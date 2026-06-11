'এভারেস্ট দুর্নীতি' ! হুমকি-ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে পর্বতারোহী পিয়ালীর

'এভারেস্ট দুর্নীতি' ! হুমকি-ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে পর্বতারোহী পিয়ালীর
মাউন্টেনিয়ারিং কমিটি ঘুঘুর বাসা ৷ হুমকি-ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে 'পর্বতকন্যা' পিয়ালী বসাককে। সেই কাহিনি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : June 11, 2026 at 5:30 PM IST
চন্দননগর, 11 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ তারপর থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বালি-কয়লা-চাকরি তো দূরে থাক, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী থেকে শুরু করে নানা জিনিস চুরির অভিযোগ উঠছে ৷ এবার প্রকাশ্যে এল 'এভারেস্ট দুর্নীতি' । পড়ে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয় ? মেসি-কাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বিতর্কের আবহে তাঁর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুললেন এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক ৷ তিনি জানান, মাউন্টেনিয়ারিং কমিটি ঘুঘুর বাসায় পরিণত...৷
দুর্নীতির প্রতিবাদ করে পর্বতারোহী পিয়ালী বসাকের দাবি, এই দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন যত দিন থাকবে, ততদিন নতুন প্রজন্মের পর্বত আরোহীরা সুযোগ পাবেন না। পর্বত আরোহণে বাংলা ও দেশে সুনাম আসবে না ৷
পর্বত আরোহণে পশ্চিমবঙ্গ মাউন্টেনিয়ারিং কমিটির কর্তা ব্যক্তিদের উপর দুর্নীতি-সহ একাধিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন চন্দননগরের এভারেস্টজয়ী পিয়ালী বসাক। পিয়ালী এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ অ্যাসোসিয়েশনের দেবাশিস বিশ্বাস ও দেবদাস নন্দী-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন। এমনকী দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার হয়েছে বলেও তিনি জানান ৷
তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস ও চন্দননগরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে জানানো সত্বেও কোনও সমাধান হয়নি। আমি আটহাজারি পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে 6টি শৃঙ্গ জয়ের পরও পর্বত আরোহণ কমিটির মধ্যেই কোনও জায়গা পাননি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে ।" রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের কাছে ফের ঘনিষ্টতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন দেবাশিস ও দেবদাসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন, এমনই দাবি পিয়ালীর ৷
ইটিভি ভারত: কী কী অভিযোগ পর্বত আরোহী পিয়ালীর ?
পিয়ালী- তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ যাঁরা, তাঁরা আমার নাম করে ক্রাউড ফান্ডিং তুলেছেন ৷ বিভিন্ন পুজো বা কলেজে টাকা তুলেছেন। কিন্তু সেই অর্থ আমার কাছে পৌঁছয়নি। ফের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষরাই আবার পর্বত আরোহণের কমিটির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছেন। তাই রাজ্যের বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ (স্বাধীনদায়িত্ব প্রাপ্ত)-র সঙ্গে যোগাযোগ করব। নয়তো নতুন প্রজন্মের পর্বতারোহীরা, দুর্নীতির শিকার হবেন।
পিয়ালী- শুধু এভারেস্ট নয়, অন্নপূর্ণা, মাকালু, ধৌলাগিরি, মানাসুলু ও লোৎসে-সহ 6টি শৃঙ্গ জয় করেছি। অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের চূড়ার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সামিট সম্পূর্ণ করতে পারিনি, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ লোকেদের অসহযোগিতার জন্য। এভারেস্ট জয়ের সরকারি যে পাওনা টাকা সেটাও দেয়নি বলে, নেপাল সরকারের কাছে পারমিট পাচ্ছিলাম না। দেরি হওয়ায় ঝড়ের জন্য আমার জীবন মৃত্যুর মুখে পড়ে গিয়েছিল। না-হলে বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড করতাম আমি।
পশ্চিমবঙ্গের পর্বত আরোহণ কমিটির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা এই কমিটির দায়িত্বে থাকা লোকজন ফের কমিটি দখল করার পরিকল্পনা করছে ৷
ইটিভি ভারত: পশ্চিমবঙ্গের পর্বত আরোহণ কমিটির কার কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এই বঙ্গতনয়া ?
পিয়ালী- বাম আমলে যিনি এভারেস্ট জয় করতেন তাঁকে 5 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হত ৷ তৃণমূল আমলে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। আমার পাওনা টাকা দেয়নি। বাকি যাঁরা এভারেস্ট জয় করেছেন তাঁদেরও টাকাও দেওয়া হয়নি। আরও যারা এভারেস্টের গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন, মৃত্যু হয়েছে তাঁদেরকেও টাকা দেওয়া হয়নি। পুলিশ আধিকারিক গৌতম ঘোষ, পরেশ পাল ও সুভাষ নাগ এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে মারা যান। দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করার জন্য তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র, ছবি, ভিডিয়ো ডিলিট করে দেওয়া হয়।
তাঁদের পরিবার অভিযোগ করেছিলেন, পর্বত আরোহণ কমিটির লোকজন এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। বি-বা-দী বাগে যুব কল্যাণের অফিসে আগুন লেগে যাওয়ায় কেউই কোনও বিচার পাননি। আমিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কোনও কিছু প্রতিকার হয়নি। অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখাও করেছি । আমাকে অফিসে থেকে বের করে দেওয়া হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী ও পর্বত আরোহণ কমিটির লোকজনের মধ্যে ওঠা-বসা চলে । পরে বুঝলাম, একসঙ্গে মিলে তাঁরা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে ৷
ইটিভি ভারত: কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে ?
