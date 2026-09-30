ফের আগ্রাসী গঙ্গা ! তলিয়েছে বাড়ি, স্কুল-মন্দিরও, বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে গ্রাম

ফের আগ্রাসী গঙ্গা ! তলিয়েছে বাড়ি, স্কুল-মন্দিরও, বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে গ্রাম
Ganga Erosion in Malda: পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
Published : September 30, 2026 at 8:32 PM IST
মালদা, 30 সেপ্টেম্বর: ক'দিন আগেও এলাকা ভেসেছিল গঙ্গার জলে ৷ বন্যায় কাছাকাছি সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সবাই ৷ নদীর জল নেমেছে ৷ তাঁরাও শিবির থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন ৷ কিন্তু যখন জল কমে, আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে গঙ্গা ৷ বুধবার তার প্রমাণ পেলেন মালদা জেলার রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলা, মুলিরামটোলার বাসিন্দারা ৷
ভোর চারটে থেকে শুরু হওয়া তীব্র ভাঙনে তাঁদের চোখের সামনে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে 20-22টি বাড়ি, দু'টি প্রাথমিক স্কুল, একটি মনসা মন্দির ৷ আরও দু'টি মন্দির যে কোনও মুহূর্তে গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে ৷ প্রমাদ গুনছে অগুনতি বাড়ি ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে করার কিছু নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে জেলা সেচ দফতর ৷
আগেই অনুমান ছিল, জল কমতে শুরু করায় গঙ্গার আগ্রাসন আরও বাড়বে ৷ কয়েকদিন আগেই সেই আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ ইটিভি ভারতকে বলেছিলেন, "মালদা জেলায় গঙ্গা তীরবর্তী ভূমিরূপই এর মূল কারণ ৷ নদীর ধারে বালি ও পলির স্তরে ভূমিরূপ তৈরি হয় ৷ যখন দীর্ঘ সময় নদীর জলে সেই ভূভাগ ডুবে থাকে তখন বালির স্তরে প্রচুর জল ঢুকে পড়ে ৷ পলিমাটির স্তরও নরম হয়ে যায় ৷ জল কমতে শুরু করলে সেই স্তর থেকে বালি বেরিয়ে আসে ৷ ফলে সেখানে খানিকটা শূন্যতা তৈরি হয় ৷ এর প্রভাবে উপরের স্তর নীচে নেমে আসে ৷ ভূপৃষ্টে ভাঙন দেখা দেয় ৷"
এদিন ঠিক সেই ঘটনাই ঘটতে দেখা গিয়েছে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, সোমবার থেকেই গঙ্গার অল্পবিস্তর ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ মঙ্গলবার কোথাও ভাঙন হয়নি ৷ কিন্তু এদিন ভোর থেকে রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে গঙ্গা ৷ একের পর এক স্থায়ী ও অস্থায়ী বাড়ি তলিয়ে যেতে শুরু করে নদীগর্ভে ৷ তলিয়ে যায় জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও ৷ যে স্কুল নিয়ে সম্প্রতি ইটিভি ভারতে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ৷ তবে, শুধু জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, পাশের মুলিরামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ অংশও এদিন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ, এলাকার শ'তিনেক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মুখে ৷
জিতুটোলার বাসিন্দা দীপেন মণ্ডল বলেন, "আজ সকাল থেকে 20-22টা ঘর নদীতে চলে গিয়েছে ৷ আমার ঘরও আর নেই ৷ নদী থেকে কিছুটা দূরে আমার বাড়ি ছিল ৷ সেটাও বাঁচল না ৷ এখন একটা বাচ্চা ছেলে নদীতে পড়ে গিয়েছিল ৷ সাঁতার জানত বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ৷ আজ দুটো স্কুল নদীতে চলে গিয়েছে ৷ মুলিরামটোলা স্কুলের একটি ঘর এখন বেঁচে আছে ৷ এই স্কুল বাঁচানোর কোনও উপায় নেই ৷ কেউ বাঁচানোর চেষ্টা করল না ৷ এখন বাঁধে আশ্রয় নেব ৷ আমার দাদার বাড়িও এখন ভাঙা হচ্ছে ৷"
