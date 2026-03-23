আরজি করে লিফট-কাণ্ড: ঠিক কী পরিস্থিতি হয়েছিল ? রহস্য উন্মোচনে ফের ফরেন্সিক তদন্ত

আরজি করে লিফট-কাণ্ড: ঠিক কী পরিস্থিতি হয়েছিল ? রহস্য উন্মোচনে ফের ফরেন্সিক তদন্ত
Published : March 23, 2026 at 2:22 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: শহরের অন্যতম বৃহৎ সরকারি হাসপাতাল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটে আটকে 41 বছরের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা ৷ যে কারণে দ্বিতীয় দফায় ফরেন্সিক তদন্তে নামল পুলিশ ৷ হাসপাতাল সূত্রের খবর, সোমবার দ্বিতীয়বারের জন্য ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন কলকাতা পুলিশের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও বায়োলজি ডিভিশনের গোয়েন্দারা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম দফার তদন্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি ধরা পড়লেও, মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং ঘটনার পূর্ণ রূপরেখা এখনও স্পষ্ট নয় । সেই কারণেই নতুন করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে লিফটের যান্ত্রিক ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি এবং দুর্ঘটনার সময়কার পরিস্থিতির দিকে বেশি জোর দিচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতাল চত্বরে মোট 32টি লিফট রয়েছে । তার মধ্যে প্রায় 22টি লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে । কিন্তু যে লিফটে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটি ওই তালিকায় ছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় । এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নথিপত্র খোঁজা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদও চলছে । ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগকে । এক গোয়েন্দা আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "আমরা সব সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখছি । কোনও খামতি থাকলে তা সামনে আনা হবে ।"
সোমবারের পরিদর্শনে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে নজর দেবেন লিফটের ভেতরের কাঠামো, দরজার লকিং সিস্টেম, সেন্সর ও জরুরি ব্রেকিং ব্যবস্থার উপর । পাশাপাশি বায়োলজি বিভাগের দল ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখবে, দুর্ঘটনার সময় ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ? লিফটটি আগে থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল নাকি আচমকাই বিপর্যয় নেমে আসে, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য ।
ঘটনার পর থেকেই হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা নিয়েও নজর রয়েছে প্রশাসনের । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলির লিফট নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হতে পারে ।
মৃত অরূপবাবুর পরিবারের দাবি, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং চরম গাফিলতির ফল । তাঁদের অভিযোগ, সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হলে এই মৃত্যু এড়ানো যেত । পরিবার ইতিমধ্যেই দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে ।
তদন্তকারীরা মনে করছেন, ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে এলেই ঘটনার প্রকৃত চিত্র অনেকটাই পরিষ্কার হবে । তবে ততদিন পর্যন্ত আরজি করের এই লিফট-মৃত্যু শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়েই থাকছে ৷