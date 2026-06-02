মোথাবাড়ির বিচারক ঘেরাও-কাণ্ডে 31 জনের নামে NIA চার্জশিট, দুই মামলায় নাম মোফাক্কেরুলের

মোথাবাড়ির বিচারক ঘেরাও-কাণ্ডে 31 জনের নামে NIA চার্জশিট, দুই মামলায় নাম মোফাক্কেরুলের
মালদার মোথাবাড়ি কাণ্ডে কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা NIA।
Published : June 2, 2026 at 10:33 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: মালদার মোথাবাড়িতে এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারকদের ঘেরাও করে রাখার ঘটনায় কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা NIA। এই ঘটনায় পুলিশ মোট 12টি এফয়াইয়ার দায়ের করেছিল। তার মধ্যে চারটি মামলায় কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিশেষ এনআইএ আদালতে এদিন চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)। চারটির মধ্যে দু’টি মামলায় মূল চক্রান্তকারী হিসাবে নাম রয়েছে মোফাক্কেরুল ইসলাম ও ইউটিউবার একরামুল বাদনানি-সহ 35 জনের।
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার দিনে তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে এই চার্জশিটে। বেআইনি ভাবে একত্রিত হয়ে অভিযুক্তেরা রাস্তা আটকেছিলেন সেদিন। যে চারটি মামলায় চার্জশিট দিয়েছে এনআইএ, তার মধ্যে দু’টিতে তিন জন করে অভিযুক্ত রয়েছে। একটি মামলায় 15 জন এবং অপরটিতে 10 জন ৷ সব মিলিয়ে 31 জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিটে।
মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্ত পুলিশের থেকে এনআইএ এর হস্তান্তর করে এনআইএ-কে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত 11 মে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি তদন্ত শেষ করার জন্য দু’মাস সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মেনেই চারটি মামলায় এদিন চার্জশিট জমা করল এনআইএ।
উল্লেখ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে এসআইআর পর্বে এই ঘটনায় একেবারে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল। শীর্ষ আদালত পরদিনই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে তুলোধোনা করে। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ রাজ্য পুলিশের হাত থেকে তদন্ত কোনও নিরপেক্ষ সংস্থার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ এর পাশাপাশি এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সমস্ত বিচারকের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আপাতত কলকাতা হাইকোর্ট ও কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে চলছে এই মামলার শুনানি।