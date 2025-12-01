ETV Bharat / state

2 বছরেও মেলেনি বার্থ সার্টিফিকেট! বেনিয়ম-দালালরাজের বহু অভিযোগ বারাসত মেডিক্যালের বিরুদ্ধে

গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ উঠলেও, তা মানতে নারাজ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা।

BARASAT MEDICAL
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 2:46 PM IST

বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 1 ডিসেম্বর: চোখ-কাণ্ডে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের 'বেআব্রু'-র ছবিটা যেন আরও প্রকট হতে শুরু করেছে। সামনে আসতে শুরু করেছে হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ। রয়েছে বেনিয়ম এবং দালালরাজের দৌরাত্ম্যের অভিযোগও।

এক সময় হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে যাঁরা মুখ খোলার সাহস দেখাতে পারতেন না, চোখ-কাণ্ডের পর তাঁরাই এখন এগিয়ে এসে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। যা ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপও।

BARASAT MEDICAL
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

গেরুয়া শিবিরের দাবি, জেলা হাসপাতাল থেকে বারাসত হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, রোগী পরিষেবায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে সঠিক পরিষেবা না-মেলার পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে দিন দিন বাড়ছে দালালরাজও। একশ্রেণীর দালালদের দাপটে সমস্যায় পড়ছেন রোগীর পরিবার। কিন্তু, তা নিয়ে কোনও হুঁশ নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। টাকা ছাড়া কোনও পরিষেবায় পাওয়া যায় না বারাসত মেডিক্যালে।

যদিও হাসপাতালের রোগী পরিষেবার মানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি। সেই সঙ্গে টাকা দিয়ে পরিষেবা মেলার অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। অন‍্যদিকে, হাসপাতালের এমএসভিপি-র সুরে সুর মিলিয়ে পাল্টা এই ইস্যুতে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ এনেছে শাসক শিবিরও। ফলে, তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক তরজায় সরগরম হতে শুরু করেছে জেলার সদর শহর বারাসত।

বারাসত মেডিক্যালে দালালরাজ!

দু'বছর আগে পাকাপাকিভাবে পথ চলা শুরু করেছিল বারাসত মেডিক্যাল কলেজ। মেডিক্যাল কলেজ হওয়ার আগে এটি জেলা হাসপাতাল হিসেবেই পরিচিত ছিল। রোগীর চাপের কথা মাথায় রেখে এক সময়ে বারাসত জেলা হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ‍্য সরকার। সেই মতো কোটি কোটি খরচ করে হাসপাতালের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

BARASAT MEDICAL
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু, তার পরেও রোগী পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ। এই নিয়ে রোগীর পরিবারের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থাকলেও সেই ক্ষোভ কখনই স্ফুলিঙ্গের আকার নিতে পারেনি বলে দাবি স্থানীয়দের। তার পিছনেও রয়েছে অজ্ঞাত কোনও কারণ! ফলে, ইচ্ছে থাকলেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেভাবে এতদিন কেউ সাহস করে মুখ খুলতে পারেননি।

কিন্তু, চোখ-কাণ্ডের পর রোগীর পরিবারের একাংশের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। তাঁদেরই একজন কাঞ্চন বিশ্বাস। যিনি তাঁর শিশু সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য টানা দু-বছর ধরে ঘুরছেন হাসপাতালের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে। জুতোর সোল খয়ে গেলেও আজও নিজের শিশু সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট হাতে পাননি বলে অভিযোগ। সম্প্রতি চোখ-কাণ্ডে বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বারাসত মেডিক্যালে আন্দোলনে এলে তাঁর সামনেই এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ওই মহিলা। তখনই বিষয়টি জানা যায়।

শুধু বার্থ সার্টিফিকেটই নয়! একাধিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ! মেডিক্যাল কলেজ হওয়ায় রোগীদের স্বার্থে হাসপাতালের ভিতরে রয়েছে পিপিপি মডেলে নায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। রয়েছে হাসপাতালের নিজস্ব ব্লাড ব্যাংকও। শুধু তাই নয়, 'নিশ্চয়' যান প্রকল্পে গর্ভবতী মহিলাদের সুবিধার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা-ও রয়েছে সেখানে। রোগীর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে বসেছে আধুনিক যন্ত্রপাতিও।

BARASAT MEDICAL
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

এই সমস্ত পরিষেবার অধিকাংশই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়ার কথা রোগীদের। অথচ, অনেক ক্ষেত্রেই পরিষেবা পেতে গিয়ে রোগী এবং রোগীর পরিবারকে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি, পকেট থেকে অতিরিক্ত টাকাও তাঁদের গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যা এখন চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে।

