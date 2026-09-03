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ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেতে ঘুষ ! হাতেনাতে ধরা পড়ে গ্রেফতার মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট

মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্টকে হাতেনাতে ধরা হয় ৷ তাকে গ্রেফতারের করে এই চক্রে কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন শাখা।

North Bengal Medical College
ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়ায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 6:52 PM IST

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শিলিগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়ার নামে ঘুষ চাওয়া ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বড় অভিয়ান চালালো দুর্নীতি দমন শাখা (অ্যান্টি-করাপশন ব্রাঞ্চ বা এসিবি)। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতাল চত্বরে ফাঁদ পেতে ট্র্যাপ অপারেশন চালিয়ে হাতেনাতে এক মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্টকে গ্রেফতার করেছেন এসিবি-র আধিকারিকরা।

এসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হস্তান্তরের বিনিময়ে 3000 টাকা ঘুষ চাওয়া হয়েছিল। এরপরই এক অভিযোগকারীর সহায়তায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে অভিযান চালান দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। অভিযোগকারীর কাছ থেকে 3000 টাকা নেওয়ার মুহূর্তেই বাবুল মল্লিক নামে ওই মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্টকে হাতেনাতে ধরা হয় ৷ তাকে গ্রেফতারের পর এই চক্রে আরও কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন শাখা।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়ায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশোর এসিবি-র এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "ঘুষ নিতে গিয়ে একজন কর্মচারীর হাতেনাতে ধরা পড়ার খবরে আমি নিজে ভীষণ খুশি। যেসব অফিসাররা এই অ্যাকশন নিয়েছেন তাদের সাধুবাদ জানাই ৷ ভবিষ্যতেও দুর্নীতি দূর করতে এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।"

হাসপাতালের দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র এক মাসের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সুপার কৌশিক ঈশোর জানান, হাসপাতালে সিন্ডিকেট ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে মাত্র এক মাসে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মীদের তিনবার শো-কজ করেছেন, যার জন্য অনেকেই তাঁকে এখন ঠাট্টা করে ‘শো-কজ সুপার’ বলছেন। তবে অভিযুক্ত কর্মীদের শো-কজের উত্তর একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না, তারা স্রেফ আর হবে না বা ক্ষমা চেয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করত।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে ট্রলি পার্টি বা পারমানেন্ট জিডিএ-সহ চারজনকে আগে শো-কজ করা হয়েছিল। স্থায়ী কর্মচারী হওয়ায় এরা ভাবত যা খুশি তাই করে যাবে এবং হাসপাতাল জুড়ে একটা চক্র বা সিন্ডিকেট তৈরি করে রেখেছিল। এমনকী যখনই তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হতো, তখনই তারা কাজ বন্ধ করে দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করত। এর ফলে হাসপাতালে মৃতদেহ পরিবহন নিয়ে জটিলতা তৈরি হতো এবং দেহ জমে যেত। কন্ট্রাকচুয়াল ‘সাথী’ স্টাফদের দিয়ে সেই কাজ করানো ঝুঁকির ৷ তাই বিকল্প না থাকার সুযোগ নিয়ে এরা বারবার হাসপাতাল অচল করার হুঁশিয়ারি দিত। তবে বর্তমানে অভিযুক্ত স্থায়ী কর্মী বাবুল মল্লিক-সহ বাকিদের বিষয়ে স্বাস্থ্য ভবনে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে, যাতে স্বাস্থ্য ভবন থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাসপেন্ড বা বিভাগীয় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

হাসপাতাল চত্বরে শুধু মর্গ সহকারী বা গ্রুপ-সি/ডি কর্মীই নয়, দুর্নীতির শেকড় যে আরও গভীরে ছড়ানো, তা-ও অকপটে স্বীকার করেছেন হাসপাতাল সুপার। তিনি জানান, ব্লাড ব্যাঙ্ক, টিকিট কাউন্টার এমনকী রোগী ভর্তির নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। সাধারণ মানুষ লিখিত অভিযোগ জানালেই এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান (এইচওডি) ডক্টর এ রায়ের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের বিষয়ে তিনি জানান যে, জেলাশাসকের কাছেও মেইল পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক বিভাগ নিয়ে গঠিত কলেজের একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি বর্তমানে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং দ্রুতই সেই রিপোর্ট প্রিন্সিপালের কাছে জমা পড়বে। বর্তমানে গ্রেফতার হওয়া মর্গ সহকারীকে হেফাজতে নিয়ে এসিবি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

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ACB RAID
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ঘুষের অভিযোগ
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE

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