'বাংলা এক গভীর উদ্বেগজনক অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে', রাজনৈতিক হিংসা-পুলিশের ভূমিকায় সরব অভিষেক
Party Office BJP TMC CLASH : পূর্ব যাদবপুরে নেতা-কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও সরব হয়েছেন অভিষেক।
Published : September 23, 2026 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাম্প্রতিক বেশ ক'য়েকটি অশান্তি এবং হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ।
মঙ্গলবার যাদবপুর থানার সামনে হুমায়ুন কবীর আক্রান্ত হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে দলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও সরব হয়েছেন অভিষেক। বর্তমান সরকারের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মমতা তৃণমূলের নেতার এই ধরনের কড়া সমালোচনা রাজ্য-রাজনীতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।
এক্স হ্যান্ডেলে নিজের হতাশা এবং ক্ষোভ ব্যক্ত করে অভিষেক লিখেছেন, "বাংলা এক গভীর উদ্বেগজনক অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে।" তাঁর মতে, রাজ্যে সম্প্রতি যা ঘটেছে তা নিছক কোনও রাজনৈতিক সংঘাত নয়। এটি আদতে হিংসা, ভীতি প্রদর্শন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার এক অত্যন্ত বিরক্তিকর রূপ। মমতার তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, তাঁদের দলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক দীর্ঘদিন ধরে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন এবং শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির চেয়েও তাঁকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদের এই 'উদাসীনতা' অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীরের উপর হামলার ঘটনাটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন অভিষেক। তিনি জানান, প্রকাশ্যে থানা চত্বরের ঠিক বাইরেই হুমায়ুন কবীরকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। খোদ পুলিশের নাকের ডগায় এই ধরনের হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ক্ষুব্ধ অভিষেকের প্রশ্ন, "নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানের, তাদের দোরগোড়াতেই যদি এমন হামলা হতে পারে, তবে মানুষকে রক্ষা করবে কে ?"
পাশাপাশি একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলার ঘটনা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। অভিষেক জানিয়েছেন, দিনের বেলায় তাঁদের দলীয় কর্মীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে হিংসাত্মক আক্রমণ চালানো হয়েছে। এর ফলে বেশ ক'য়েকজন গুরুতর আহত হন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, প্রতিটি আঘাতের পিছনে একজন মানুষ এবং একটি পরিবার থাকে। এই ট্রমা সহজে মুছে যাওয়ার নয়।
রাজনৈতিক হিংসার শিকার হিসেবে উপাসনা চৌধুরীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন অভিষেক। তিনি জানান, উপাসনা বারবার রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়েছেন। তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকী তাঁর বাড়িতে যখন বৃদ্ধ বাবা-মা ছিলেন, তখন সেখানে ব্যাপক পাথর ছোড়া হয়। উপাসনার বাবা সেরিব্রাল স্ট্রোকের রোগী। এই হামলার পর থেকে তিনি গভীর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অভিষেক প্রশ্ন তুলেছেন, "পরিবারের উপস্থিতিতে যখন মানুষের উপর এমন হিংসা নামিয়ে আনা হয়, তখন আমরা কী ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করছি ? কোনও প্রশাসন নাগরিকদের নিজেদের বাড়িতেই সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীন বোধ করতে দেয় ?"
নিজের বার্তায় অভিষেক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য কখনওই হিংসার ছাড়পত্র হতে পারে না। এই ধরনের ঘটনায় জড়িত কাউকেই রাজনৈতিক ঢাল দিয়ে আড়াল করা চলবে না। দোষীদের কোনওভাবেই রেওয়াত করা উচিত নয় বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷
পুলিশ প্রশাসনকে তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভিষেক জানান, দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে রক্ষা করা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও প্রশাসনের সাংবিধানিক এবং নৈতিক দায়িত্ব। তাঁর কথায়, "হিংসার সামনে নীরব থাকা মানে নিরপেক্ষতা নয়। প্রতিষ্ঠান যখন ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তখন সেই নীরবতা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।"
ভয়মুক্ত বাংলার সওয়াল করে অভিষেক শেষে লিখেছেন, বাংলার মানুষ এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির দাবিদার যেখানে বিরোধীরা আক্রান্ত না হয়েও দ্বিমত পোষণ করতে পারে। যেখানে কর্মীরা নির্ভয়ে মিছিল করতে পারেন এবং সাধারণ পরিবারগুলি শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তাঁর কথায়, "হিংসা যেন কখনওই রাজনীতির ভাষা না-হয়ে ওঠে। ভীতি প্রদর্শন যেন ক্ষমতার হাতিয়ার না হয়। দলীয় রাজনীতির বলি যেন কখনওই আইনের শাসন না-হয়।"