পরকীয়ার জেরে 2 বছরের কন্যাসন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুনে অভিযুক্ত মা

পরকীয়ার জেরে 2 বছরের কন্যাসন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুনে অভিযুক্ত মা
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে৷ পুলিশ অভিযুক্ত মাকে গ্রেফতার করেছে৷
Published : June 5, 2026 at 9:43 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 5 জুন: পরকীয়া ও পারিবারিক অশান্তির জেরে নিজের দুই বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল জন্মদাত্রী মায়ের বিরুদ্ধে। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট থানার অন্তর্গত গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া নাপ্তিপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশ নিহত শিশুর মাকে গ্রেফতার করেছে৷ পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত বছর বাইশের ওই তরুণী খুনের কথা স্বীকার করেছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণী হাসনাবাদের ভেবিয়া গ্রামের বাসিন্দা৷ তাঁর দু’টি বিয়ে৷ প্রথমপক্ষের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-অশান্তির জেরে তিনি বাপেরবাড়ি চলে আসেন৷ নিহত শিশুটি ওই তরুণীর প্রথমপক্ষের সন্তান৷ এর পর পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন তিনি৷ তার পর যাঁর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন৷ বিয়েও করেন৷ তবে প্রথমপক্ষের স্বামীর সঙ্গে কোনও আইনি বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স হয়নি৷
যদিও দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেও নিয়মিত অশান্তি হতো৷ শুক্রবার সকালে তা চরমে ওঠে৷ অভিযোগ, সেই ঝামেলার জেরেই রাগের মাথায় নিজের দুই বছরের মেয়েকে খুন করেন ওই তরুণী৷ প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন৷ অভিযুক্ত তরুণীর মাসতুতো বোন জানান, ঘটনার পর থেকে অসংলগ্ন কথা বলছিলেন ওই তরুণী৷ কখনও খুনের কথা নিজে স্বীকার করেছেন৷ আবার কখনও বলছিলেন পুরো বিষয়টি সামনে এলে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী বিপদে পড়বেন৷ ফলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অভিযুক্তের বোন পুলিশকে অনুরোধ করেন৷ অভিযুক্তের দিদি প্রশ্ন তোলেন, এতদিন বাপের বাড়িতে থাকার সময় বাচ্চার কোনও ক্ষতি হল না৷ দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়িতে আসার পরেই কেন এমন কাণ্ড ঘটানো হল? তিনি ওই তরুণী এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।
এদিকে এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে৷ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়৷ অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷ কী কারণে এই খুন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ এই নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ মুখ খুলতে নারাজ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই তরুণীকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে৷ নিহত শিশুর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে৷