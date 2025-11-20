মরব-বাঁচব এখানেই, জঙ্গি নাকি যে ভয় পাব ! তালিকায় নাম নেই, তবু হাসছে এই গ্রাম

মরব-বাঁচব এখানেই, জঙ্গি নাকি যে ভয় পাব ! তালিকায় নাম নেই, তবু হাসছে এই গ্রাম
অনেক বাসিন্দার কথায়, ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছি ৷ মোদি সরকার যা করার করবে । সন্ত্রাসবাদী নাকি যে ভয় পাব ।
Published : November 20, 2025 at 4:49 PM IST
পূর্বস্থলী, 20 নভেম্বর: ভয় পেয়ে আর কী হবে, মরলে এখানে মরব, আর বাঁচলে এখানেই বাঁচব । 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা সত্ত্বেও এমন কথাই বলছেন বেশিরভাগ গ্রামবাসী ৷
এসআইআর আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তালিকায় নাম না-থাকা ব্যক্তিরা আতঙ্কে নিজেকে শেষ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ অনেকে আবার ভয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাংলাদেশে পালাচ্ছেন ৷ ঠিক এই সময়ই অন্যরকম ছবি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-2 ব্লকের চাঁপাতলায় ৷ এখানকার বেশিরভাগই এখনও এসআইআর নিয়ে বিচলিত নন । তাঁদের কথায়, বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে তাঁরা অনেকদিন আগেই চলে এসেছেন ৷ ওপার বাংলায় আর তাঁদের কিছুই নেই ৷ এদেশই তাঁদের সবকিছু এবং এখানেই থাকবেন তাঁরা ৷
পূর্বস্থলীর কালেখাঁতলা-1 পঞ্চায়েতের 197 নং বুথের ভোটার সংখ্যা প্রায় 950 জন । কিন্তু 2002 সালের ভোটার তালিকায় প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ভোটারের নাম নেই । যাঁদের নাম নেই তাঁদের মধ্যে অনেকের আবার বাবা, মা কিংবা আত্মীয়ের নাম আছে সেই তালিকায় । আবার কারও কারও তার আগেও তালিকায় নাম ছিল, কিংবা 2004-05 সালের ভোটার তালিকাকেও নাম ছিল । এমনকি তাঁরা 2002 সালের পরবর্তী সময়ে তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম থাকায় বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন ।
SIR আতঙ্ক নেই
ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অজানা চিন্তা কাজ করতে শুরু করেছে । কারণ এই গ্রামবাসীদের অনেকেই এসেছেন বাংলাদেশ থেকে । তবে তাঁদের একটাই আশার আলো, তাঁদের অনেকেরই বাবা-মায়ের নাম আছে সেই তালিকায় । তবে অনেকেই বলছেন, তাঁদের মধ্যে আর কোনও আতঙ্ক নেই । কারণ বাংলাদেশে থাকাকালীন তাঁদের উপরে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে । সেই অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরেই তাঁরা বসত ভিটে মাটি ছেড়ে এই দেশে চলে এসেছেন । ফলে তাঁরা বাঁচলে এই দেশেই বাঁচবেন, আর মরতে হলে এখানেই মরবেন । যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তালিকায় নাম না-থাকা নিয়ে অহেতুক আতঙ্কে ভোগার দরকার নেই । বেশ কিছু পদ্ধতি আছে । সেই পদ্ধতি মানলে সেই নাম তালিকায় উঠে যাবে ।
বাঁচা-মরার পণ
গ্রামবাসী নেপাল দাস বলেন, "2002 সালে ভোটার তালিকায় নাম নেই । কারণ সেই সময় যখন ভোটার তালিকায় নাম তোলা হচ্ছিল তখন আমি কাজ করতে কাটোয়া গিয়েছিলাম । তখন তালিকায় নাম তোলার জন্য আমার বড় বউদিকে একটা ফর্মে সই করতে বলেছিল । কিন্তু বড় বউদি ভয়ে সই করেনি । তাই আর নাম ওঠেনি । পরে অবশ্য আবার নাম ওঠে এবং ভোটও দিই ।"
তিনি আরও বলেন, "ছোটবেলায় বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে এই দেশে চলে আসি । তাই এখন আর কোনও ভয় লাগছে না । কীসের ভয় ? এখন ভারতে এসেছি, এই দেশেই থাকব । যাব কোথায় ? বাংলাদেশে আমাদের ঘটি-বাটি কিছুই নেই ।" যদি চলে যেতে হয় কী করবেন ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আর কোথাও যাব না, মরলে এখানে মরব আর বাঁচলে এখানে বাঁচব । এখন মোদি সরকার যা করার করুক । আমরা কী সন্ত্রাসবাদী নাকি যে ভয় পাব ।"
আরেক গ্রামবাসী সুমন দাস বলেন, '"2002 সালে ভোটার তালিকায় নাম নেই । আমরা কাজ করে খেটে খাই । তাই আমাদের ভয় লাগেনি । কারণ এখানে শুধু আমাদের একটু জায়গা জমিই আছে । মাঠে ঘাটে কাজ করি । কাজ না-করলে তো খেতে পাব না । আমাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড সবই আছে । ভোটও দিয়েছি । কিন্তু যেহেতু বাইরে বাইরে থেকে কাজ করতে হয় তাই 2002 সালে যখন তালিকায় নাম তোলা হয় তখন আমরা ঘরে ছিলাম না । তাই নাম ওঠেনি । এখন তো ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিই । তারপর সরকার যা ভালো বুঝবে করবে ।"
ব্যতিক্রমী কিছু গ্রামবাসী
তবে এই গ্রামে আতঙ্ক একেবারে নেই তা নয় ৷ এসআইআর নিয়ে ভয় রয়েছে কয়েকজনের মধ্যে ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নিখিল দাস ৷ তিনি বলেন, "2002 সালের অনেক আগে থেকে আমরা এখানে বসবাস করছি । কিন্তু 2002-এর ভোটার তালিকায় নাম নেই । নাম তোলার জন্য একাধিকবার সেই সময় বিডিও অফিসে দরখাস্ত জমা দিই । কিছুটা আতঙ্কে আছি । অনেকে বলছে তালিকায় নাম না থাকলে নাকি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে । ভোটার আধার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাকি সব বাতিল করে দেবে । আমার ছোট্ট দোকান আছে । বুঝতে পারছি না কী হবে ।"
কালেখাঁতলা-1 পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি অজিতকুমার ঘোষ বলেন, "যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম নেই তাঁদের কী হবে সেই নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে BLO দের কাছেও নেই । ফলে আমরাও জানি না, তাই দলীয়ভাবে এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইছি না । তবে আমরা চাই যাঁদের 2002-এর তালিকায় নাম নেই, অথচ 2004-05 এর তালিকায় নাম আছে, তাঁদের প্রতি নির্বাচন কমিশন সহানুভূতিশীল হোক । কারণ কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না-যায়, সেটাই কাম্য ।"
প্রশাসনের আশ্বাস
গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেছেন কালনার মহকুমাশাসক অহিংসা জৈন ৷ তিনি বলেন, "তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের অহেতুক চিন্তা করার কিছু নেই । আর বেশকিছু নথি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আছে । ফলে তাঁরা যেন অহেতুক আতঙ্কিত না-হন ।"