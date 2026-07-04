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সরোবর থেকে আয় হওয়া টাকা খরচ হয় কোথায়? জানতে চেয়ে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি প্রাতঃভ্রমণকারীদের

রাজ্যের নয়া অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তও এই রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃভ্রমণ থেকে শুরু করে শরীরচর্চা করতে আসেন । তাঁকেই চিঠি দিলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা ৷

Rabindra Sarobar
রবীন্দ্র সরোবরের আয়ের হিসাব নিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে চিঠি প্রাতঃভ্রমণকারীদের (ছবি-সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 4:40 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ৷ সেখানে রয়েছে একাধিক ক্লাব । বার্ষিক লিজ বাবদ লাখ লাখ টাকা জমা হয় কেএমডিএ-র কাছে । তবে সেই টাকা সরোবরের কাজে খরচ হয় না বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রাতঃভ্রমণকারীদের একাংশ । তাঁদের দাবি, এই টাকা তাহলে যায় কোথায়? এই নিয়ে রাজ্যের নয়া অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের কাছেও অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা ।

কেএমডিএ সূত্রে খবর, রবীন্দ্র সরোবরে আছে তিনটি রোয়িং ক্লাব, যারা লিজ চুক্তি বাবাদ বার্ষিক যে টাকা দেয় তার পরিমাণ কমবেশি 50 লাখ টাকা । আছে তিনটি সুইমিং ক্লাব । তারাও বার্ষিক লিজ চুক্তি বাবদ ভাড়া দেয় কমবেশি 25-30 লাখ টাকা । তিনটি ক্রিকেট কোচিং, একটি তিরন্দাজ কর্মশালা রয়েছে ৷ তারাও বার্ষিক লিজ চুক্তি বাবদ যা দেয় তার পরিমাণ কমবেশি 10-15 লাখ টাকা । এছাড়াও নজরুল মঞ্চ থেকে আসে 5-7 লাখ টাকা বার্ষিক । বিভিন্ন শুটিং বাবদ 10-12 লাখ টাকা আয় হয় । সব যোগ করলে আয়ের পরিমাণ কোটি টাকার উপর ।

Rabindra Sarobar
রবীন্দ্র সরোবর (নিজস্ব ছবি)

প্রাতঃভ্রমণকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিপুল টাকা রবীন্দ্র সরোবর থেকে আয় হলেও এখানকার কর্মকাণ্ডের জন্য এই টাকা খরচ হয় না । কোথায় যায় তার কোনও হদিশ নেই । এই লিজ বাবদ বিপুল টাকা রবীন্দ্র সরোবরের উন্নয়নের কাজে খরচ করার এবং যে টাকাগুলি জমা পড়ছে তার সঠিক পরিমাণ কত, তা হিসাব করার আবেদন জানিয়ে রাজ্যের স্বপন দাশগুপ্তকে চিঠি দিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারীদের একাংশ । ঘটনাচক্রে রাজ্যের নয়া অর্থমন্ত্রী তিনিও এই রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃভ্রমণ থেকে শুরু করে শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে প্রায়শই গিয়ে থাকেন ।

যদিও প্রাতঃভ্রমণকারীদের অভিযোগে পাত্তা দিতে নারাজ কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি । কেএমডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, "কেএমডিএ-র একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে যারা লিজ হোল্ডার তারা তাদের অর্থ সেখানে জমা করেন । সিভিল ওয়ার্কের জন্য প্রতিবছর কমবেশি কোটি টাকা, নিরাপত্তার জন্য বছরে দেড় কোটি টাকা, ইলেকট্রিক খাতে আরও একটি বড় অংকের টাকা খরচ হয় । কেএমডিএ-র নিয়ম অনুসারে যখন যে অংকের টাকা প্রয়োজন সেই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ডিপিআর করে জমা দিতে হয় এবং তার ভিত্তিতে অনুমোদন মেলে । টাকার অংক কোথাও নির্দিষ্ট বাধা নেই বা বলা নেই যে লিজ বাবদ যেটুকুনি টাকা উঠছে, সেইটুকু টাকায় এখানে খরচ করতে হবে । এই টাকা সরাসরি অথরিটির অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ।"

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের কর্মকর্তা চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, "এখানে ক্লাবগুলি বড় অংকের টাকা লিজ বাবদ কর্তৃপক্ষকে দেয় । এটা ঠিক । তারপরেও আমরা নিজেরা জল ও ধারের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি । তেমনই প্রাতঃভ্রমণকারীদের উচিত নিজেদের উদ্যোগে সরোবরের একাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা । কেএমডিএ একদম যে কিছু করে না তা বলব না । তবে আরও নজরদারি প্রয়োজন এবং আরও নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন । তাই যে লিজের অর্থ তারা পান চেষ্টা করতে হবে, তার থেকেই সুপারভাইজার নিয়োগ, নিরাপত্তা কর্মী কিংবা সাফাই কর্মী নিয়োগ করার জন্য ।"

TAGGED:

RABINDRA SAROBAR LAKE
FINANCE MINISTER SWAPAN DASGUPTA
রবীন্দ্র সরোবর
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত
RABINDRA SAROBAR

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