13 মে স্কুলের ভিতরে ঠিক কী ঘটেছিল ? নেতাজিনগরে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে একাধিক জট
'অসুস্থ বলেও ছুটি মেলেনি', 10 দিন কোমায় থেকে মৃত্যু তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের, রহস্যের জট কাটছে না নেতাজিনগরে ৷ উত্তর খুঁজছে পরিবার, উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরাও ।
Published : May 30, 2026 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 30 মে: 13 মে সকালে স্কুলে গিয়েছিল অন্য দিনের মতোই । কয়েক ঘণ্টা পর সেই আট বছরের শিশুকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় । টানা প্রায় দশ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত নিভে যায় ছোট্ট প্রাণ । নেতাজিনগরের এক বেসরকারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ নাথের মৃত্যু ঘিরে এখন প্রশ্নের পাহাড় ।
পরিবারের অভিযোগ, স্কুলের গাফিলতি ও অমানবিক আচরণের জেরেই মৃত্যু হয়েছে তাদের সন্তানের । অন্যদিকে তদন্তকারীদের দাবি, এখনও পর্যন্ত ময়নাতদন্তে কোনও অস্বাভাবিকতার প্রমাণ মেলেনি । ফলে ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
মৃত ছাত্রের বাবা আশিসকুমার নাথের অভিযোগ, ঘটনার দিন অর্থাৎ 13 মে প্রথম পিরিয়ডেই অসুস্থ বোধ করছিল আয়ুষ । সে শ্রেণিশিক্ষককে বাড়ি যাওয়ার কথা জানালেও অনুমতি মেলেনি । বরং তাকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলা হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের । আশিসের কথায়, "ও যেখানে বসেছিল সেখানে পাখাও ছিল না । প্রচণ্ড গরমে ও আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে । স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত ওই ভাবেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল ।"
পরিবারের আরও অভিযোগ, অসুস্থ হয়ে পড়ার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি । বরং ছুটির পরে তাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি যেতে বলা হয় । অভিযোগ, সেই সময় কাঁধে ভারী ব্যাগ নিয়ে নামতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পায় শিশুটি ।
আশিস বলেন, "ছোট ছেলেকে নিতে স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম । তখনই খবর দেওয়া হয় বড় ছেলে অসুস্থ । গিয়ে দেখি ও আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে । মাথার একাংশ ফুলে গিয়েছে ।" প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং পরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আয়ুষকে । সেখানেই প্রায় দশ দিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হয় তার ।
তবে ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ভিন্ন চিত্রের ইঙ্গিত পেয়েছে কলকাতা পুলিশ । লালবাজার সূত্রের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এমন কোনও আঘাতের উল্লেখ নেই, যা সরাসরি উপর থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । কলকাতা পুলিশের ডিসি (এসএসডি) চারু শর্মা বলেন, "এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি । তদন্ত চলছে । একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ।"
তদন্তকারীদের দাবি, স্কুলে ওই ছাত্রের উপস্থিতির রেকর্ড খতিয়ে দেখে জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই সে স্কুলে আসত না । পুলিশের বক্তব্য, কোনও শারীরিক সমস্যার জন্য তার চিকিৎসা চলছিল কি না, সেই সংক্রান্ত তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে । পরিবারের কাছে মেডিক্যাল হিস্ট্রি এবং চিকিৎসার নথি চাওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ।
যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন আয়ুষের বাবা । তাঁর কথায়, "আমার সন্তানের কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল না । সে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই স্কুলে গিয়েছিল । পুলিশ যে নথি চেয়েছে, আমরা সবই দেব । তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব ।"
এদিকে ছাত্রের মৃত্যুর পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবকদের একাংশের মধ্যে । মঙ্গলবার স্কুলের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয় । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে । পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ রাস্তা অবরোধ করে বসে ছিলেন এবং অনুরোধ সত্ত্বেও সরেননি । এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়া ও গালিগালাজের অভিযোগও উঠেছে । পরে 14 জনকে গ্রেফতার করা হয় । ঘটনার পর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । যদিও যোগাযোগ করা হলে স্কুলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
একটি শিশুর মৃত্যু, পরিবারের গুরুতর অভিযোগ, পুলিশের ভিন্ন দাবি এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট- সব মিলিয়ে আয়ুষের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও অধরা । উত্তর খুঁজছে পরিবার, উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরাও । কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি এখনও ঝুলে রয়েছে, 13 মে স্কুলের ভিতরে ঠিক কী ঘটেছিল ?