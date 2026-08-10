কার নির্দেশে কাজ, মসজিদের মাইক খোলা নিয়ে একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

কার নির্দেশে কাজ, মসজিদের মাইক খোলা নিয়ে একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে
মামলাগুলির দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে, মসজিদে মাইক খোলার প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছে হাইকোর্টে ৷
Published : August 10, 2026 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: রাজ্যের সমস্ত মসজিদ থেকে মাইক খুলে নেওয়া হচ্ছে কার নির্দেশে ? পুলিশ কার নির্দেশে এই কাজ করছে এবং কোন আইনের বলে এই মাইক খোলা হচ্ছে ? এমনই কয়েকটি প্রশ্ন জানতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার আর্জি জমা পড়ল ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়নি । কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের একটা নির্দেশ রয়েছে এই বিষয়ে । আবেদনকারী দানিশ ফারুকি মামলা দায়ের করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান ৷ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ । বুধবার শুনানি সম্ভাবনা ।
অন্যদিকে, মসজিদের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী 11 অগস্ট মঙ্গলবার মিছিল করার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আবদুল সামাদ নামে এক ব্যক্তি । রাজাবাজার থেকে শিয়ালদা হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে ।
এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামল উল্লেখ করেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় । মামলাটি গ্রহণ করেছে আদালত । সূত্রের খবর, আজ বেলা 3টের সময় মামলাটির শুনানি হতে পারে ।
যদিও মসজিদের লাউডস্পিকার জোর করে খুলে ফেলা হচ্ছে, বিরোধীদের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে আগেই উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার । গত বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় উপাসনাস্থলকে নিশানা করা হয়নি । কলকাতা হাইকোর্টের 2020 সালের নির্দেশ কার্যকর করতেই রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে । সেই অভিযানে মসজিদের পাশাপাশি মন্দির থেকেও নিয়ম মেনে লাউডস্পিকার খুলেছে পুলিশ বলে দাবি করেন তিনি ।
নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের 34টি পুলিশ জেলাজুড়েই চলছে এই বিশেষ অভিযান । প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় মসজিদ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে । কোনওভাবেই যাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, লাউডস্পিকার ইস্যু ঘিরে রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হলেও সরকার আদালতের পুরনো নির্দেশ কার্যকরের যুক্তিকেই সামনে রাখতে চাইছে । অন্যদিকে, বিরোধীরা এখনও দাবি করছে, প্রশাসনের পদক্ষেপে বৈষম্য রয়েছে । ফলে এই বিতর্ক আগামী দিনে আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।