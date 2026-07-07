চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরা হল না ! লরির চাকায় প্রাণ গেল মায়ের, জখম মেয়ে

চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরা হল না ! লরির চাকায় প্রাণ গেল মায়ের, জখম মেয়ে
স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে 49 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ সারাক্ষণ দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে । অথচ ট্রাফিক নজরদারি দেখা যায় না ।
Published : July 7, 2026 at 10:38 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 7 জুলাই: অসুস্থ মাকে চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলেন । চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথেই নেমে এল মর্মান্তিক ঘটনা । ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বাসিন্দা মৃণালিনী মাইতি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন । গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর মেয়ে ঝর্ণা মাইতি । কোমর থেকে নীচের অংশে মারাত্মক আঘাত নিয়ে তিনি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের লোধাশুলি মোড়ে 49 নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় চিকিৎসা করিয়ে বাসে করে ফিরছিলেন মা-মেয়ে । ঝাড়খণ্ডে বাড়ি ফেরার জন্য তাঁরা লোধাশুলি মোড়ে নেমে ঝাড়গ্রামমুখী বাস ধরার উদ্দেশ্যে রাস্তা পার হচ্ছিলেন । সেই সময় একটি মাটিবোঝাই লরি দ্রুতগতিতে এসে তাঁদের ধাক্কা মারে । ঘটনাস্থলেই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মৃণালিনীর । ছিটকে পড়েন ঝর্ণা । স্থানীয়দের দাবি, লরির চাকা তাঁর কোমর থেকে নীচের অংশের উপর দিয়েও চলে যায় ।
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় জড়িত লরিটি আটক করা হয়েছে । তবে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন । তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
দুর্ঘটনার পরেই লোধাশুলি মোড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী । পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঝর্ণাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অন্যদিকে, মৃণালিনীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা অক্ষয় মাহাতোর অভিযোগ, লোধাশুলির মতো অত্যন্ত ব্যস্ত মোড়ে আজও কোনও নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড নেই । তাঁর দাবি, "এখানে সারাক্ষণ দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে । ট্রাফিক ও সিভিক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও কার্যকর নজরদারি দেখা যায় না । অবিলম্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন ।"