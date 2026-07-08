'ও যে পাপ করেছে, তার শাস্তিই পেয়েছে', বারুইপুরে অভিযুক্ত প্রভাসের দেহ নিতে অস্বীকার মায়ের
প্রভাসের মা জানান, ছেলের মৃতদেহ গ্রহণ করবেন না । অন্যায়ের শাস্তি পেয়েছে প্রভাস । শেষবারের মতো সন্তানের মুখও দেখবেন না তিনি ৷
Published : July 8, 2026 at 12:07 PM IST
বারুইপুর, 8 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় পুলিশের এনকাউন্টারে প্রাণ গিয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের ৷ মৃত্যুর পর শেষবারের মতো সন্তানের মুখ দেখা তো দূরের কথা দেহ নিতেও অস্বীকার করেন মা সন্ধ্যা ৷ কান্নায় ধরে আসা গলা নিয়ে তিনি বলেন, "ও যা কাজ করেছে, তার শাস্তি পেয়েছে । আমরা ওর মৃতদেহ নেব না ।"
জানা গিয়েছে, প্রভাসের মৃত্যুর পর পুলিশ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে । জানায়, প্রভাস পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে এবং চাইলে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পারেন । কিন্তু প্রভাসের মা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "পুলিশ বাড়িতে এসে বলেছিল, চাইলে হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ দেখে আসতে পারি । আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, যাব না । মৃতদেহও গ্রহণ করব না । যে অন্যায় করেছে, সেই অন্যায়ের শাস্তিই পেয়েছে । ওকে আর একদম দেখতে চাই না ৷ যেখানে ইচ্ছা ওর শেষকৃত্য করা হোক ৷"
তিনি আরও বলেন, " পরিবারের কারও কথা শুনত না । বিশ্বাস করুন, আমার মতো মায়ের কথাও শুনত না । নেশা করত, খারাপ সঙ্গেই থাকত । আজ যা হয়েছে, সেটা ওর নিজের কাজের পরিণতি ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাত প্রায় 12টা 45 মিনিট নাগাদ বারুইপুর-কাণ্ডে তদন্তকারী আধিকারিক ও তাঁর টিম প্রভাস মণ্ডলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । তদন্তকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, অপরাধস্থলের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঘটনার ধারাবাহিকতা, অভিযুক্তের গতিবিধি এবং অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা ।
পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আচমকাই প্রভাস মণ্ডল এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেয় । এরপর সে পুলিশদের লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পালটা গুলি চালায় । সেই গুলিতেই গুরুতর জখম হয় প্রভাস । আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনার পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজের খোল-সহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । ফরেনসিক তদন্তের পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়েও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
উল্লেখ্য, বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্য়াতন ও খুনের ঘটনায় প্রভাস মণ্ডলকে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তের অংশ হিসেবেই তাকে অপরাধস্থলের পুনর্নির্মাণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । সেই সময়ই এই গুলির ঘটনা ঘটে বলে পুলিশের দাবি । প্রভাসের মায়ের এই বক্তব্য সামনে আসার পর ঘটনাটি নতুন মাত্রা পেয়েছে । একদিকে পুলিশের এনকাউন্টারের দাবি, অন্যদিকে অভিযুক্তের মায়ের প্রকাশ্য মন্তব্য-দুই মিলিয়ে বারুইপুরের এই বহুল আলোচিত মামলা ঘিরে চর্চা আরও তীব্র হয়েছে ।