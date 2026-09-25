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মুখ বন্ধ রাখতে বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি ! বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার মা

RG Kar Victims Mothers: পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ নির্যাতিতার মায়ের ৷

RG KAR MEDICAL RAPE CASE
ফাইল চিত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 10:01 AM IST

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ব্যারাকপুর, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে পালাবদল হতেই ফের খুলেছে আরজি কর কাণ্ডের ফাইল ৷ নতুন করে শুরু হয়েছে তদন্ত ৷ এর মাঝেই বৃহস্পতিবার ফের বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক ৷ তাঁর অভিযোগ, মেয়ের মৃত্যু নিয়ে কোনও কথা যাতে বাইরে না বলা হয় তার জন্য মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷ ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধেরও চেষ্টা করা হয় ৷

পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটির পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে ও প্রাক্তন স্থানীয় কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ করেছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবশ্য নতুনভাবে তদন্তের শুরুতেই নির্যাতিতার দেহ দ্রুত পুড়িয়ে দিয়ে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে বর্তমানে জেলে রয়েছেন এই তিনজন ৷ মামলার শুনানি চলছে ৷ সিবিআইয়ের তরফ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে আরও একটি রিপোর্ট ফাইল করা হয়েছে ।

বৃহস্পতিবার রাতে এই নিয়ে পানিহাটিতে নিজের বাড়িতে নির্যাতিতার মা জানান, সিবিআই যে রিপোর্ট ফাইল করেছে আদালতে সেটিতে কী আছে তা তাঁদের জানা নেই ৷ তবে তিনি বিচার পাবেন । প্রয়জনে ছিনিয়ে আনবেন বলেও দাবি করেন ৷

এদিন তিনি অভিযোগ করেন, "আমরা সেদিন টালা থানায় দু'ঘণ্টা বসেছিলাম ৷ তারপর বাড়ি এসে দেখি আমার মেয়ের দেহ বাড়িতে চলে এসেছে । গ্রিন করিডোর করে আমার মেয়ের দেহ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে এবং এবং কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায় । আমরা এটাই বুঝলাম না গ্রিন করিডোর করার অনুমতি কে দিয়েছিল । এমনকী আমার প্রতিবেশীরা ফোন করে জানাম যে আমার মেয়েকে আমরা না থাকার সুযোগে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে । আমরা দ্রুত থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে আসার পথে দেখি প্রচুর পুলিশ রাস্তার দুই ধার ঘিরে রেখেছে । আমরা মেয়ের বাবা-মা, তাই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয় । এত পুলিশ ভিআইপিদের ক্ষেত্রে এত পুলিশ থাকে না ।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা এসে দেখি বেওয়ারিশ লাশের মতো বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল আমার মেয়ের মৃতদেহ । আমরা আমার মেয়ের মৃতদেহ বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করি এরপরেই নিয়ে যাওয়া হয় আমার মেয়েকে বাড়ির ভেতরে। সেখানে কলকাতা পুলিশের তদানীন্তন ডিসি নর্থ ছিলেন। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ দে আমাদের মোটা টাকা ঘুষ দেবার চেষ্টা করেন । এই সব কথা যাতে বাইরে না চাউর হয়, সেই জন্য আমার স্বামীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছিলেন ওরা । কিন্তু আমার স্বামী টাকা নিতে রাজি হননি । আমার স্বামীকে ভয় দেখানো হয়েছিল যার জেরে উনি এই সব কথা অনেক পরে আমাকে জানিয়েছেন ।"

বিধায়কের আরও অভিযোগ, "মেয়ের মৃত্যুর পরেও এরা তিনজন আমাদের উপর নানানরকম অত্যাচার চালিয়েছে । যার জেরে কয়েকদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতেই পারিনি আমরা । মেয়ের মৃত্যুর পর নানান রকমভাবে ভিডিয়ো করে সংবাদমাধ্যমে দেওয়ার জন্য চাপও দেওয়া হত ৷"

TAGGED:

RG KAR VICTIMS PARENT
আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য
পানিহাটির বিধায়কের অভিযোগ
RG KAR DOCTOR RAPE CASE
RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER

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