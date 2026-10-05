রাজ্যের আকাশে নতুন উড়ান ! 2 বছরে চার নতুন বিমানবন্দর, নবান্নে ঐতিহাসিক চুক্তি

রাজ্যের আকাশে নতুন উড়ান ! 2 বছরে চার নতুন বিমানবন্দর, নবান্নে ঐতিহাসিক চুক্তি
New airports in Bengal: চুক্তি স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
Published : October 5, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাজ্যের অসামরিক বিমান পরিবহণের মানচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হল । সোমবার নবান্ন সভাঘরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । এই চুক্তির ফলে আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যে চারটি নতুন বিমানবন্দর তৈরি হতে চলেছে । হাসিমারা, কলাইকুণ্ডা, বালুরঘাট এবং পুরুলিয়ায় এই নতুন বিমানবন্দরগুলি গড়ে উঠবে । এর ফলে রাজ্যের মোট বিমানবন্দরের সংখ্যা চার থেকে বেড়ে আট হবে । এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
হাসিমারা এবং কলাইকুণ্ডায় মূলত সেনার রানওয়ে ব্যবহার করে সিভিল এনক্লেভ তৈরি করা হবে । সেখানে আগে থেকেই 2700 মিটারের রানওয়ে রয়েছে । ফলে বোয়িং 737 বা এয়ারবাস 320-এর মতো বিমান সেখানে অনায়াসেই ওঠানামা করতে পারবে । বালুরঘাটে এয়ারপোর্টস অথরিটির জমিতেই বর্তমান পরিকাঠামো সম্প্রসারিত করে উড়ান শুরু হবে । পাশাপাশি পুরুলিয়াতেও নতুন বিমানবন্দর তৈরির কাজ শুরু হবে বলে এ দিন জানানো হয়েছে ।
এই অনুষ্ঠান থেকে আগের সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডু । তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক যে, এখানে যে পুরনো সরকার ছিল, তারা একেবারেই এখানকার মানুষকে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পগুলো থেকে দূরে রেখেছিল । এর কারণে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের উন্নতির যে স্বপ্ন ছিল, তা পুরোপুরি আমরা করতে পারিনি ।"
তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাজের গতির প্রশংসা শোনা যায় তাঁর গলায় । তাঁর কথায়, "নির্বাচনের পর এক সেকেন্ডও নষ্ট না করে, যে জন-আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল, সেগুলোকে সত্যি করার জন্য যেভাবে তিনি পুরো টিমওয়ার্কের সঙ্গে সেগুলো গ্রহণ করেছেন, আর বাংলা আজ যে গতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছে, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জি-কে এবং ওঁর পুরো টিমকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ।" বাংলার পুরোনো গরিমা ফেরানোর ডাক দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "প্রবাদ সবসময়ই ছিল যে বাংলা আজ যা করে, ভারত তা আগামিকাল করে । সেটাকে আবার আমাদের সত্যি করে দেখানো উচিত ।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই মঞ্চ থেকে আগের সরকারের অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন । তিনি জানান, হাসিমারা এবং কলাইকুণ্ডায় সেনা অনেক আগেই সম্মতি দিলেও আগের সরকার জমি দেয়নি । প্রাক্তন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কলকাতায় দ্বিতীয় বিমানবন্দরের জন্য জমি চেয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেও, তিনি জমি দিতে অস্বীকার করেন বলে এ দিন দাবি করেন শুভেন্দু ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগের সরকার কীভাবে এয়ারপোর্টের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক কার্যকলাপ করেছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের লোকের জানা দরকার । আজকে যে চারটে এমওইউ হল, এর দুটো আটকে ছিল অরিজিনালি, বিশেষভাবে হাসিমারা এবং কলাইকুণ্ডা । দুটোই আর্মি এয়ারপোর্ট, কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি আগে থেকেই সম্মতি দিয়ে দিয়েছে, আপনারা করুন । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দেয়নি ।" এরপরই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন, "আজ আমরা সব দিয়ে দিয়েছি । আপনারা নিন আর ফ্লাইট চালু করুন ।"
নতুন এই চার বিমানবন্দর ছাড়াও রাজ্যের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে । কলকাতা থেকে ইউরোপের সরাসরি বিমান চালুর বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে চেন্নাই, মুম্বই, দিল্লি-সহ দেশের বড় শহরগুলিতে বিমান পরিষেবা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । মালদা এবং বেহালার এয়ারস্ট্রিপকেও কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের । বেহালায় পাইলট প্রশিক্ষণের জন্য একটি ফ্লাইং ট্রেনিং অর্গানাইজেশন গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
উড়ান প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মানুষের বিমানযাত্রাকে আরও সহজলভ্য করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে । বিমানবন্দরে যাত্রীদের স্বল্পমূল্যে খাবার দিতে ইতিমধ্যেই কলকাতায় 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' শুরু হয়েছে । আগামী দিনে রাজ্যের অন্যান্য বিমানবন্দরেও তা চালু হবে । নতুন বিমানবন্দরগুলি চালু হলে পর্যটনের পাশাপাশি কৃষিতেও যে জোয়ার আসবে, পূর্ণিয়ার লিচু রফতানির উদাহরণ টেনে তা এ দিন বুঝিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
সব মিলিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে রাজ্যের নতুন রূপান্তরের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "ভারত সরকার মোদিজি-র নেতৃত্বে তৈরি করতে চায় স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চিমবঙ্গকে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পশ্চিমবঙ্গকে । নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পশ্চিমবঙ্গকে ।"