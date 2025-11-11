লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ-চিন্তিত মুঘলদের উত্তরসূরী

লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ-চিন্তিত মুঘলদের উত্তরসূরী
সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার অদূরে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণ হয়৷ সেই ঘটনাতেই উদ্বিগ্ন সুলতানা বেগম৷
Published : November 11, 2025 at 5:38 PM IST
হাওড়া, 11 নভেম্বর: গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে সোমবার সন্ধ্যায় কেঁপে ওঠে দিল্লি৷ ঘটনাটি ঘটে ঐতিহাসিক লালকেল্লার অদূরে৷ এই ঘটনার প্রভাব এসে পড়েছে হাওড়ায়৷ কারণ, সেখানে থাকেন মুঘলদের বংশধর সুলতানা বেগম৷ তিনি এই ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন৷ কারণ, এই ধরনের ঘটনা লালকেল্লায় ঘটলে মুঘলদের হাতে তৈরি এই ঐতিহাসিক সৌধের অপরিসীম ক্ষতি হতে পারত বলে তিনি মনে করেন৷
মুঘলদের শেষ সম্রাট ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর৷ সেই মুঘল বংশের বধূ সুলতানা বেগম৷ তিনি এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ৷ তবে দিল্লিতে বিস্ফোরণের খবর শোনার পর থেকেই তিনি উদ্বিগ্ন৷ মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘‘দিল্লির ঘটনার কথা আমি শুনেছি, শোনার পরে খুব খারাপ লেগেছে।’’
লালকেল্লা তৈরি হয়েছিল মুঘলদের আমলে৷ এখন তা সরকারি সম্পত্তি৷ প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে এই লালকেল্লাতেই পতাকা উত্তোলন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী৷ 2014 সাল থেকে প্রতি 15 অগস্ট যা করে আসছেন নরেন্দ্র মোদি৷ তার পর রীতি মেনে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণও দেন প্রধানমন্ত্রী৷ জওহরলাল নেহরু থেকে নরেন্দ্র মোদি, সেই ধারা আজও বিদ্যমান৷
লালকেল্লা এখন সরকারি সম্পত্তি হলেও এই সৌধ নিয়ে বাড়তি আবেগ রয়েছে সুলতানা বেগমের৷ তার কারণ অবশ্যই এর ইতিহাসের সঙ্গে মুঘলদের নাম জড়িয়ে থাকা৷ সেই কারণে তিনি মনে করেন, লালকেল্লাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিকল্পনা হয়তো ছিল৷ সুলতানা বেগমের কথায়, লালকেল্লা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারের ক্ষতি হবে৷ কারণ, এই সৌধ এখন ভারতের অন্যতম পরিচয়৷ দেশের মানুষ লালকেল্লা দেখতে যান৷ আবার বিদেশ থেকেও অনেকে এখানে আসেন৷ তাই সরকারের উচিত লালকেল্লার নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করা৷
তিনি বলেন, “যা কিছু ঘটছে, তার সম্পূর্ণ দায় সরকারের। দায়িত্ব সরকারেরই হওয়া উচিত, যাতে তারা জায়গাটিকে ভালোভাবে রক্ষা করে, ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, আর যেন এমন ঘটনা আর না-ঘটে। যদি আমরা এখন চুপ করে থাকি, মানুষ আরও উদাসীন হয়ে পড়বে, এতে সরকারেরই ক্ষতি হবে।” তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, “লালকেল্লা, জামা মসজিদ, মিনা বাজার, আগ্রার তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি, সবই তো মুঘলদের সৃষ্টি। এগুলো শুধু আমাদের নয়, গোটা দেশের ঐতিহ্য। মুঘল হোক বা সরকার, এই জায়গাগুলো তো হিন্দুস্তানের পরিচয়৷’’
এর পাশাপাশি নিজের পরিচয়ের কথা উঠে আসে সুলতানা বেগমের মুখে৷ এখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করলেও আগে এমনটা ছিল না বলেই তিনি জানালেন৷ তাঁর কথায়, “একসময় মানুষ আমাদের দেখতে চেষ্টা করত, অনুমতি নিত। আজ আমি সাধারণ মানুষের মতো আছি। না আছে টাকা, না আছে শক্তি। লড়েছি অনেক, কিন্তু ফল কিছুই পাইনি।” যদিও সরকার তাঁকে মুঘলের বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে৷ এখন তিনি পেনশন পান৷ সেই কথাও জানাতে ভোলেননি সুলতানা বেগম৷
একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যুক্তদের কড়া শাস্তি দিতে হবে৷ যাতে এই ধরনের ঘটনা কেউ ভবিষ্যতে আর এই ধরনের ঘটনা না-ঘটাতে পারে৷