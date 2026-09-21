ডিম হামলা রুখতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া মৈত্র, জরুরি শুনানিতে 'না' বিচারপতির

ডিম হামলা রুখতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া মৈত্র, জরুরি শুনানিতে 'না' বিচারপতির
Mahua Moitra moves Calcutta High Court: কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ঘিরে ডিম হামলার অভিযোগে করা মামলায় ফের জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছে।
Published : September 21, 2026 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: ফের ডিম হামলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ দ্রুত শুনানির আর্জিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মহুয়া ৷ তবে এই মামলাকে অগ্রাধিকার দিতে নারাজ হাইকোর্ট ৷
কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ঘিরে ডিম হামলার অভিযোগে করা মামলায় ফের জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই নিজের এলাকায় গিয়ে ডিম হামলায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। যদিও মহুয়ার জরুরি শুনানির আবেদন গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্ট।
সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি উল্লেখ করে মহুয়া মৈত্রর আইনজীবী জানান, নিজের লোকসভা এলাকায় যাওয়ার সময় সাংসদকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল আদালত। তা সত্ত্বেও হামলা এবং নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগ উঠেছে। আইনজীবীর বক্তব্য, আদালত নিরাপত্তার নির্দেশ দিলেও, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে।
তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাস মামলাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুনতে রাজি হয়নি। বিচারপতি জানান, এই বিষয়ে আদালত ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে। এখন জরুরি শুনানি করা সম্ভব নয়। উল্লেক্য, গত 1 সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে তাঁর ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াও আরও দু'জন পুলিশের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।
তাঁর নিজের কেন্দ্রেই মহুয়া মৈত্র বার বার বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছেন বলেও অভিযোগ। তিনি কাজ করতে পারছেন না বলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর আবেদন ছিল তাঁকে যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷
আগেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, মহুয়া মৈত্রর জন্য অতিরিক্ত দু'জন পুলিশের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতে হবে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপারকে। আপাতত আগামী 30 দিনের জন্য মহুয়া যখনই তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন তখন তাঁর জন্য এই নিরাপত্তা ব্যাবস্থা করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছিলে বিচারপতি। তবে হাইকোর্ট আরও জানায়, মহুয়া যখন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন তার 48 ঘণ্টা আগে তাঁকে ই-মেইল করে এসপিকে জানাতে হবে।
1 অক্টোবর পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ বজায় থাকবে বলেও জানায় হাইকোর্ট। 1 অক্টোবর ফের মামলার শুনানি। পুলিশকে ওইদিন অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। এই নির্দেশ থাকার সত্ত্বেও মহুয়া মৈত্র কয়েকদিন আগেই ফের ডিম হামলার শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ।