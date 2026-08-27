নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের পুত্রবধূ, রাজ্যের আরও 31 পর্যটকের হদিশ নেই
মঙ্গলবার রাতের পর থেকে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না স্ত্রীর সঙ্গে, জানিয়েছেন মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় ৷
Published : August 27, 2026 at 8:01 PM IST
কাঁচরাপাড়া/সরিষা, 27 অগস্ট: নেপালে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় । মঙ্গলবার রাত থেকে তাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকেরা আর যোগাযোগ করতে পারেননি । দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষার বাসিন্দা কেয়া প্রামাণিক নামে এক স্কুল শিক্ষিকাও গিয়েছিলেন নেপালে বেড়াতে ৷ তিনিও নিখোঁজ ৷
নেপাল সরকার জানিয়েছে, ভোটেকোশী নদীর হড়পা বানে এখনও পর্যন্ত 175 জন নিখোঁজ হয়েছেন । তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক রয়েছেন 32 জন । সেই 32 জনের মধ্যেই রয়েছেন শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় ও কেয়া প্রামাণিক ৷
নেপালে নিখোঁজ মুকুলের পুত্রবধূ
মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘মঙ্গলবার রাতে শেষবার শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথা হয়েছে । তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারিনি । তাঁর ফোনের সুইচড অফ।’’
মুকুল রায়ের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার একটি পর্যটন সংস্থার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন । ওই পর্যটক দলে কলকাতা দক্ষিণ 24 পরগনা ও উত্তর 24 পরগনা মিলিয়ে মোট 32 জন ছিলেন ৷ তাঁরা মানসরোবর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন । ওই পর্যটক দল ছিল নেপালের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। আগামী 7 সেপ্টেম্বর তাঁদের ফেরার কথা ছিল ।
মুকুল রায়ের পুত্রবধূ হাওড়ার ওই পর্যটক দলের সঙ্গে একাই ছিলেন । তাঁর দুই সন্তান স্বামী শুভ্রাংশুর কাছে রয়েছে । শুভ্রাংশু জানিয়েছেন, 21 তারিখ বাড়ি থেকে যাওয়ার পর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মোবাইল ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ হয়েছে । মঙ্গলবার রাতেও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। বুধবার সকাল থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি । মোবাইল ফোনও সুইচড অফ হয়ে গিয়েছে ।
নেপালে খোঁজ মিলছে না স্কুলশিক্ষিকা কেয়ার
পাহাড়ের সৌন্দর্য আর ট্রেকিংয়ের প্রতি দুর্নিবার টান তাঁর । কিন্তু সেই পাহাড়ই যে এক লহমায় জীবনকে এমন অনিশ্চয়তার আঁধারে ঠেলে দেবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষার বাসিন্দা কেয়া প্রামাণিকের আত্মীয়রা ৷ নেপালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই নিখোঁজ ক্যানিংয়ের তালদি সুরবালা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা কেয়া প্রামাণিক ।
তাঁর বাড়ির লোক জানিয়েছেন, গত 21 অগস্ট কলকাতার একটি পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে তিন সদস্যের একটি দলের সঙ্গী হয়ে মানস সরোবর এলাকায় ট্রেকিংয়ের উদ্দেশে নেপাল রওনা দিয়েছিলেন কেয়া । পাহাড়ি চড়াই উতরাইয়ে ট্রেকিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা ।
গত 24 অগস্ট শেষবারের মতো ফোনে কথা হয়েছিল পরিবারের সঙ্গে । সেই গলায় ছিল পাহাড় জয়ের আনন্দ আর নতুন অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ । কিন্তু তার পরেই নেমে আসে ভয়াবহ সেই হড়পা বান । বিপর্যয়ের পর থেকে আর কোনোভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ।
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই কেয়া ছিলেন চঞ্চল, খেলাধূলা ও অ্যাডভেঞ্চারে অতি উৎসাহী । ক্যানিংয়ের স্কুলের শিক্ষিকা কেয়ার নিখোঁজের দুঃসংবাদে উদ্বিগ্ন সহকর্মী ও পরিচিতরা । ইতিমধ্যেই সরিষার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের মণ্ডল সভাপতি উত্তম বাগ । প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত খোঁজ চালানোর ও নেপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
প্রশাসনিক তৎপরতা
নেপালে বন্যা ও রাজ্যের পর্যটকদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের 32 জন পর্যটক নেপালে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন । নবান্নে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে । নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে । কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে । রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন পরিবারের পাশে রয়েছে ।