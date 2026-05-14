ETV Bharat / state

উচ্চমাধ্যমিক: মেধাতালিকায় জেলার ছাত্রছাত্রীদের জয়জয়কার, কে কী হতে চায়

উচ্চমাধ্যমিকের ফলে খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে ৷ পরিবারের সঙ্গে মিষ্টি মুখ করে চলল উদযাপন ৷

HS results 2026
উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় জেলার ছাত্রছাত্রীদের জয়জয়কার (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 6:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 মে: 76 দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের ফল ৷ 64 জনের মেধাতালিকায় কলকাতার মাত্র 4 জন ৷ বাকি 60 জনই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ছাত্রছাত্রী ৷ ফলে এবারও জেলার পড়ুয়ারা ভালো ফল করে মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই ফলাফলের পর তাদের কে কী হতে চায়, জেনে নিল ইটিভি ভারত ৷

দ্বিতীয় ঘাটালের জিষ্ণু কুণ্ডু

উচ্চমাধ্যমিকে নজর কাড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের শেষ প্রান্ত ঘাটাল । ঘাটাল শহরের কুশপাতার বাসিন্দা কুণ্ডু পরিবারের জিষ্ণু কুণ্ডু 500-এর মধ্যে 496 পেয়ে মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে । সে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র । তার এই অসামান্য সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া কুণ্ডু পরিবার-সহ সমগ্র ঘাটালে । বাবা অর্ণব কুণ্ডু পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মা মৌমিতা কুণ্ডু গৃহবধূ । জিষ্ণুর শুক্রবার একটি পরীক্ষা থাকায় সে খুব ব্যস্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

HS results 2026
দ্বিতীয় ঘাটালের জিষ্ণু কুণ্ডু (নিজস্ব ছবি)

জিষ্ণু কুণ্ডু বলে, "সময় পেলেই পড়াশোনা করতাম ৷ পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে স্কুলের শিক্ষকরা ৷ তবে বাবা-মা সপ্তাহে দেখা করতে আসতো কারণ স্কুল হচ্ছে আবাসিক । তারা বিভিন্নভাবে মানসিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছে । বড় হয়ে জিওলজিস্ট হতে চাই । নিট ক্যানসেল হওয়ায় মনে অনেকটা দুঃখ রয়েছে ।"

এছাড়াও ঘাটালের রাধানগরের বাসিন্দা অম্লান রায় ওই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে 487 নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থান পেয়েছে ।

তৃতীয় বর্ধমানের সৌম্য রায়

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পূর্ব বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করল বর্ধমান শহরের তেলমারুই পাড়ার ছাত্র সৌম্য রায় । নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্যর প্রাপ্ত নম্বর 494 । তবে এই সাফল্যের পিছনে ফেসবুক বা সোশাল মিডিয়ার কোনও ভূমিকা নেই বলেই দাবি করে সে । সৌম্যর মতে, ফলের আশা না করে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন ও আত্মবিশ্বাস নিয়েই এগোতে হয় । তাহলেই সাফল্য ধরা দেয় । এদিন সৌম্য বলে, "এত ভালো ফল করবে তা সে কখনও ভাবেনি । মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করি । ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করা আমার কাছে বাড়তি প্রাপ্তি ।"

HS results 2026
পরিবারের সঙ্গে তৃতীয় বর্ধমানের সৌম্য রায় (নিজস্ব ছবি)
HS results 2026
তৃতীয় বর্ধমানের সৌম্য রায় (নিজস্ব ছবি)

পঞ্চম চন্দ্রকোনার ত্রিদেব চক্রবর্তী

HS results 2026
পঞ্চম চন্দ্রকোনার ত্রিদেব চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

