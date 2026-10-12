ডিএইচআর-এর নতুন উদ্যোগ, কার্শিয়াং-মহানদীর মাঝে চালু স্পেশাল টয়ট্রেন 'মুক্তধারা'
Special Toy Train: বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হেরিটেজ প্রেমী, পর্যটক এবং স্থানীয় প্রকৃতির স্বাদ নিতে আসা মানুষদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দিতেই চালু নয়া টয়ট্রেন ।
Published : October 12, 2026 at 10:49 AM IST
কার্শিয়াং, 12 অক্টোবর: পাহাড়ি পর্যটনে নতুন জোয়ার আনতে এবং ঐতিহাসিক ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা রক্ষা করে স্থানীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে নতুন উদ্যোগ ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর ঝুলিতে যুক্ত হল নতুন একটি বিশেষ টয়ট্রেন পরিষেবা । রবিবার ঐতিহাসিক কার্শিয়াং স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় এই ডিজেল চালিত নতুন বিশেষ ট্রেন 'মুক্তধারা' জয়রাইড ।
কার্শিয়াং থেকে মহানদী এবং মহানদী থেকে কার্শিয়াং, এই রুটে যাতায়াত করবে টয়ট্রেনটি ৷ যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) রমেশ কুমার উপস্থিত ছিলেন ৷ তিনি সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটির শুভ সূচনা করেন ।
টয়ট্রেনের নামকরণের পিছনের কারণ
পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনা এবং এই নতুন ট্রেন পরিষেবাটির পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী ৷ তিনি জানান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম ও পাহাড়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার স্মারক হিসেবেই এই নতুন পরিষেবার নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্তধারা' ।
তিনি বলেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে দার্জিলিং পাহাড়ে এসেছেন এবং এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিসর্গকে তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন । পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলা ঝরনা, বিশেষ করে বিখ্যাত 'পাগলাঝোড়া'-র রূপ তাঁর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে । কবিগুরুর সেই সৃষ্টিশীল চেতনা এবং পাহাড়ের বহমান ধারার সঙ্গে বিশ্বখ্যাত টয়ট্রেনের মেলবন্ধন ঘটাতেই আমরা এই ট্রেনের নাম রেখেছি 'মুক্তধারা'।"
কেন বিশেষ টয়ট্রেন ?
ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী আরও জানান, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হেরিটেজ প্রেমী, পর্যটক এবং স্থানীয় প্রকৃতির স্বাদ নিতে আসা মানুষদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য । তিনি বলেন, "পর্যটকদের চাহিদা এবং স্থানীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের কথা মাথায় রেখেই বিকেলের এই বিশেষ সময়সূচি সাজানো হয়েছে । কার্শিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত অথচ রোমাঞ্চকর সফর পর্যটকদের বিকেলের আলো-ছায়ায় পাহাড়ের অন্য এক অপরূপ দৃশ্যপট দেখার সুযোগ করে দেবে । এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় কেন্দ্রগুলিতে পর্যটনের প্রসারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ।"
নয়া টয়ট্রেনের সময়
নতুন এই বিশেষ ট্রেনটি প্রতিদিন বিকেল 3টে 15 মিনিটে কার্শিয়াং স্টেশন থেকে রওনা দেবে এবং বিকেল 5টার মধ্যে মহানদী ঘুরে পুনরায় কার্শিয়াংয়ে ফিরে আসবে । পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, ছায়াঘেরা পথচলতি ছোট ছোট পথঘাট, সবুজ চা-বাগান এবং শতাব্দী প্রাচীন এই হেরিটেজ রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় উপভোগ করার এক অনন্য সুযোগ মিলবে এই 1 ঘণ্টা 45 মিনিটের যাত্রায় ।
পর্যটকদের মধ্যে উন্মাদনা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি বহু স্থানীয় অধিবাসী, হেরিটেজ অনুরাগী এবং পর্যটক উপস্থিত ছিলেন । নতুন এই স্পেশাল সার্ভিস চালু হওয়ায় উপস্থিত সকলের মধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় । স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, মহানদীর মতো তুলনামূলক কম আলোচিত কিন্তু অপরূপ সুন্দর অঞ্চলকে এই পরিষেবার আওতায় আনায় স্থানীয় পর্যটন যেমন চাঙ্গা হবে, তেমনই ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের আকর্ষণ দর্শনার্থীদের কাছে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে ।