মাকে হারিয়ে লোকালয়ে গণ্ডার-শাবক, 11 ঘণ্টার অভিযানে জলদাপাড়ায় মিলল নতুন ঠিকানা
মাকে হারিয়ে শুরু হয়েছিল তার বাঁচার লড়াই । বন দফতরের দীর্ঘ 11 ঘণ্টার অভিযানের শেষে সেই লড়াইয়ে আপাতত জয় গণ্ডার শাবকটির ।
Published : August 12, 2026 at 1:45 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 12 অগস্ট: মায়ের মৃত্যু, লোকালয়ে আতঙ্কের মধ্যে ছুটে বেড়ানো এবং দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার উদ্ধার অভিযান, সবকিছুর শেষে নিরাপদ আশ্রয় পেল গণ্ডারের ছোট্ট শাবক । প্রায় 11 ঘণ্টার টানা চেষ্টায় কুঞ্জনগর গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে ৷ পরে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হরিণডাঙা টাওয়ার সংলগ্ন তৃণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হল প্রায় দেড় বছরের গণ্ডার শাবকটিকে ।
মঙ্গলবার সকাল প্রায় 7টা নাগাদ জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগর বিটের অন্তর্গত কুঞ্জনগর গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী গণ্ডার ও তার শাবক । বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গণ্ডারের তাড়া খেয়ে তারা লোকালয়ে চলে আসে । মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা কুঞ্জনগরজুড়ে । একের পর এক বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব, ভাঙচুর চালায় গণ্ডারগুলি ৷ প্রাণ বাঁচাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে আশ্রয় নেন বাসিন্দারা ।
কিন্তু সেই তাণ্ডবের শেষটা হয় অত্যন্ত মর্মান্তিক । দীর্ঘক্ষণ দৌড়ঝাঁপ ও ছোটাছুটির পর লোকালয়ের মধ্যেই মৃত্যু হয় পূর্ণবয়স্ক মা গণ্ডারের । আর মায়ের দেহের কিছুটা দূরে একা দাঁড়িয়ে থাকে ছোট্ট শাবকটি । দৃশ্যটি দেখে শোকাহত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাও । ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলদাপাড়া বন দফতরের আধিকারিক ও বনকর্মীরা । ফালাকাটা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । মৃত গণ্ডারটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ।
আর মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রায় এক থেকে দেড় বছরের শাবকটি । এরপর আতঙ্কিত ও উত্তেজিত অবস্থায় সে লোকালয়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে থাকে । শুরু হয় তাকে নিরাপদে উদ্ধার করার মরিয়া চেষ্টা । বনকর্মীরা জাল ব্যবহার করে শাবকটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ঘনবসতি, মানুষের ভিড় এবং শাবকের অস্থির আচরণের কারণে প্রথম দিকে সফলতা আসেনি ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকাটি ঘিরে ফেলে বন দফতর । সাধারণ মানুষকে দূরে রেখে শাবকটিকে কিছুটা শান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় । একইসঙ্গে চলে টানা নজরদারি । সকাল সাড়ে 7টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের ছয়টি রেঞ্জ থেকে প্রায় 60 জন বনকর্মী উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন । অভিযানে বন দফতরের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশও ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করে ।
শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল হলে পশু চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে শাবকটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ বা ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয় । এরপর বাঁশের তৈরি বিশেষ কাঠামোর সাহায্যে সাবধানে তাকে পরিবহণ খাঁচায় তোলা হয় । পরে ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হরিণডাঙা টাওয়ার সংলগ্ন তৃণভূমিতে ।
জলদাপাড়ার ডিএফও পরভীন কাসওয়ান বলেন, "মঙ্গলবার গণ্ডার শাবকটি মা হারা হয়ে যায় । আমাদের 60-70 জন বনকর্মী ও কুনকি হাতি নিয়ে তার খোঁজ চালিয়ে, তারপর তাকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে উদ্ধার করা হয় ৷ এরপর জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয় ।"
সন্ধ্যা প্রায় 6টা 15 মিনিটে সেখানে সফলভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় গণ্ডার শাবকটিকে । উপযুক্ত ঘাসভূমি এবং কাছ থেকে নজরদারির সুবিধা থাকায় এই এলাকাটিকেই তার নতুন ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছে বন দফতর । এখন বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে থাকবে শাবকটি । বিশেষ করে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গণ্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাকে নিরাপদ রাখা এবং বন্য পরিবেশে সে কীভাবে মানিয়ে নিচ্ছে, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
এদিকে বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘক্ষণ দৌড়ঝাঁপ ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মা গণ্ডারটির মৃত্যু হতে পারে । রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, "বন্যপ্রাণীদের মধ্যে অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ বা উত্তেজনার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে । পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে । বন্যপ্রাণীর সংখ্যা এমনিতেই কম, তার মধ্যে একটি গণ্ডারের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ।"