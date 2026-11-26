বাথরুম থেকে চম্পট ডাকাতিতে মোস্ট ওয়ান্টেডের, শিলিগুড়িতে চিরুনি তল্লাশি
Robber Flew from Siliguri Hotel: কর্ণাটক পুলিশের হেফাজতে হোটেলে থাকাকালীন এই ঘটনা ৷ চতুর্দিকের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ ৷
Published : November 26, 2026 at 2:26 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 নভেম্বর: শিলিগুড়ির হোটেল থেকে পালাল কর্ণাটকের সোনার শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় ধৃত সুজন লখন্দ্রী ৷ যার জেরে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
বুধবার আসামি চম্পট দেওয়ার পর থেকেই খোঁজ শুরু হলেও সারারাত ও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট । বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন-সহ শহরের সমস্ত প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টে কড়া নাকা চেকিং ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এর আগেও সুজনের বিরুদ্ধে একাধিক রাজ্যে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে ।
প্রায় 11 মাস আগে কর্ণাটকের মাইসুরু জেলার হুনসুরে একটি সোনার দোকান থেকে প্রায় 8 কেজি সোনা ও হিরে-সহ প্রায় 10 কোটি টাকার গয়না লুটের ঘটনায় মোস্ট ওয়ান্টেড ছিল সুজন । মাস তিনেক আগে মাটিগাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে মাসখানেক ধরে এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে সে । সেখান থেকেই মঙ্গলবার রাতে ঝাড়খণ্ড এসটিএফ, শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও মাটিগাড়া থানার সহযোগিতায় শালবাড়ি এলাকা থেকে সুজনকে পাকড়াও করে কর্ণাটক পুলিশ ।
পরদিন বুধবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন এবং সেদিনই কর্ণাটক পুলিশ অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয় ।
নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় থানার লকআপে বা সহযোগিতায় আসামিকে রাখার কথা থাকলেও অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পুলিশকে না জানিয়েই জংশন এলাকার একটি হোটেলের দ্বিতীয় তলায় সুজনকে নিয়ে ঘরভাড়া নেন কর্ণাটক পুলিশের আধিকারিকরা । বুধবার বিকেল নাগাদ শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে ভিতরে ঢোকে অভিযুক্ত । অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পুলিশ দেখে সুজন নেই ।
প্রাথমিক অনুমান, শৌচাগারের গ্রিলবিহীন জানলা বা ভেন্টিলেটর দিয়ে গলে পাইপ বেয়ে নেমে পালিয়েছে সে । এই ঘটনায় কর্ণাটক পুলিশের ভূমিকা ও নজরদারির গাফিলতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে । স্থানীয় মাটিগাড়া বা প্রধাননগর থানাকে না জানিয়ে কেন সাধারণ হোটেলে আসামিকে রাখা হল, তা নিয়ে ক্ষোভ ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
বুধবার রাতে প্রধাননগর থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে কর্ণাটক পুলিশ । অন্যদিকে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি শালবাড়ির ভাড়াবাড়িতেও নজর রাখা হচ্ছে । অভিযুক্তকে ধরতে বুধবার সারারাত ও বৃহস্পতিবার শহরের সর্বত্র তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে পুলিশ । যদিও এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।