে সাধারণ যাত্রীরা সরাসরি উপকৃত হবেন।"

যাত্রীরা কী বলছেন ?

রেল পরিষেবা আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছিলেন সাধারণ যাত্রীরাও। উত্তরবঙ্গ সফরে এসে আটকে পড়া এক যাত্রী স্নেহা জানান, তাঁর কলকাতা ফেরার জন্য দার্জিলিং মেইলের টিকিট কাটা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ট্রেন বাতিল হয়ে যাওয়ায় তিনি ভীষণ সমস্যায় পড়েন।

তাঁর মতে, আকস্মিক এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত বিকল্প বাসের ব্যবস্থা করা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে পরিবার ও শিশুদের নিয়ে সফররত মানুষদের চরম মানসিক চাপে পড়তে হয়। তবে বাস টার্মিনাসে এসে সরকারের এই বিশেষ সরকারি বাস পরিষেবার সুযোগ পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেন।

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ধসের জেরে বাতিল একাধিক ট্রেন
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