এই নিয়ে ভুক্তভোগী বারাসত নবপল্লীর বাসিন্দা কাঞ্চন বিশ্বাস বলেন, "2023 সালের ডিসেম্বর মাসে আমার সন্তানের জন্ম হয় বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় দু'বছর। কিন্তু, আজও সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট পাইনি। অথচ, সার্টিফিকেট পেতে যাবতীয় কাগজপত্র অনেক আগেই জমা দেওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। আমি নিজে দু-দু'বার এসেছি। শুধু এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে চক্কর কাটতে হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এটা কেন হবে? সঠিক পরিষেবা যদি না-ই পাওয়া যায় ,তাহলে আর কিসের সরকারি হাসপাতাল? আমি চাই দ্রুত আমার সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।"

কী বক্তব্য বারাসত মেডিক্যালের?

যদিও, বার্থ সার্টিফিকেট পেতে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ মানতে নারাজ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা। তিনি বলেন, "মেডিক্যাল কলেজ হওয়ার আগে এটা জেলা হাসপাতাল ছিল। সেই সময়ের পুরনো কোনও পেন্ডিং থাকলে, সেগুলো আমরা নথি সহকারে তথ্য আপলোড করার কাজ শুরু করেছি। নতুনও যদি কোনও পেন্ডিং থেকে থাকে, সেগুলোও আমরা পরপর সিরিয়াল ধরে রোগীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে, সব অভিযোগ সত‍্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীর পরিবার আবেদন করার পরেও বার্থ সার্টিফিকেট নিতে আসে না। ভুলভ্রান্তি থাকলে তথ্য জমা দিতে বললেও তাঁরা আর দেন না। সেই ক্ষেত্রেই একমাত্র দেরি হতে পারে, নচেৎ নয়।"

BARASAT MEDICAL
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

টাকা নিয়ে হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়ার অভিযোগও নসাৎ করেছেন বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা। তাঁর কথায়, "হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। যদি কোনও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়, সেগুলো আমরা সব সময় সমাধান করার চেষ্টা করেছি। যদি এখনও কোনও সমস্যা থাকে, তা অচিরেই মিটে যাবে বলে আশা করছি। এটুকু বলতে পারি, সুষ্ঠুভাবে রোগীর পরিষেবা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

বিজেপির কী অভিযোগ?

এদিকে, এমএসভিপি-র কথার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই বলে দাবি করেছে গেরুয়া শিবির। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "বারাসত মেডিক্যাল কলেজ বাইরে থেকে দেখতে যতটা সুন্দর, ভিতরে ততটাই ভঙ্গুর। এখানে টাকা ছাড়া কোনও পরিষেবায় মেলে না। পিপিপি মডেলে হাসপাতালে নায‍্যমূল‍্যের ওষুধের দোকান রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, অধিকাংশ ওষুধই বাইরে থেকে কিনতে বাধ‍্য করা হয় রোগীর পরিবারকে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘নিশ্চয় যান প্রকল্পে গর্ভবতী মহিলাদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানেও অতিরিক্ত টাকা গুনতে হচ্ছে। হাসপাতালের ভিতরে একটা দালাল চক্র তৈরি হয়েছে। যাদের মাথায় আবার শাসক দলের আশীর্বাদ রয়েছে। ঘুরপথে দালালদের মাধ্যমেই টাকার বিনিময়ে পরিষেবা পেতে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিজনকে। আপনি ভাবুন, সরকারি হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃত রোগীর চোখ উধাও হয়ে যাচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, কী ধরনের পরিষেবা মিলছে বারাসত মেডিক্যালে।"

বিজেপিকে পাল্টা তোপ তৃণমূলের

এই নিয়ে গেরুয়া শিবিরকে পাল্টা জবাব দিয়েছে শাসক শিবির। বারাসত পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত বলেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মানুষ সরকারি হাসপাতালেই সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। বিরোধীদের কাজই হল সরকারের খুঁত ধরা। তা না-হলে ওরা রাজনীতি করবে কীভাবে?’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এ রাজ‍্যে বিরোধীদের অবস্থা ভঙ্গুর। যেকোনও কাজ করতে গেলে ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। সেই ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়াটাই আসল বিষয়। কারও গাফিলতিতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেও সেক্ষেত্রেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করা হচ্ছে। আসলে রাজনীতি করাটাই বিরোধীদের উদ্দেশ্য। চোখ-কাণ্ডের পর সরকার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে।"