আদুরি মণ্ডলের কথায়, "আজ কত বাড়ি যে গঙ্গায় চলে গেল, তা গুনতি করা যাবে না ৷ আমার বাড়ির পাশে জিতুটোলা প্রাইমারি স্কুল ছিল ৷ সেটাও আজ নদীতে চলে গিয়েছে ৷ পাশের মুলিরামটোলা প্রাইমারি স্কুলের অর্ধেকও নদীতে পড়ে গিয়েছে ৷ আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ শেষ ৷ ওরা বাড়িতেই আছে ৷ স্কুলে যায় না ৷ এখন কোথায় যাব জানি না ৷ কোথাও জায়গা নেই ৷ বাঁধেও জায়গার অভাব ৷ আমার শ্বশুরমশাই কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি ৷ ঘর ভাঙার কথা জানতে পারলে তিনি আর বাঁচবেন না ৷"
জিতুটোলার মেঘরানি মণ্ডল ভাঙনের তীব্রতায় যেন কথা বলার শক্তি হারিয়েছেন ৷ কোনওরকমে তিনি বলেন, "এখানে একটা মনসা মন্দির ছিল ৷ চোখের সামনে নদীতে পড়ে গেল ৷ আমার বাড়িও বাঁচেনি ৷ আমরা জীবন্ত মরে আছি ৷ কিছু বাঁচল না ৷ এখন কোথায় যাব কে জানে ৷ বাড়ির কিছু বাঁচাতেও পারিনি ৷" এদিন চোখের সামনে নিজের বাড়ি তলিয়ে যেতে দেখেছেন রাধেশ্যাম সাহা ৷ সব হারিয়ে তিনি অন্য একজনের বাড়ি ভাঙায় সাহায্য করছিলেন ৷ তিনি বলেন, "আজ গঙ্গার ভাঙনে অনেক মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছে ৷ তাদের কোনও আশ্রয়ও নেই ৷ যাদের বাড়ি রয়েছে, সেসব নদীতে চলে যাবে ৷ কিছু বাঁচবে না ৷ দু'টি স্কুল এখন গঙ্গাগর্ভে ৷ আমাদের কিছু বলার নেই ৷"
এলাকার বাসিন্দা তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের দুঃখে দুঃখী ৷ বললেন, "জিতুটোলার রাস্তাটাও আজ গঙ্গার ভাঙনে কেটে গিয়েছে ৷ অনেক বাড়ি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল ৷ সকাল 10টা নাগাদ জিতুটোলা প্রাইমারি স্কুলও তলিয়ে গিয়েছে ৷ আজ নদীর জল একটু বেড়েছে ৷ ভাঙনের তীব্রতা সবাইকে আতঙ্কে রেখেছে ৷ মানুষ এখন দিশেহারা ৷ যে যেখানে পারছে, জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে রাখছে ৷ কিন্তু যেখানে সেসব রাখা হচ্ছে, সেই জায়গাও কতক্ষণ বেঁচে থাকবে কেউ জানে না ৷"
তিনি যোগ করেন, "এই এলাকায় এবার বন্যা হয়েছিল ৷ জল নেমে গেলে মানুষজন ঘরে ফিরতে শুরু করেছিল ৷ এবার নদীর ভাঙনে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেল ৷ গত পরশু খানিক ভাঙন হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার কিছু হয়নি ৷ আবার আজ শুরু হয়েছে ৷ গঙ্গা সবাইকে যেন সরে যাওয়ার সময় দিচ্ছে ৷ এরপর বীরুটোলা, কাটাহা দিয়ারা হাইস্কুল, সুদামটোলা রয়েছে ৷ সেসব জায়গায় গঙ্গা কবে হানাদারি চালায়, এখন তারই অপেক্ষা ৷"
জেলা প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, "মহানন্দটোলা এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের খবর পেয়েছি ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ৷ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ দুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷"
যদিও এই পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধের কাজ সেভাবে করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সেচ দফতর ৷ দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, "যে তীব্রতায় ভাঙন চলছে, তাতে এই মুহূর্তে করার কিছু নেই ৷ ভাঙনের তীব্রতা একটু কমলে বালির বস্তা ফেলা হবে ৷ তবে ওই এলাকাকে রক্ষা করতে গেলে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের প্রয়োজন ৷ আমরা সেই কাজ শুরু করার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি ৷"