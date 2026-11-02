চিনা মাঞ্জা সুতোয় গলা কাটল বাইক আরোহীর ! তৃণমূল আমল থেকেই বাড়বাড়ন্ত বলছেন বিধায়ক

চিনা মাঞ্জা সুতোয় গলা কাটল বাইক আরোহীর ! তৃণমূল আমল থেকেই বাড়বাড়ন্ত বলছেন বিধায়ক
Chinese manja Accident: প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে সবুজ মঞ্চের তরফে ৷ চিনা মাঞ্জা সুতো বন্ধের আশ্বাস দিলেন বিজেপি বিধায়ক ৷
Published : November 2, 2026 at 7:24 PM IST
চুঁচুড়া, 2 নভেম্বর: চিনা মাঞ্জা সুতোয় গলা কেটে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন এক বাইক আরোহী । আহতের নাম হারাধন আচার্য । তিনি হুগলি জেলার চুঁচুড়া তালডাঙার বাসিন্দা । পেশায় পুরোহিত ।
জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কাজের জন্য বাইক নিয়ে চুঁচুড়া থেকে ব্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিলেন হারাধন । সেই সময় ব্যান্ডেল শরৎ সরণীর জিটি রোডে চিনা মাঞ্জা সুতোয় গলা কেটে যায় তাঁর । বাইক থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যান তিনি । এই ঘটনা দেখে পিছনে থাকা আরেক স্কুটার চালক তিনিও দাঁড়িয়ে পড়েন । স্থানীয়রা ছুটে এসে আহতকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । পাশাপাশি বিপদের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি স্থানীয়রাই জিটি রোডের উপর পড়ে থাকা চিনা মাঞ্জা সুতো টেনে জড়ো করে সরিয়ে দেন । স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে । প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "চিনা মাঞ্জা সুতোর বিরুদ্ধে আমরা তৎপর রয়েছি ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে ধরপাকড় চলছে । চিনা মাঞ্জা সুতো যেখানেই বিক্রি হচ্ছে, সেখানে থেকে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে ।"
আহত হারাধন আচার্য বলেন, "বাইকে করে ব্যান্ডেলে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ গলায় টান লাগল ৷ বুঝতেই পারিনি এতটা কেটে গিয়েছে । এত ধার এই চিনা মাঞ্জা সুতোয় ।" আরেক স্কুটার চালক হারাধন রায়ের কথায়, "আমি ওই বাইকের পিছনে যাচ্ছিলাম । হটাৎ বাইক চালককে দাঁড়িয়ে যেতে দেখি । কাছে গিয়ে দেখি ঘুড়ির সুতো আটকে গলা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে তাঁর । প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ, এই সুতো বিক্রি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হোক । জানি না মানুষ কবে সচেতন হবে ।"
তবে এই ঘটনায় প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে সবুজ মঞ্চের তরফে ৷ সংগঠনের আহ্বায়ক গৌতম সরকার বলেন, "চিনা মাঞ্জা সুতোর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে । চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর-সহ বিভিন্ন শহরে একাধিক মানুষ আহত হচ্ছেন । সবুজ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিনা মাঞ্জা সুতোর বিরোধিতা করে আসছি । এই সুতোয় ঘুড়ি ওরানোর কারণে গলা, নাক, হাত কেটে পথ চলতি মানুষজরা আহত হচ্ছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "শুধু মানুষই এই চিনা সুতোয় আহত হচ্ছেন তা নয় । এই সুতো গাছে আটকে থাকার ফলে বহু পাখি মারা যাচ্ছে । রাস্তায় মানুষ থেকে পশুরাও আহত হচ্ছে । চিনা মাঞ্জা সুতো ইদানিং পুকুরে জাল দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । আমাদের জেলায় প্রকাশ্যে ঘুড়ির সঙ্গে চিনা সুতো বিক্রি হচ্ছে । এর বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি । প্রশাসনিক দফতরেও চিঠি দিয়েছি ৷ মানুষকেও সচেতন করছি । এই সুতো অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা উচিত সরকারের । এর বিরুদ্ধে প্রশাসন একটু তৎপর হোক এটাই আমাদের দাবি ।"
চিনা মাঞ্জা সুতো বন্ধের আশ্বাস দিয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ ৷ তিনি বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমল থেকেই চিনা মাঞ্জা সুতোর বিক্রি বাড়বাড়ন্ত হয়েছে । বিশ্বকর্মা পুজোয় বেশি হয় । বর্তমান বিজেপি সরকারের তরফে চিনা সুতো নিষিদ্ধ করা হয়েছে । ধরপাকড় আরও বাড়ানোর জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করব । চিনা মাঞ্জা সুতোর বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ করতে চিন্তাভাবনা চলছে ।"