চন্দ্রকোনার বাসিন্দা ত্রিদেবের বাবা দেবাশিস চক্রবর্তীর স্টেশনারি দোকান । মা জয়শ্রী চক্রবর্তী ৷ ত্রিদেবের দুই দিদি, বড় দিদি অম্বিকা বিবাহিত, মেজো দিদি স্নেহা চক্রবর্তী বাংলা অনার্সে ঘাটাল কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী । বাড়িতে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী দাদু পাঁচকৌড়ি চক্রবর্তী । চন্দ্রকোনায় নার্সারিতে পড়াশোনা করে তারপর থেকেই মেদিনীপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে মাধ্যমিক, তারপর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে ত্রিদেব । ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সে । চলতি বছরই JEE MAINS-এ পরীক্ষা দিয়ে 99.05 শতাংশ নম্বর পেয়েছে ত্রিদেব । এছাড়াও আইআইটির জন্য JEE ADVANCE -এর পরীক্ষা দেবে সে । খেলাধূলা বলতে ইনডোর গেমস পছন্দ । আর পছন্দ মায়ের হাতে রান্না ৷

পঞ্চম শ্রীরামপুরের মেঘা মজুমদার

রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও মেধাতালিকায় সার্বিক পঞ্চম স্থান পেয়েছে মেঘা মজুমদার । তার প্রাপ্ত নম্বর 492 । শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র হাইস্কুলের ছাত্রী সে । তার প্ৰিয় বিষয় ইংরেজি । ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করে সিভিল সার্ভেন্ট হতে চায় । ভালোবাসে আঁকতে ও গান করতে । এই ভালো রেজাল্টে খুশি পরিবার থেকে শিক্ষকরা ।

HS results 2026
পঞ্চম শ্রীরামপুরের মেঘা মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

মেঘা বলেন, "ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম । এতটা ভালো ফল আশা করিনি । উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সার্বিক ভাবে পঞ্চম এটা শুনেও ভালো লাগছে । আমার পরিবার এবং শিক্ষক শিক্ষিকারাও খুশি আমার এই ফল ঘোষণায় ।" মেঘার মা বলেন, "ও আশা করেছিল 487 নম্বর পাবে । কিন্তু এতটা ভালো ফল করেছে তাতেই আমরা খুশি । মেয়ের স্বপ্ন সিভিল সার্ভেন্ট হতে চায় । ওর স্বপ্নই আমাদের স্বপ্ন ।"

ষষ্ঠ রিষড়ার অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায়

উচ্চমাধ্যমিকে 491 নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় । সে শ্রীরামপুর মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র । অনুরাগ বলে, "ভালো রেজাল্ট আশা করেছিলাম কিন্তু এত ভালো হবে আশা করিনি । কোনও নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়াশোনা করিনি যখন ইচ্ছা করত পড়তাম । দিনে তিন ঘণ্টা পড়তাম । শখ বলতে গান শুনতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসি । আগামিদিনে পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চাই ৷ কিন্তু কী করব সেটা এখনও চিন্তা ভাবনা করিনি । বাবা-মা যা বলবেন সেটাই করব ।"

HS results 2026
ষষ্ঠ রিষড়ার অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

ষষ্ঠ বহরমপুরের আদৃতা পাল

ডাক্তারির সর্বত্র ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক । উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী আদৃতা পালের এটাই দাবি । বহরমপুর কাশেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আদৃতা এবার নিটে বসেছিলেন । পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি অখুশি এবং হতাশ । পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়া এবং নৃত্যের শখ রয়েছে আদৃতার । আগামী দিনে মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে গবেষক হতে চান । উচ্চমাধ্যমিকে আদৃতার প্রাপ্ত নম্বর 491 । 98.2 শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে ।

HS results 2026
ষষ্ঠ বহরমপুরের আদৃতা পাল (নিজস্ব ছবি)

অষ্টম বসিরহাটের আরিঘ্ন সরকার

মেধা তালিকায় আরও একবার সাফল্যের স্বাক্ষর রাখল উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট । উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (আবাসিক) আরিঘ্ন সরকার । মোট 489 নম্বর পেয়েছে সে ।

