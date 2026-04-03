গতবারের চেয়ে একটা হলেও বেশি আসন পেয়ে সরকার গড়বে তৃণমূল, নির্বাচনী প্রচারে আত্মবিশ্বাসী দেব

মেমারির গন্তার এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের প্রচারে আসেন দেব । সেখানকার জনসভা থেকেই বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তারকা সাংসদ ।

Dev campaign for TMC candidate
মেমারিতে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সাংসদ দেব (ইটিভি ভারত)
Published : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

মেমারি, 3 এপ্রিল: সায়নী ঘোষের পর মেমারি বিধানসভায় এবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এলেন তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব ৷ জনসভা থেকে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দেব জানালেন, ফের তৃণমূল রাজ্যে সরকার গড়বে । 2021 সালের থেকে এবার তৃণমূল অন্তত একটা হলেও আসন বেশি পাবে । মেমারিতে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এমনই বার্তা দিলেন ঘাটালের সাংসদ দেব । স্বাভাবিকভাবেই এদিন তারকা সাংসদকে দেখতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

বৃহস্পতিবার বিকালে মেমারির গন্তার এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের প্রচারে আসেন দেব । এদিন রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বিজেপিকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি দেব । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "এই ভোট মন্দির কিংবা মসজিদ নির্মাণের জন্য নয় । এই নির্বাচন হবে উন্নয়নের নিরিখে । তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে বাংলার উন্নয়নকে বজায় রাখতে হবে ।"

ভোটের প্রচারে এসে দেব আরও বলেন, "যে সরকার কথা দিয়ে কথা রাখে, যে সরকার হিন্দু বা মুসলিমে বিভাজন না করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মানুষকে ভালো রাখার জন্য দিনরাত কাজ করে যায়, সেই সরকারকেই তো রেখে দেওয়া উচিত । 2026 সালে নতুন করে যুবসাথী প্রকল্পের সূচনা করেছে রাজ্য সরকার । যারা চাকরি এখনও পাননি বা চাকরি খুঁজছেন তাদের সঙ্গে 40 বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের সরকার তাদের পাশে আছে । এই ধরনের প্রকল্প অন্য কোনও সরকার করেনি, একমাত্র আমাদের নেত্রী এই প্রকল্প নিয়ে এসেছেন । আর কিছুদিন পরে দেখা যাবে আমাদের নতুন সরকার গঠন হওয়ার পরে এই প্রকল্প যখন পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে, তখন অন্য রাজ্যের রাজ্য সরকার নাম বদল করে এই প্রকল্পকে নিজেদের নামে চালাবে ।"

দেবের দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় তিন লক্ষ যুবক এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন । তিনি আরও বলেন, "2024 সালে লোকসভা ভোটে আমি দাঁড়াব না বলেছিলাম ৷ তখন দিদির অনুরোধে আমি নির্বাচনে দাঁড়াই ৷ তিনি কথা দিয়েছিলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করা হবে । তিনি সেই কথা রেখেছেন । সুতরাং, এবারেও সকল তৃণমূল প্রার্থীর পাশে থাকুন ৷"

