উচ্চমাধ্যমিক: মেধাতালিকায় জেলার ছাত্রছাত্রীদের জয়জয়কার, কে কী হতে চায়

উচ্চমাধ্যমিক: মেধাতালিকায় জেলার ছাত্রছাত্রীদের জয়জয়কার, কে কী হতে চায়
উচ্চমাধ্যমিকের ফলে খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে ৷ পরিবারের সঙ্গে মিষ্টি মুখ করে চলল উদযাপন ৷
Published : May 14, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 14 মে: 76 দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের ফল ৷ 64 জনের মেধাতালিকায় কলকাতার মাত্র 4 জন ৷ বাকি 60 জনই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ছাত্রছাত্রী ৷ ফলে এবারও জেলার পড়ুয়ারা ভালো ফল করে মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই ফলাফলের পর তাদের কে কী হতে চায়, জেনে নিল ইটিভি ভারত ৷
দ্বিতীয় ঘাটালের জিষ্ণু কুণ্ডু
উচ্চমাধ্যমিকে নজর কাড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের শেষ প্রান্ত ঘাটাল । ঘাটাল শহরের কুশপাতার বাসিন্দা কুণ্ডু পরিবারের জিষ্ণু কুণ্ডু 500-এর মধ্যে 496 পেয়ে মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে । সে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র । তার এই অসামান্য সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া কুণ্ডু পরিবার-সহ সমগ্র ঘাটালে । বাবা অর্ণব কুণ্ডু পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মা মৌমিতা কুণ্ডু গৃহবধূ । জিষ্ণুর শুক্রবার একটি পরীক্ষা থাকায় সে খুব ব্যস্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
জিষ্ণু কুণ্ডু বলে, "সময় পেলেই পড়াশোনা করতাম ৷ পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে স্কুলের শিক্ষকরা ৷ তবে বাবা-মা সপ্তাহে দেখা করতে আসতো কারণ স্কুল হচ্ছে আবাসিক । তারা বিভিন্নভাবে মানসিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছে । বড় হয়ে জিওলজিস্ট হতে চাই । নিট ক্যানসেল হওয়ায় মনে অনেকটা দুঃখ রয়েছে ।"
এছাড়াও ঘাটালের রাধানগরের বাসিন্দা অম্লান রায় ওই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে 487 নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থান পেয়েছে ।
তৃতীয় বর্ধমানের সৌম্য রায়
উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পূর্ব বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করল বর্ধমান শহরের তেলমারুই পাড়ার ছাত্র সৌম্য রায় । নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্যর প্রাপ্ত নম্বর 494 । তবে এই সাফল্যের পিছনে ফেসবুক বা সোশাল মিডিয়ার কোনও ভূমিকা নেই বলেই দাবি করে সে । সৌম্যর মতে, ফলের আশা না করে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন ও আত্মবিশ্বাস নিয়েই এগোতে হয় । তাহলেই সাফল্য ধরা দেয় । এদিন সৌম্য বলে, "এত ভালো ফল করবে তা সে কখনও ভাবেনি । মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করি । ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করা আমার কাছে বাড়তি প্রাপ্তি ।"
পঞ্চম চন্দ্রকোনার ত্রিদেব চক্রবর্তী
চন্দ্রকোনার বাসিন্দা ত্রিদেবের বাবা দেবাশিস চক্রবর্তীর স্টেশনারি দোকান । মা জয়শ্রী চক্রবর্তী ৷ ত্রিদেবের দুই দিদি, বড় দিদি অম্বিকা বিবাহিত, মেজো দিদি স্নেহা চক্রবর্তী বাংলা অনার্সে ঘাটাল কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী । বাড়িতে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী দাদু পাঁচকৌড়ি চক্রবর্তী । চন্দ্রকোনায় নার্সারিতে পড়াশোনা করে তারপর থেকেই মেদিনীপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে মাধ্যমিক, তারপর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে ত্রিদেব । ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সে । চলতি বছরই JEE MAINS-এ পরীক্ষা দিয়ে 99.05 শতাংশ নম্বর পেয়েছে ত্রিদেব । এছাড়াও আইআইটির জন্য JEE ADVANCE -এর পরীক্ষা দেবে সে । খেলাধূলা বলতে ইনডোর গেমস পছন্দ । আর পছন্দ মায়ের হাতে রান্না ৷
পঞ্চম শ্রীরামপুরের মেঘা মজুমদার
রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও মেধাতালিকায় সার্বিক পঞ্চম স্থান পেয়েছে মেঘা মজুমদার । তার প্রাপ্ত নম্বর 492 । শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র হাইস্কুলের ছাত্রী সে । তার প্ৰিয় বিষয় ইংরেজি । ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করে সিভিল সার্ভেন্ট হতে চায় । ভালোবাসে আঁকতে ও গান করতে । এই ভালো রেজাল্টে খুশি পরিবার থেকে শিক্ষকরা ।
মেঘা বলেন, "ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম । এতটা ভালো ফল আশা করিনি । উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সার্বিক ভাবে পঞ্চম এটা শুনেও ভালো লাগছে । আমার পরিবার এবং শিক্ষক শিক্ষিকারাও খুশি আমার এই ফল ঘোষণায় ।" মেঘার মা বলেন, "ও আশা করেছিল 487 নম্বর পাবে । কিন্তু এতটা ভালো ফল করেছে তাতেই আমরা খুশি । মেয়ের স্বপ্ন সিভিল সার্ভেন্ট হতে চায় । ওর স্বপ্নই আমাদের স্বপ্ন ।"