HS results 2026
পরিবারের সঙ্গে আরিঘ্ন সরকার (নিজস্ব ছবি)

বর্তমান যুগে যখন অধিকাংশ পড়ুয়াই মোবাইলে আসক্ত, সেখানে আরিঘ্নর জীবন ছিল অনেকটাই আলাদা । সে জানায়, হোস্টেলে থাকার কারণে তার হাতে মোবাইলের কোনও অ্যাক্সেস ছিল না । কেবল সপ্তাহে একদিন কম্পিউটার ল্যাবে যাওয়ার অনুমতি থাকত, যেখানে প্রয়োজনীয় অনলাইন ক্লাস বা পড়াশোনার কাজের বাইরে অন্য কিছুর অবকাশ ছিল না ।

HS results 2026
অষ্টম বসিরহাটের আরিঘ্ন সরকার (নিজস্ব ছবি)

সে বলে, "মিশনের নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করে স্টাডি হলে পড়াশোনা করতাম । স্কুলের ক্লাস এবং মিশনের এই সিস্টেমেটিক পড়াশোনাই আমাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে ।"

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আরিঘ্নর লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট । সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংকেই বেছে নিতে চায় । উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির সমান্তরালে সে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছিল । পড়াশোনার বাইরে সে যেমন ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তেমনই তার প্রিয় নেশা বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়া ।

অষ্টম শিলিগুড়ির শ্রেয়সী শীল

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিলিগুড়ি জুড়ে খুশির আবহ । শহরের একতিয়াশাল এলাকার বাসিন্দা শ্রেয়সী শীল রাজ্যস্তরে অষ্টম স্থান অধিকার করে শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে । কলা বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়সী এবারের পরীক্ষায় মোট 489 নম্বর পেয়ে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ।

HS results 2026
অষ্টম শিলিগুড়ির শ্রেয়সী শীল (নিজস্ব ছবি)

শ্রেয়সীর পরিবার অত্যন্ত সাধারণ । বাড়ির সামনেই রয়েছে তার বাবার একটি ছোট মুদিখানা দোকান । মা একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা । সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বাবা-মা সবসময় মেয়ের পড়াশোনার পাশে থেকেছেন । ভবিষ্যতে ভূগোল নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা রয়েছে তার । পাশাপাশি সরকারি চাকরি করে সমাজের জন্য কাজ করার স্বপ্নও দেখে সে । নিজের এই অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রেয়সী দিয়েছে তার স্কুলের শিক্ষিকা-শিক্ষক, বাবা-মা এবং গৃহশিক্ষকদের ।

নবম দুর্গাপুরের অভিমন্যু সিং

উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর টিএন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র অভিমন্যু সিং । তার প্রাপ্ত নম্বর 488 । বাড়ি দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন অ্যাভিনিউতে । বাবা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্মী । অভিমুন্যর কথায়, "আমি একজন বড় ডাক্তার হতে চাই । কারণ সমাজে সেই রকম ডাক্তার নেই । এত ভালো রেজাল্ট হবে বুঝতে পারিনি তবে আশা ছিল । সেই জায়গাতেই পৌঁছে যেতে পারলাম ।" মা মিতালী সিং বলেন, "রামকৃষ্ণদেব আর মা সারদার আশীর্বাদ ছাড়া এই রেজাল্ট সম্ভব হতো না । মাধ্যমিকে ভেবেছিলাম আমার ছেলে 1 থেকে 10 এর মধ্যে পৌঁছাবে । কিন্তু কোনও কারণে হয়নি ৷ উচ্চমাধ্যমিকে হয়েছে ৷ আমি খুব গর্বিত ।"

TAGGED:

HIGHER SECONDARY RESULTS 2026
HS MERIT LIST
উচ্চমাধ্যমিক
উচ্চমাধ্যমিকের ফল
HS RESULTS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.