পিয়ালী- মাউন্টেনিয়ারিং কমিটির দেবাশিস বিশ্বাস ও দেবদাস নন্দীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেই কমিটির মধ্যে আমাকে নেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের পর্বত অভিযানেও আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্য থেকে 10 জন মেয়েদের মধ্যে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। 2018 সালের পর থেকে কোনও সরকারি অভিযান হচ্ছে না এটাও কিন্তু রহস্যজনক। নিয়মের মধ্যেই আছে সরকার থেকে পর্বত অভিযান করতে হবে। তার জন্য টাকাও বরাদ্দ আছে। বিভিন্ন ট্রাস্ট বানিয়ে দেবাশিস বিশ্বাসের মতো লোকজনরা বিভিন্ন দুর্নীতি করছে ৷ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে এই ক্লাবগুলি থেকে ৷ আমি নতুন সরকারকে বলব, যে ক্লাবগুলিতে এই ধরনের এভারেস্টজয়ীরা যুক্ত আছে, সেই ক্লাবগুলিকে সঙ্গে কথা বলে তদন্ত করে দেখা হোক ৷ আমিও চাই, পর্বতারোহণের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হতে।
আমি দুর্নীতির প্রতিবাদ করি বলে আমাকে সরিয়ে রাখা হয়। আমি চাই, নতুন প্রজন্ম পর্বত আরোহণে সুযোগ পায়। তাহলে সারা পৃথিবীতে বাংলার নাম উজ্জ্বল হবে। দুর্নীতির প্রতিবাদ করি বলেই, আমাকে কমিটির লোকজন পর্বত আরোহণের কোনও অনুষ্ঠানে ডাকা হয় না ৷ আমার কাছে অনেক ছবি ও ভিডিয়ো রয়েছে তা যদি প্রকাশ্যে এনে দিই তাই ভয় দেখিয়ে আমাকে আটকানো হত। আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে জানাতাম। সেই চিঠি অ্যাসোসিয়েশনের দেবাশিস ও দেবদাসের কাছেই থেকে যেত। আমাকে ওই অভিযোগ পত্র দেখিয়ে হুমকি এবং ধমক দেওয়া হত। আবার যখন নতুন সরকার এসেছে তাদের হাত করে অ্যাসোসিয়েশনের লোকজন একইভাবে দুর্নীতি চালিয়ে যাবে ৷ এর জন্যই আমার প্রতিবাদ।
রাজ্য সরকার থেকে মাউন্ট শ্রীকৈলাস (উত্তরাখণ্ড) অভিযান অভিযান হয়েছিল। সেখানে 20 হাজার ফুট উচ্চতায় পাঁচ জন পর্বতারোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাঁদের হাত ও পায়ের আঙুল কেটে বাদ যায়। পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়, পর্বতারোহীদের নিম্নমানের জিনিসপত্র দেওয়া হয়। তৃণমূল আমলের সেই যুবকদের পর্বতারোহণের তাঁবু, ব্যাগ সবই খারাপ ছিল। সেখান থেকে ফিরে পর্বতারোহীরা কোনও বীমা ও চিকিৎসা পাননি। কেউ কোনও দায়িত্ব পাননি। পশ্চিমবঙ্গে যে পর্বতারোহীরা মারা গিয়েছেন তা কি দুর্ঘটনার কারণে ? পর্বতারোহণে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা খোঁজার জন্য সরকার 2 কোটি টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু নেপালের এজেন্সি তরফে কোনও টাকা পায়নি। বিভিন্ন ক্লাব বা বিভিন্ন হোয়াটস্যাপ গ্ৰুপ থেকেও বাদ দিয়েছেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘনিষ্ট লোকজন।
ইটিভি ভারত: দুর্নীতির বিরুদ্ধে নতুন সরকারের কাছে কী আবেদন পিয়ালীর ?
পিয়ালী- বামফ্রন্ট আমলে পর্বতারোহণের ক্লাবগুলি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। তৃণমূল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে গিয়েছে। এবার নতুন সরকার এসেছে ৷ ফের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে গিয়ে আবেদন করবে ওরা ৷ আমি নতুন সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। তারা যেন এই পর্বতারোহণের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। তাদের থেকেও অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন রয়েছে এই কমিটিতে স্থান পাওয়ার। আমি চাই, সৎভাবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পর্বতারোহণে এগিয়ে যেতে পারে। যাদের সঠিক প্রাপ্য তা যেন পর্বতারোহীরা পান। আমার ছটা পর্বত অভিযান হয়েছে বাকিদের সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক সরকার।
ইটিভি ভারত: ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে কী বলেছেন পিয়ালী ?
পিয়ালী- আমি চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনকে জানিয়েছি বারে বারে। শত বাধার মধ্যেও একাধিকবার পর্বতারোহণের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য জানিয়েছিলাম। আমার যে প্রাপ্য টাকা ও পুরস্কার পাওয়ার কথা তাও আমি পাচ্ছি না। মন্ত্রীর কাছে সমাধানের জন্য জানালেও কোনও কিছু সুরাহা হয়নি। উল্টে ইন্দ্রনীল সেনের ঘনিষ্ঠ লোকজন আর্থিক সাহায্যের লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন পুজোতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছেন।