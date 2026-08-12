পুলিশি তৎপরতা, ক্যাবে ফেলে আসা ব্যাগ ফিরে পেলেন ব্যক্তি
গোটা ঘটনার জন্য মুচিপাড়া থানার লেডি সাব-ইনস্পেক্টর মৌসুমী চক্রবর্তীর তৎপরতার প্রশংসা করেছেন কলকাতা পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিকরা ।
Published : August 12, 2026 at 7:21 AM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: ক্যাবে ফেলে আসা ল্যাপটপ-সহ মূল্যবান সামগ্রী ফিরে পেয়ে স্বস্তি পেলেন ব্যক্তি । মুচিপাড়া থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিক মৌসুমী চক্রবর্তীর তৎপরতা এবং সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল হারানো লাগেজ ও ল্যাপটপ ব্যাগ । অক্ষত অবস্থাতেই সমস্ত সামগ্রী ওই ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 9টা নাগাদ সৌভিক সাহা নামে এক ব্যক্তি মুচিপাড়া থানায় পৌঁছন । তিনি জানান, RSM Square-এর কাছে একটি ক্যাব থেকে নামার সময় তাঁর লাগেজ এবং ল্যাপটপ ব্যাগ গাড়ির ভিতরেই রয়ে গিয়েছে । বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত থানায় এসে সাহায্য চান তিনি ।
অভিযোগ পেতেই তদন্তে নামেন মুচিপাড়া থানার লেডি সাব-ইনস্পেক্টর মৌসুমী চক্রবর্তী । প্রথমেই RSM Square সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয় । লালবাজার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের সহযোগিতায় একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট ক্যাবটির নম্বর এবং গতিবিধি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় ।
তবে ক্যাবটির সন্ধান পেতে প্রথম দিকে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয় । তদন্তে নেমে জানা যায়, গাড়িটি ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সরকারি নথিতে মালিকের নাম পরিবর্তন না হওয়ায় গাড়িটির বর্তমান মালিক বা চালকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না ।
তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি মৌসুমী চক্রবর্তী । সিসিটিভি সূত্র এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একের পর এক সম্ভাব্য সূত্র ধরে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত গাড়িটির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন তিনি । এরপর চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি ক্যাবের ভিতরে পড়ে থাকা লাগেজ ও ল্যাপটপ ব্যাগের কথা স্বীকার করেন ।
পুলিশের উদ্যোগে সৌভিকের সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করা হয় । পরে ল্যাপটপ ব্যাগ, লাগেজ-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র অক্ষত অবস্থায় তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো সামগ্রী ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন সৌভিক ।
গোটা ঘটনার জন্য মুচিপাড়া থানার লেডি সাব-ইনস্পেক্টর মৌসুমী চক্রবর্তীর তৎপরতার প্রশংসা করেছেন কলকাতা পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিকরা । এই বিষয় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন,"পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছে ।"
সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে ক্যাবের মালিকের সন্ধান এবং শেষ পর্যন্ত হারানো সামগ্রী উদ্ধার—মুচিপাড়া থানার এই তৎপরতা পুলিশের প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের পাশাপাশি কর্তব্যনিষ্ঠারও নজির তৈরি করেছে ।