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একাধিক বাড়িতে বিদ্যুৎবিভ্রাট, জানালা স্পর্শ করতেই মা-ছেলের মৃত্যু

বুধবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় ৷ বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয়রা ৷

Electrocution death in siliguri
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 7:26 AM IST

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শিলিগুড়ি, 25 জুন: হঠাৎ করে এলাকার একাধিক বাড়ি বিদ্যুৎবাহী ৷ সেই বিপর্যয়ের জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হল শিলিগুড়ি । বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন মা ও ছেলে । বুধবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 41 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ভক্তিনগর থানা এলাকার ভবসিন্ধু কলোনিতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ।

মৃতদের নাম প্রমিলা রায় (50) ও রাজু রায় (27)। ওই একই ঘটনায় সুনতি সাউ নামে আরও এক তরুণী গুরুতর জখম হয়েছেন । তিনি বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রমিলা রায় দীর্ঘদিন ধরেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন । বুধবার রাতে ঘরে থাকার সময় তিনি আচমকাই জানালার লোহার শিক ধরেন । সেই সময় জানালাটি কোনওভাবে বিদ্যুৎবাহী হয়ে থাকায় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন । মাকে ছটফট করতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান বড় ছেলে রাজু রায় । কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ এতটাই তীব্র ছিল যে মাকে স্পর্শ করতেই রাজুও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন ।

চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তড়িঘড়ি দু'জনকে উদ্ধার করে সেবক রোডের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যান । কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মা ও ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতার স্বামী নীরেন রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, কাজের সূত্রে তিনি তখন বাইরে ছিলেন । ফিরে এসে দেখেন সব শেষ, তাঁর পুরো পরিবারটাই এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল ।

ঠিক একই সময়ে ওই কলোনিরই অন্য একটি বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সুনতি সাউ নামে এক তরুণী । তাঁর স্বামী জানান, ঘরের টিনের বেড়া স্পর্শ করতেই তাঁর স্ত্রীর উপর তীব্র বিদ্যুতের ঝটকা লাগে ৷ এরপরেই প্রতিবেশীরা পরীক্ষা করে দেখতে পান, শুধু একটি বাড়ি নয়, এলাকার একাধিক বাড়ি এবং টিনের চাল কোনওভাবে বিদ্যুৎবাহী হয়ে উঠেছে ।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই কলোনিজুড়ে হুড়োহুড়ি ও ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । এই ঘটনার পর ক্ষোভে ফুঁসছেন ভবসিন্ধু কলোনির বাসিন্দারা । তাঁদের অভিযোগ, দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ বিভাগে বারবার ফোন করে লাইন কাটার অনুরোধ জানানো হলেও, প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।

স্থানীয় বাসিন্দা মানস রায়ের ক্ষোভ, "বিদ্যুৎ বিভাগের চরম গাফিলতির কারণেই আজ দুটি প্রাণ চলে গেল । ওরা যদি সময়মতো এসে লাইনটা কেটে দিত, তবে হয়তো মা-ছেলেকে বাঁচানো যেত এবং দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটত না ।"

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এবং এলাকার মানুষের ক্ষোভ সামলাতে শেষ পর্যন্ত ভক্তিনগর থানার আইসি মহেশ্বর মাঝি নিজে বিদ্যুৎ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ফোন করেন । এরপরই তড়িঘড়ি টনক নড়ে বিভাগের । বিদ্যুৎ কর্মীরা শেষ পর্যন্ত এলাকায় পৌঁছে প্রতিটি বাড়ির টিনের চাল ও দেওয়াল পরীক্ষা করেন এবং নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ আপাতত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ।

ভক্তিনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে রাতেই মাইকিং করে এলাকাবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং আতঙ্কিত বাসিন্দাদের আপাতত ঘরের বাইরে না বেরোনোর অনুরোধ জানানো হয়েছে । বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঠিক কী কারণে এবং কোথা থেকে এই শর্টসার্কিট হয়ে গোটা এলাকা বিদ্যুৎবাহী হয়ে পড়ল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।

TAGGED:

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিদ্যুৎবিভ্রাট
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SILIGURI ELECTROCUTION DEATH

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