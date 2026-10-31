নেপালের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড ! এভারেস্ট ট্র্যাকিংয়ে গিয়ে সর্বস্বান্ত বসিরহাটের পর্বতারোহীরা

নেপালের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড ! এভারেস্ট ট্র্যাকিংয়ে গিয়ে সর্বস্বান্ত বসিরহাটের পর্বতারোহীরা
Fire at Hotel in Nepal: নেপালের ডিংবোচের ঘটনা ৷ আটকে পড়েছেন 30 জন পর্বতারোহী ৷ কেন্দ্রের কাছে উদ্ধারের আর্জি ৷
Published : October 31, 2026 at 6:05 PM IST
বসিরহাট, 31 অক্টোবর: এভারেস্টের দুর্গম পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হলেন উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের পর্বতারোহীরা । নেপালের ডিংবোচেতে একটি হোটেলে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, শীতের পোশাক, ট্রেকিংয়ের জুতো ও পুরো দলের যাবতীয় অর্থ ।
হিমাঙ্কের নিচে তীব্র তুষারপাতের মধ্যে কোমর সমান বরফে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তাঁরা । এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ ও নেপাল দূতাবাসের মাধ্যমে দ্রুত হেলিকপ্টারে উদ্ধারের আর্জি জানিয়েছে দলটি ।
সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 21 অক্টোবর বসিরহাট মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব ‘ট্রাভেলার্স গিল্ড’-এর পক্ষ থেকে প্রায় 30 জনের একটি দল এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিংয়ের উদ্দেশে কলকাতা থেকে রওনা হয় । 28 অক্টোবর দলটির সদস্যরা প্রায় 4 হাজার 410 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ডিংবোচেতে পৌঁছান । সেখানে উচ্চতার সঙ্গে শরীর মানিয়ে নেওয়ার (এক্লিম্যাটাইজেশন) জন্য তাঁরা একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন । তবে শুরু থেকেই আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে ওঠে এবং একটানা ব্যাপক তুষারপাত চলতে থাকে ।
30 অক্টোবর সকালেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অবিরাম তুষারপাত চলছিল । সেই সময়ই হোটেলের একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে ফেটে যায় । মুহূর্তে লেলিহান আগুন গ্রাস করে পুরো হোটেলটিকে । অপ্রস্তুত অবস্থায় সদস্যরা কোনোক্রমে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণে বাঁচেন । মাত্র তিন-চার জন ছাড়া আর কেউ তাঁদের মালপত্র নামাতে পারেননি । ঘরের ভেতরে থাকা ট্রেকিং জুতো, ওষুধ ও উলের পোশাক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় । এমনকি গোটা দলের সঞ্চিত যাবতীয় টাকা একজনের ব্যাগে থাকলেও প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তা-ও বের করা সম্ভব হয়নি ।
বর্তমানে অভিযাত্রীরা কোনওমতে পাশের একটি হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন । এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে ট্রাভেলার্স গিল্ডের সহ-সম্পাদক সূর্যকিংকর চাকী বলেন, ‘‘আমাদের টিমের প্রায় 30 জন সদস্য এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিংয়ের উদ্দেশে কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছিলেন । 28 তারিখ ডিংবোচেতে আসার পর থেকেই একটানা তুষারপাত শুরু হয় । গতকাল সকালে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পুরো হোটেলটিতে আগুন ধরে যায় এবং তা চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রাণ বাঁচাতে সবাই বেরিয়ে আসতে পারলেও তিন-চার জন ছাড়া আর কেউ মালপত্র নামাতে পারেনি । ঘরের ভেতরে থাকায় জুতো, শীতের জামাকাপড়, ওষুধপত্র এবং পুরো টিমের যাবতীয় টাকাপয়সা পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । বাইরে এখন প্রায় কোমর সমান বরফ জমে রয়েছে, তুষারপাত এখনও থামেনি । এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় জুতো বা গরম পোশাক ছাড়া বরফ ঠেলে নিচে নামা সম্পূর্ণ অসম্ভব । অভিযাত্রীরা ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, অবিলম্বে নেপাল দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন হেলিকপ্টারে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয় । তাঁদের কিছুটা নিচের দিকে কোনও নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দেওয়া গেলে তবেই তাঁরা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিরাপদে ভারতে ফিরে আসতে পারবেন ।’’
বরফে বন্দি ও সর্বস্ব হারানো পর্বতারোহীদের এমন বিপদের খবরে বসিরহাটের পরিজনদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে । এখন সরকারি উদ্যোগে দ্রুত তাঁদের এয়ারলিফ্ট করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার প্রতীক্ষায় সকলেই ।
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