বেহালায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বেপরোয়া দুটি বাসের মাঝে পড়ে পিষ্ট বাইকচালক

বেহালায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বেপরোয়া দুটি বাসের মাঝে পড়ে পিষ্ট বাইকচালক
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, একটি বাস আর একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷
Published : July 30, 2026 at 6:37 PM IST
বেহালা, 30 জুলাই: রেষারেষির জেরে দুটি বাসের মাঝে পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল এক বাইকচালকের ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বেহালা চৌরাস্তা সংলগ্ন শিমুলতলায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পুলিশ বাস দুটিকে আটক করেছে ৷
জানা গিয়েছে, একটি বাস আর একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ডায়মন্ড হারবার থেকে আসছিল একটি বাস ৷ তীব্র গতিতে ছুটে আসা সেই বাসের পেছনেই আরও একটি বাস আসছিল ৷ পেছনের বাসটি সামনের বাসকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ ৷ এই দুই বাসের মাঝখান দিয়ে ওই বাইকটি যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
এই অবস্থায় সামনের বাসটি আচমকা জোরে ব্রেক কষে থেমে যায় ৷ আর ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা বাসটি বেপরোয়া গতিতে ধেয়ে আসার কারণে আর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি ৷ সেটি এসে সামনের বাসে ধাক্কা মারে ৷ আর এর জেরে দুই বাসের মাঝে থাকা বাইকটি চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায় ৷ দুই বাসের মাঝে পিষ্ট হয়ে যান বাইক আরোহী ৷ রাস্তার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বাইকের ভাঙা অংশবিশেষ ৷ সামনেই পুলিশ কিয়স্ক থাকায় দুটি বাসকেই আটক করা হয়েছে ৷ গুরুতর জখম ওই বাইক আরোহীকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ঊর্ধ্বতন বিভাগের এক আধিকারিক এবিষয়ে বলেন, "ঘটনাস্থলের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত চলছে ৷"
এই রাস্তায় অফিস টাইমে দূরপাল্লার বাসগুলি তীব্র গতিতে যাতায়াত করায় এখানে দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ তাঁদের মতে, পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের গাফিলতিতেই এমন ঘটনা ঘটছে ৷ এর আগে, 2023 সালে এই রাস্তাতেই দুর্ঘটনার বলি হয়েছিল বড়িশা হাইস্কুলের এক পড়ুয়া ৷ বেপরোয়া গতিতে আসা লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তার । সেই ঘটনার পর বেপরোয়া গাড়ি রুখতে নানা পদক্ষেপও করা হয় । তবে সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই আবারও তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে বাস-লরি ৷ যার জেরে ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল বেহালার শিমুলতলা ৷