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গবেষণার প্রযুক্তি এবার শিল্পের হাতে, আইআইটি খড়গপুরে চালু বিশেষ মূল্যায়ন কর্মসূচি

এই কর্মসূচির আওতায় 2025-26 সালে আইআইটি খড়গপুরের শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবিত 22টি পেটেন্টপ্রাপ্ত এবং লাইসেন্সের জন্য প্রস্তুত প্রযুক্তির মূল্যায়ন করা হবে ।

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গবেষণার প্রযুক্তি এবার যাবে শিল্পের হাতে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:35 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: গবেষণাগারে নতুন প্রযুক্তি বা উদ্ভাবন হলেও তার সবক'টি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বা শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছয় না । অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণার ফল পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় । সেই সমস্যা দূর করতে এবং গবেষণায় তৈরি প্রযুক্তিকে শিল্পের কাজে লাগানোর লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল আইআইটি খড়গপুর । ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনআরডিসি)-র সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানে চালু হল টেকনোলজি রেডিনেস লেভেল (TRL) অ্যাসেসমেন্ট পাইলট প্রোগ্রাম ।

'টেকনোলজি রেডিনেস লেভেল' বা TRL হল এমন একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, যার মাধ্যমে বোঝা যায়, কোনও প্রযুক্তি শুধুমাত্র গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, নাকি সেটি শিল্পে ব্যবহার বা বাজারে আনার জন্য আদৌ প্রস্তুত । এই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পরবর্তী পরিকল্পনা নেওয়া হয় ।

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আইআইটি খড়গপুরে চালু বিশেষ মূল্যায়ন কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)

এই কর্মসূচির আওতায় 2025-26 সালে আইআইটি খড়গপুরের শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবিত 22টি পেটেন্টপ্রাপ্ত এবং লাইসেন্সের জন্য প্রস্তুত প্রযুক্তির মূল্যায়ন করা হবে । অর্থাৎ, এই প্রযুক্তিগুলি শিল্প সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া বা বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলি কতটা ব্যবহারযোগ্য, নিরাপদ এবং বাস্তবসম্মত, তা খতিয়ে দেখা হবে । প্রযুক্তগুলি সফল হিসেবে উত্তীর্ণ হলে তা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে এবং গবেষণার ফল সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছবে ।

আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, "গবেষণা শুধুমাত্র গবেষণাপত্র প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য । সেই উদ্দেশ্যেই ভবিষ্যতে টিআরএল মূল্যায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ব্যবহার, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধাস্বত্ব (আইপিআর) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি জাতীয় কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।"

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন অধ্যাপক সূর্যকান্ত পাল বলেন, "এমন উদ্ভাবনই প্রকৃত অর্থে সফল, যা সমাজের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগে । তাই আইআইটি খড়গপুর গবেষণাকে শিল্প ও সমাজের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার ওপর জোর দিচ্ছে ।"

এনআরডিসি-র প্রতিনিধি সঞ্জীব মজুমদার টিআরএল মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং কীভাবে একটি প্রযুক্তি ধাপে ধাপে শিল্পে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে, তা ব্যাখ্যা করেন । পাশাপাশি এসআরআইসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, উদ্ভাবক এবং এনআরডিসি-র মধ্যে সমন্বয় রেখে গোটা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে ।

আইআইটি খড়গপুরের মতে, এই উদ্যোগ শুধু 22টি প্রযুক্তির মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এই মডেল অনুসরণ করলে গবেষণাগারে তৈরি প্রযুক্তি দ্রুত শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছবে ৷ তার ফলে নতুন স্টার্টআপ গড়ে উঠবে এবং দেশীয় উদ্ভাবনকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে ।

TAGGED:

RESEARCH TECHNOLOGY TO INDUSTRY
TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL SECTOR
আইআইটি খড়গপুর
গবেষণার প্রযুক্তি শিল্পে
IIT KHARAGPUR

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