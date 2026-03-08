ETV Bharat / state

নারী দিবসে মায়ের লড়াইয়ের কাহিনি ! বিরল রোগকে হারিয়ে সন্তান প্রসব, সৌজন্যে আরজি কর

বিরল রোগের সঙ্গে লড়াই করে সন্তানের জন্ম দেওয়ার এই ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিল, সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি নারীর মধ্যেই নিহিত।

ETV BHARAT
বিরল রোগকে হারিয়ে শিশুর জন্ম প্রসূতির, সৌজন্যে আরজি কর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 1:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌমিতা ভট্টাচার্য

কলকাতা, 8 মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে জটিল রোগের সঙ্গে লড়াই করে এক গর্ভবতীর ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘটনা ৷ যা সম্ভব হয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সৌজন্যে । এক বিরল গর্ভকালীন রোগের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত সুস্থভাবে সন্তান প্রসব করেন ওই প্রসূতি । গাইনোকোলজি ও নবজাতক বিশেষজ্ঞরা যৌথ প্রচেষ্টায় অস্ত্রোপচার ও দীর্ঘ চিকিৎসার মাধ্যমে মা ও শিশুকে সুস্থভাবে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন ৷ নারী দিবসের আবহে এই ঘটনা যেন এক মায়ের অদম্য লড়াই এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাফল্যের প্রতীক ৷

ওই মহিলার শরীরে ধরা পড়েছিল 'পার্শিয়াল মোলার প্রেগনেন্সি' নামে এক অত্যন্ত বিরল ও জটিল রোগ । এই অবস্থায় গর্ভে স্বাভাবিক ভ্রূণের পাশাপাশি অস্বাভাবিক মোলার টিস্যু বা টিউমার তৈরি হয়, যা দেখতে অনেকটা আঙুরের থোকার মতো । এই টিউমার ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভের বড় অংশ জুড়ে বেড়ে ওঠে এবং গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে । অনেক ক্ষেত্রেই এর ফলে মা ও সন্তান - দু'জনেরই জীবন বিপদের মুখে পড়ে ।

ETV BHARAT
নারী দিবসে মায়ের লড়াই ! (নিজস্ব চিত্র)

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই রোগের ক্ষেত্রে মায়ের শরীরে গুরুতর জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে । কখনও কখনও অতিরিক্ত রক্তপাত, হরমোনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কিংবা ক্যানসারের সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে । পাশাপাশি গর্ভস্থ শিশুরও মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হয় । সেই কারণেই এই ধরনের রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয় ।

চিকিৎসকদের দাবি, কলকাতা শহর তো বটেই, গোটা রাজ্যেই এই ধরনের রোগীর নজির খুবই বিরল । এমনকী গত প্রায় 50 বছরেও এই হাসপাতালে এমন রোগীর সন্ধান মেলেনি বলেই দাবি করেছেন চিকিৎসকেরা । ফলে এই জটিল রোগের চিকিৎসা করে মা ও শিশুকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে দেওয়া চিকিৎসকদের বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে ।

চিকিৎসক অভিজিৎ রক্ষিত জানান, প্রথমদিকে ওই মহিলার গর্ভধারণ নিয়ে সমস্যা ছিল । চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি পরে অন্তঃসত্ত্বা হন । কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে কিছু শারীরিক অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় । আল্ট্রাসাউন্ড এবং অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা যায়, গর্ভে থাকা শিশুর পাশাপাশি বড় অংশ জুড়ে একটি মোলার টিউমার তৈরি হয়েছে । যার ফলে শিশুর বৃদ্ধি প্রায় থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ।

এরপরই শুরু হয় চিকিৎসার দীর্ঘ পর্ব । চিকিৎসকদের একটি বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন । মাঝেমধ্যে জটিলতাও তৈরি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা । সেই সময় বড় চিন্তা ছিল কীভাবে মা ও সন্তান - দু'জনকেই সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় । শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক ও নার্সদের দীর্ঘ পরিশ্রম, সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় । চিকিৎসকের কথায়, এই ধরনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মোলার টিস্যু ক্যানসারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে । তবে এই প্রসূতির ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনও লক্ষণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । তবুও সতর্কতার জন্য তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

হাসপাতালের এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পার্শিয়াল মোলার প্রেগনেন্সি অত্যন্ত বিরল একটি রোগ । এই ধরনের জটিল অবস্থায় মা ও শিশুকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে তোলা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য । চিকিৎসকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে ।" তিনি আরও বলেন, অতীতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও এখন আরজি কর হাসপাতাল আবার চিকিৎসা পরিষেবায় নিজের সাফল্যের জায়গা ফিরে পাচ্ছে ।

এদিকে প্রসূতির স্বামী জানান, এই কঠিন সময়ে চিকিৎসকরাই তাঁদের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন । তাঁর কথায়, "আমার স্ত্রী এবং সন্তান দু'জনেই এখন সুস্থ আছে । ডাক্তারবাবুরা আমাদের কাছে ভগবানের মতো । তাঁদের জন্যই আজ আমরা আমাদের পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেয়েছি ।"

নারী দিবসের আবহে এই ঘটনাকে অনেকেই দেখছেন এক মায়ের সাহস, সহনশীলতা এবং জীবনের প্রতি অদম্য বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে । বিরল রোগের সঙ্গে লড়াই করে সন্তানের জন্ম দেওয়ার এই ঘটনাই যেন নতুন করে মনে করিয়ে দেয় - সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি নারীর মধ্যেই নিহিত ।

TAGGED:

MOTHER FIGHT STORY ON WOMENS DAY
RARE DISEASE
RG KAR HOSPITAL
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
INTERNATIONAL WOMENS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.