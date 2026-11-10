পুলিশ আউট পোস্টের কাছেই উদ্ধার একাধিক বন্দুক-কার্তুজ ! আতঙ্কিত বাসিন্দারা
Firearms Recovery in NJP: ব্যাগের ভিতর থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি উদ্ধার হয় ৷ তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ ।
Published : November 10, 2026 at 4:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 নভেম্বর: দীপাবলির আমেজ কাটতে না কাটতেই চরম আতঙ্কের ছায়া নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় । মঙ্গলবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েল আন্ডারপাসের কাছে থাকা পুলিশ আউট পোস্টের (টিওপি) পাশ থেকেই উদ্ধার হল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্তত পক্ষে 150 রাউন্ড তাজা কার্তুজ । জনবহুল এলাকায় এবং পুলিশ আউট পোস্টের এত কাছাকাছি বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র মেলায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে ।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "এনজেপি এলাকায় একটি ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । কে বা কারা সেগুলি সেখানে রাখল, আর কী কারণে রাখল, সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পথচলতি নিতাই শীল নামে এক ব্যক্তি প্রথম টিওপির পাশে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন । ব্যাগটি কিছুটা ফাঁকা করে দেখতেই তাঁর চোখে পড়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রচুর কার্তুজ । সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায় । খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ব্যাগ ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী সুভাষ সাহানি আতঙ্ক প্রকাশ করে বলেন, "আমরা সকালে হাঁটতে বেরিয়ে এখানে হঠাৎ ভিড় দেখতে পাই । ব্যাগের ভেতর থেকে বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । এগুলি তো ধরা বা দেখা আমাদের মতো আমজনতার কাজ নয়, তাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর ব্যবস্থা করি ।"
তিনি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "সামনেই নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের বড় ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জনবহুল এলাকায় কারা এবং কী উদ্দেশ্যে এসব অস্ত্র রেখে গেল, তা ভেবেই আমাদের ভয় করছে । রাস্তাঘাটে এমন জিনিস পড়ে থাকা নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক । পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক তদন্ত করতে হবে ।"
উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান অয়েল এবং এনজেপি সংলগ্ন এই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের ঘটনা নতুন নয় । প্রতিনিয়ত দুষ্কৃতী কার্যকলাপ নিয়ে স্থানীয়রা ক্ষোভে ফুটছিলেন, তার ওপর দীপাবলির ঠিক দু'দিন পরই এই বিপুল পরিমাণ বেআইনি বন্দুক ও কার্তুজ মেলায় এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেল । কারা এই ব্যাগটি ফেলে রেখে গিয়েছে এবং কোনও বড় ধরনের নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদম তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ ।