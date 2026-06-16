অরূপ বিশ্বাসের সময়ে ক্রীড়া দফতরের গাফিলতি! ফ্রস্টবাইটে 20 আঙুল হারিয়েছেন পর্বতারোহী সুমিত

অরূপ বিশ্বাসের সময়ে ক্রীড়া দফতরের গাফিলতি! ফ্রস্টবাইটে 20 আঙুল হারিয়েছেন পর্বতারোহী সুমিত
সুমিত দাস হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা৷ 2018 সালে সরকারি উদ্যোগে পর্বতারোহণে গিয়ে বিপাকে পড়েন৷
Published : June 16, 2026 at 3:54 PM IST
পাণ্ডুয়া (হুগলি), 16 জুন: ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই রাজ্য়ের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অধীনে থাকা তৎকালীন ক্রীড়া দফতরের বিরুদ্ধে একের পর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে৷ দিনকয়েক আগে টালিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক৷ এবার সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত পর্বতারোহণ কর্মসূচিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন আরও এক পর্বতারোহী৷
হুগলির পাণ্ডুয়ার তিন্না গ্রামের বাসিন্দা সুমিত দাস নামে ওই পর্বতারোহীর অভিযোগ, নিম্নমানের সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল তাঁদের৷ যার জেরে ফ্রস্টবাইট হয় তাঁর৷ ফিরে আসার পর চিকিৎসায় কোনও সাহায্য করা হয়নি৷ তিনি হাত ও পায়ের 20টি আঙুল হারিয়েছেন৷ যার জেরে এখন বছর একত্রিশের এই যুবক চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন৷
তাঁর কাছে এখন একমাত্র আশার আলো পাণ্ডুয়ার বিধায়ক বিজেপির তুষার মজুমদার৷ বিজেপি বিধায়ক সুমিতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন৷ এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন৷ ফলে তৃণমূল জমানায় যে বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন সুমিত, তার সুরাহা হয়তো বিজেপির আমলে হতে পারে৷
সরকারি পর্বতারোহণে দুর্নীতি!
2017 সালে সুদর্শন পর্বত অভিযানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যুব কল্যাণ দফতর। সেই পর্বতারোহণে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন সুমিত দাস৷ তাঁকে ও আরও অনেককে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ডাকা হয়৷ সেখানে জানানো হয় যে তাঁদের পর্বতারোহণে অভিজ্ঞতার জন্য সুদর্শন পর্বত অভিযানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
সুমিত দাস বলেন, ‘‘খবরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফর্ম জমা দিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখানে আমরা পাশ করার পর আমাদের সিলেক্ট করা হয়েছিল। আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল সুদর্শন পর্বত অভিযান। কিন্তু পরে জানতে পারি অন্য শৃঙ্গের জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।’’
তাঁর দাবি, ‘‘2018 সালের অক্টোবর মাসে আমরা এই অভিযানে বেরিয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল কোন অভিযানে যাব, কাউকে বলা যাবে না। স্থানীয় লোকজন জানতে পারলে নাকি মারধর করে। কিন্ত সেটা অসত্য ছিল। প্রথমে গঙ্গোত্রী হয়ে শ্রীকৈলাসে পৌঁছতে হয়।’’
2018 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফেডারেশনে উদ্যোগে এই শ্রীকৈলাস অভিযান হয়৷ সুমিত দাস বলেন, ‘‘শ্রীকৈলাস পর্বত অভিযানে দশজন গিয়েছিলাম। কলকাতায় যার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।’’ সুমিতের দাবি, সেই ছবিও তাঁর কাছে আছে৷
উত্তরাখন্ডের 22 হাজার 744 ফুট উচ্চতার পর্বত শ্রীকৈলাস অভিযানের জন্য জ্যাকেট, উলেন মোজা, জুতো, গ্লাভস, স্লিপিং টেন্ট ও সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল৷ সরকারি তরফেই প্রত্যেক পর্বতারোহীকে তা দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু সেগুলি নিম্নমানের ছিল বলে অভিযোগ করেন সুমিত৷
