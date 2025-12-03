তৈরি হবে আরও উন্নতমানের পলিমার, খড়গপুর IIT-র সঙ্গে MOU বেসরকারি সংস্থার
Kharagpur IIT : এস এন এফ ফ্লোপাম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিডেট এস এন এফ গ্রুপের একটি সংস্থা ৷ তারা জলে দ্রবণীয় পলিমার উৎপাদন করে ৷
Published : December 3, 2025 at 12:42 PM IST
খড়গপুর : যৌথ উদ্যোগে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য খড়গপুর IIT-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল এস এন এফ ফ্লোপাম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিডেট ৷ তাদের মধ্যে এই বিষয়ে একটি MOU সাক্ষরিত হয় ৷ মূলত তেল এবং গ্যাস ইঞ্জিয়ারিং নিয়ে কাজ করবে তারা ৷
এস এন এফ ফ্লোপাম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিডেট এস এন এফ গ্রুপের একটি সংস্থা ৷ তারা মূলত অ্যাক্রিলামাইড মনোমারের উপর ভিত্তি করে জলে দ্রবণীয় পলিমার উৎপাদন করে ৷ সারা বিশ্বে এটাই সবথেকে বড় সংস্থা ৷ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই সংস্থার উৎপাদিত পণ্য় ব্যবহার করা হয় ৷ তার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, তেল উৎপাদন, টেক্সটাইল, কাগজ উৎপাদন এবং তেল ও গ্যাস অপারেশন ৷ তারা কিছু উন্নতধরনের পলিমার সলিউশন তৈরি করে ৷ যা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন শিল্পকারখানার সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয় ৷
MOU সাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস এন এফ ফ্লপম্যান ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শীতল খোট, IIT খড়গপুরের অ্যাসোসিয়েট ডিন দেবালয় চক্রবর্তী, ডেপুটি রেজিস্ট্রার শান্তনু দাস, দে-সরকার সেন্টার অফ এক্সিল্যান্স ইন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিয়ারিংয়ের প্রধান সন্দীপ ডি কুলকর্নী ৷
ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শীতল খোট জানান, রিচার্স ও ডেভেলপমেন্টের জন্য দেশের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার লক্ষ্য রয়েছে ৷ যাতে কোনও সমস্যার সঠিক সমাধান এবং বর্তমান সময়ের যে সমস্যাগুলি থাকে সেগুলি সমাধান করা সম্ভব হয় ৷
এর আগেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেশিন তৈরি করেছে IIT খড়গপুর ৷ সম্প্রতি জানা গিয়েছে গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে এবার পোর্টেবল এমআরআই মেশিন তৈরি করছে আইআইটি খড়গপুর । শীঘ্রই বাজারে আসবে পোর্টেবল এমআরআই মেশিন । স্বল্প মূল্যের পোর্টেবল এমআরআই যন্ত্র বানানোর জন্য এক্সইমেজিং ইনকর্পোরেটেড সংস্থার সঙ্গে এই যন্ত্র তৈরিতে মউ স্বাক্ষর করেছে আইআইটি খড়গপুর । ফলে সাম্প্রতিকতম সময়ে আরও একটি বড় MOU সাক্ষরিত হল IIT খড়গপুর ও অন্য় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ৷
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর, এই যন্ত্র তৈরি হলে রোগীকে আর যন্ত্রের কাছে যেতে হবে না । রোগীর শয্যার পাশে এই যন্ত্রটিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে । বেডের পাশে মিলবে পরীক্ষার সুযোগ । গ্রামীণ এলাকার মানুষও যাতে সহজে এই পরিষেবা পেতে পারেন, সেই জন্য স্বল্প মূল্যের যন্ত্র বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার এই প্রতিষ্ঠান ।