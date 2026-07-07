সন্তান হারানোর ব্যথা বুঝি, বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন পানিহাটির বিধায়ক

সন্তান হারানোর ব্যথা বুঝি, বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন পানিহাটির বিধায়ক
আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা বলেন, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বারুইপুরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানাব।"
Published : July 7, 2026 at 7:34 AM IST
পানিহাটি, 7 জুলাই: বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন আরজি করে নিহত চিকিৎসকের মা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাবেন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে পানিহাটি কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক বলেন, 'সন্তান হারানোর ব্যথা আমি বুঝি ৷ বারুইপুরে যাব। নিহত বালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলব। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাব।'
এদিন পানিহাটির বিধায়কের কার্যালয়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তী। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নির্যাতিতা চিকিৎসকের। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে বৈঠক করেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ।
বারুইপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মানুষ তার চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের চেতনার বিকাশ হচ্ছে না। মানুষ অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। আমাদের সরকার মাত্র দু'মাস হল গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, শক্ত হাতে প্রশাসন ধরতে। কেন এমন ঘটনা ঘটবে ? সমাজে কেন মেয়েদের পণ্য হিসেবে মনে করা হবে ? গত 15 বছরে তৃণমূল যে সংস্কৃতির চাষ করে গিয়েছে, তার পরিবর্তন করা সময়ের ব্যাপার। বারুইপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। ছোট্ট একটা মেয়ের উপর যে নির্যাতন হয়েছে, যেভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ওই বালিকার মা-বাবাও আমার মতো সন্তান হারা হয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। ছোট্ট মেয়েটির মা-বাবার সঙ্গে কথা বলব। ঘটনায় যারা জড়িত সেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাব।'
বিধায়কের আরও সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলব। মেয়েটির বাবা-মা যেন তার মেয়ের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের সঠিক বিচার পান তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার শক্ত হাতে দোষীদের সাজার ব্যবস্থা করবে। বারুইপুরের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের হয়তো বিচার হবে। কিন্তু মেয়েটির বাবা-মা কী পাবেন ? তাঁরা তো আর তাঁদের সন্তানকে ফিরে পাবেন না। তাঁদের ঘরটা শূন্য হয়ে গেল।'
তিনি আরও বলেছেন, 'আগের সরকার খেলা-মেলা-মদের সংস্কৃতি চালু করে গিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ বারুইপুরের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। মাত্র 13 বছরের একটা মেয়েকে এভাবে চলে যেতে হল। এই ঘটনার বিচার চাই। প্রতিবাদ হবেই। মেয়েটির মা-বাবার পাশে থাকব। বিধানসভাতেও নারী সুরক্ষা নিয়ে সরব হব। গত একমাসে রাজ্যে পাঁচটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল রাজ্যে খোলামেলা মদ নিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখত। তারই ফলে বারুইপুরে নির্মম ঘটনাটি ঘটেছে। আমার মেয়ের হত্যাকাণ্ডের অনেক তথ্যপ্রমাণ আগের সরকার লোপাট করে দিয়েছে। বিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন করছি। বারুইপুরের নিহত মেয়েটির পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায় তার জন্যও আন্দোলন জারি রাখব। সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বিচারের দাবি তুলব।'
- বারুইপুর-কাণ্ডে পাচারচক্রের আশঙ্কা ! 10 হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে নাবালিকাকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগ, সিটের হাতে 'ডিজিটাল প্রমাণ'