তাঁর কথায়, ‘‘রাতে যখন আমরা তাঁবুতে ছিলাম, তখন রাত তিনটে। দেখি তাঁবু থেকে জল পড়ছে। যেসমস্ত জিনিস দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঁকুড়ার অভিযানের জন্য ঠিক ছিল। ব্যাগ, ম্যাট্রেস, জ্যাকেট যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো বরফের জন্য একদমই অনুপযুক্ত ছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডায় নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল আমাদের। প্রায় এক কোমর বরফ কেটে আমাদের যেতে হয়েছিল। সেই কারণেই আমার ফ্রস্টবাইট হয়।’’
এই তিক্ত অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর সঙ্গেই নয়, আরও চার সহযাত্রী সঙ্গেও ঘটেছিল। কারও শুধু হাত কিংবা হাত-পায়ের আঙুল কেটে বাদ যায়। তার মধ্যে কলকাতার শুভঙ্কর দত্ত, পার্থ দত্ত ও আসানসোলের নীরজ আগরওয়াল ভুক্তভুগি।
পর্বতারোহীদের অবহেলার অভিযোগ
সুমিত দাস অভিযোগ করেছেন যে ফিরে আসার পর তাঁদের ঠিকমতো চিকিৎসাও করা হয়নি৷ তিনি বলেন, ‘‘রাত 10টায় সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী সেই সময় আমার ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়নি। পর্বত অভিযাত্রী সংঘ ক্লাবের সহযোগিতায় প্রাণে বাঁচি। আমার চিকিৎসার সমস্ত খরচ ক্লাবই করেছিল।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে এক সপ্তাহ ভর্তি থেকে চিকিৎসা করানো হয়। আমার হাত ও পায়ের 20টা আঙুল বাদ যায়। সরকারি তরফে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি আমাকে। উপরন্তু মন্ত্রী ও দফতরের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে শোনা হয়নি। আগে বিভিন্ন প্রশাসনের দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয়নি।’’
সুমিতের পর্বতারোহণের নেশা
2012 সাল থেকে শুরু৷ 2013 সালে কলকাতায় পর্বত অভিযাত্রী সংঘ থেকে পর্বতারোহণ। হিমাচলের সিভি13 পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেন সুমিত। 2015 থেকে 2016 সালে দার্জিলিংয়ের মাউন্টেনারিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নেন এই পর্বতারোহী। স্বপ্ন ছিল ভালো পর্বতারোহী হবেন। কিন্তু শ্রীকৈলাস অভিযানের মর্মান্তিক ঘটনা তাঁর জীবনে দুঃস্বপ্ন এনেছে৷ আট বছর আগের সেই দিনের কথা মনে পড়লে এখনও শিউরে ওঠে সুমিত। নিম্নমানের সামগ্রী না দিলে হয়তো হাতে পায়ের আঙুলগুলো অক্ষত থাকতো তাঁর, এমনটাই আক্ষেপ করেন তিনি।
এদিকে প্রাণে বাঁচলেও আঙুল না থাকায় কর্মসংস্থান নিয়ে দিশা হারিয়েছেন সুমিত। বাধ্য হয়ে তিন্নাতেই একটি স্টেশনারি দোকান করে কোনোমতে দিন গুজরান করছেন এই পর্বতারোহী। তাঁর এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী ও দফতর। এমনকি তাঁকে কোনও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। বারবার মন্ত্রী ও সরকারি দফতরে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই পর্বতারোহীর ক্ষতিপূরণের আবেদন নতুন সরকারের কাছে।
কী বলছেন পাণ্ডুয়ার বিধায়ক?
পাণ্ডুয়ার বিধায়ক বিজেপির তুষার মজুমদার বলেন, ‘‘সুমিত-সহ বেশ কয়েকজন শ্রীকৈলাস পর্বত অভিযানে গিয়েছিল। বিগত সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থাকাকালীন অনেক দুর্নীতি করেছেন। পর্বতারোহীদের জন্য যে কিট দেওয়া হয়, সেটিও নিম্নমানের দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই সুমিতের শরীরের 20টা আঙুল বাদ পড়ে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পুরো বিষয়টা জানিয়ে আমি চিঠি দেওয়ার ভাবনা নিয়েছি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছি, আমি তাঁর পাশে রয়েছি। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। এরা মানুষের কথা ভাবে না, শুধু নিজেদের কথা ভাবে। এরও তদন্ত হওয়া উচিত। পিয়ালী বসাক সুমিত দাস-সহ অনেকের সঙ্গেই এই দুর্নীতি করা হয়েছে।’’