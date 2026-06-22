ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ! হাইকোর্টে সাময়িক 'স্বস্তি' সস্ত্রীক ইন্দ্রনীল সেনের

ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ! হাইকোর্টে সাময়িক 'স্বস্তি' সস্ত্রীক ইন্দ্রনীল সেনের
আগামী 8 জুলাইয়ের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে । ওই দিন দুপুর 2টোর পর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ।
Published : June 22, 2026 at 6:50 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রচার ও 'প্রিভিউ শো' এর নামে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগে বিতর্কের কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । রবিবার সেই মামলায় ইন্দ্রনীল, তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন এবং অভিযুক্ত সায়ন্তন মিত্রকে আপাতত স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট । তবে একইসঙ্গে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য পুলিশকে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ।
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী দু'সপ্তাহ ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা যাবে না । তবে তদন্তে কোনও রকম শিথিলতা চলবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি । আগামী 8 জুলাইয়ের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে । ওই দিন দুপুর 2টোর পর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ।
বউবাজার থানায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই মামলার সূত্রপাত । অভিযোগ, ইউনেস্কোর স্বীকৃতির নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো'তে প্রবেশের জন্য বিশেষ পাস বিক্রি করা হত । সেই সূত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীর ।
শুনানিতে অভিযোগকারীর আইনজীবী সৌরভ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, বহু বছর ধরে দুর্গাপুজোর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রচারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এ ধরনের আর্থিক লেনদেন আগে দেখা যায়নি । তাঁর বক্তব্য, ইউনেস্কোর নামাঙ্কিত পাস তৈরি করে অনলাইন মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে । এই প্রক্রিয়ায় প্রায় 200 জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলেও আদালতে দাবি করা হয় ।
অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর কল্লোল মণ্ডল আদালতে জানান, 'রিভিউ শো' এবং 'ডোনার পাস' এর নামে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ উঠেছে । একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে বলেও তদন্তে প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে । তবে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ এবং লেনদেনের প্রকৃতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
শুনানির সময় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন । তাঁর পর্যবেক্ষণ, "কী ভাবে এই কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ? কী ভাবে আয়োজকরা বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে বিশেষ প্রবেশাধিকার পেলেন ? মোট কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে ?" আদালতের মতে, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং তা খতিয়ে দেখা জরুরি ।
ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী জিষ্ণু সাহা অবশ্য দাবি করেন, এটি কোনও বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান ছিল না । দুর্গাপুজোর সময়ে নয়, আগে থেকে আয়োজিত 'প্রিভিউ শো' এর জন্য কিছু পাস দেওয়া হয়েছিল । অভিযোগকারীর পক্ষের কেউ সরাসরি প্রতারণার অভিযোগ করেননি বলেও তাঁর দাবি ।
তবে আদালত সেই যুক্তিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি । বিচারপতির মন্তব্য, "টাকা নেওয়া হয়েছে কি না, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন । ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না ।"
ফলে আপাতত গ্রেফতারি থেকে স্বস্তি পেলেও ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর পরিবারের উপর তদন্তের চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল । 8 জুলাই আদালতে জমা পড়া তদন্ত রিপোর্টই নির্ধারণ করতে পারে এই বহুচর্চিত মামলার পরবর্তী গতিপথ ।
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