ষষ্ঠ রিষড়ার অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায়
উচ্চমাধ্যমিকে 491 নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় । সে শ্রীরামপুর মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র । অনুরাগ বলে, "ভালো রেজাল্ট আশা করেছিলাম কিন্তু এত ভালো হবে আশা করিনি । কোনও নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়াশোনা করিনি যখন ইচ্ছা করত পড়তাম । দিনে তিন ঘণ্টা পড়তাম । শখ বলতে গান শুনতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসি । আগামিদিনে পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চাই ৷ কিন্তু কী করব সেটা এখনও চিন্তা ভাবনা করিনি । বাবা-মা যা বলবেন সেটাই করব ।"
ষষ্ঠ বহরমপুরের আদৃতা পাল
ডাক্তারির সর্বত্র ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক । উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী আদৃতা পালের এটাই দাবি । বহরমপুর কাশেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আদৃতা এবার নিটে বসেছিলেন । পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি অখুশি এবং হতাশ । পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়া এবং নৃত্যের শখ রয়েছে আদৃতার । আগামী দিনে মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে গবেষক হতে চান । উচ্চমাধ্যমিকে আদৃতার প্রাপ্ত নম্বর 491 । 98.2 শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে ।
অষ্টম বসিরহাটের আরিঘ্ন সরকার
মেধা তালিকায় আরও একবার সাফল্যের স্বাক্ষর রাখল উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট । উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (আবাসিক) আরিঘ্ন সরকার । মোট 489 নম্বর পেয়েছে সে ।
বর্তমান যুগে যখন অধিকাংশ পড়ুয়াই মোবাইলে আসক্ত, সেখানে আরিঘ্নর জীবন ছিল অনেকটাই আলাদা । সে জানায়, হোস্টেলে থাকার কারণে তার হাতে মোবাইলের কোনও অ্যাক্সেস ছিল না । কেবল সপ্তাহে একদিন কম্পিউটার ল্যাবে যাওয়ার অনুমতি থাকত, যেখানে প্রয়োজনীয় অনলাইন ক্লাস বা পড়াশোনার কাজের বাইরে অন্য কিছুর অবকাশ ছিল না ।
সে বলে, "মিশনের নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করে স্টাডি হলে পড়াশোনা করতাম । স্কুলের ক্লাস এবং মিশনের এই সিস্টেমেটিক পড়াশোনাই আমাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে ।"
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আরিঘ্নর লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট । সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংকেই বেছে নিতে চায় । উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির সমান্তরালে সে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছিল । পড়াশোনার বাইরে সে যেমন ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তেমনই তার প্রিয় নেশা বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়া ।
অষ্টম শিলিগুড়ির শ্রেয়সী শীল
এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিলিগুড়ি জুড়ে খুশির আবহ । শহরের একতিয়াশাল এলাকার বাসিন্দা শ্রেয়সী শীল রাজ্যস্তরে অষ্টম স্থান অধিকার করে শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে । কলা বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়সী এবারের পরীক্ষায় মোট 489 নম্বর পেয়ে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ।
শ্রেয়সীর পরিবার অত্যন্ত সাধারণ । বাড়ির সামনেই রয়েছে তার বাবার একটি ছোট মুদিখানা দোকান । মা একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা । সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বাবা-মা সবসময় মেয়ের পড়াশোনার পাশে থেকেছেন । ভবিষ্যতে ভূগোল নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা রয়েছে তার । পাশাপাশি সরকারি চাকরি করে সমাজের জন্য কাজ করার স্বপ্নও দেখে সে । নিজের এই অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রেয়সী দিয়েছে তার স্কুলের শিক্ষিকা-শিক্ষক, বাবা-মা এবং গৃহশিক্ষকদের ।
নবম দুর্গাপুরের অভিমন্যু সিং
উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর টিএন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র অভিমন্যু সিং । তার প্রাপ্ত নম্বর 488 । বাড়ি দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন অ্যাভিনিউতে । বাবা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্মী । অভিমুন্যর কথায়, "আমি একজন বড় ডাক্তার হতে চাই । কারণ সমাজে সেই রকম ডাক্তার নেই । এত ভালো রেজাল্ট হবে বুঝতে পারিনি তবে আশা ছিল । সেই জায়গাতেই পৌঁছে যেতে পারলাম ।" মা মিতালী সিং বলেন, "রামকৃষ্ণদেব আর মা সারদার আশীর্বাদ ছাড়া এই রেজাল্ট সম্ভব হতো না । মাধ্যমিকে ভেবেছিলাম আমার ছেলে 1 থেকে 10 এর মধ্যে পৌঁছাবে । কিন্তু কোনও কারণে হয়নি ৷ উচ্চমাধ্যমিকে হয়েছে ৷ আমি খুব গর্বিত ।"