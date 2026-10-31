সান্দাকফুতে পর পর পর্যটকের মৃত্যু, মানেভঞ্জনে তৈরি হচ্ছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরীক্ষা শিবির
Sandakphu tourist deaths: উচ্চতাজনিত কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে জোড়া পর্যটক মৃত্যুর ঘটনা পাহাড়ি পর্যটনে অত্যন্ত নেতিবাচক ও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।
Published : October 31, 2026 at 6:17 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 অক্টোবর: সান্দাকফু ভ্রমণের পথে বারবার আশঙ্কাজনক অসুস্থতা ও পর পর পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য পর্যটন দফতর, জিটিএ এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দু’জন পর্যটক সান্দাকফুতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।
গত 30 সেপ্টেম্বর উচ্চতাজনিত তীব্র শ্বাসকষ্ট ও অসুস্থতার কারণে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়তোষ অধিকারীর (26) মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই গত 20 অক্টোবর সান্দাকফু সংলগ্ন টুমলিঙে পরিবারের সদস্যদের সামনে হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান উত্তর 24 পরগনার বারাসতের বাসিন্দা বুবাই পাল (48)।
উচ্চতাজনিত কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে জোড়া পর্যটক মৃত্যুর ঘটনা পাহাড়ি পর্যটনে অত্যন্ত নেতিবাচক ও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দর্শনের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণের ক্ষেত্রে জরুরি চিকিৎসাসেবা ও সুরক্ষার অভাবের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ পর্যটকদের মনে এক ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ফলে বহু প্রবীণ ও শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনা করা সান্দাকফু ভ্রমণ বাতিল বা পিছিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ৷ যা উত্তরবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ভাবমূর্তিকেও সংকটে ফেলেছে বলে মনে করছে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পাহাড়ে ভ্রমণ নিয়ে তৈরি হওয়া এই আতঙ্ক কাটাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এবার নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।
পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, “সান্দাকফু বা মেঘমাতে যেসব পর্যটকরা বেড়াতে যাবেন, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবিলম্বে মানেভঞ্জনে অস্থায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে আনা চিকিৎসকের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেখালেই চলবে না, মানেভঞ্জনের শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসকরা পর্যটকদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিলে তবেই মিলবে সান্দাকফু ভ্রমণের অনুমতি।”
তিনি আরও বলেন, “মানেভঞ্জনে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও দ্রুত শুরু করবে রাজ্য সরকার। যতদিন না সেই স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই অস্থায়ী কেন্দ্র চালু থাকবে। সান্দাকফু থেকে দার্জিলিং হাসপাতালের দূরত্ব অন্তত সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টার চড়াই-উতরাই পথ। দুর্গম পথ অতিক্রম করে হাসপাতালে পৌঁছতে গিয়ে দীর্ঘ সময় লাগে, ফলে সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাবে পথেই অনেক সময় পর্যটকদের মৃত্যু হয়। সেজন্য মানেভঞ্জনের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যাতে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত সেখানে চিকিৎসা দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক করা যায় এবং পরবর্তীতে নিরাপদে নীচে নামানো সম্ভব হয়।”
প্রশাসনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু ৷ তিনি বলেন, “ট্রেকিং বা উঁচু পাহাড়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ও অক্সিজেনের ঘাটতি অনেক সময় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সান্দাকফু ভ্রমণের প্রধান প্রবেশপথ মানেভঞ্জনে প্রশাসনিকভাবে এই ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র ও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সান্দাকফুগামী পর্যটকদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়বে এবং পাহাড়ি পর্যটনে দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।”