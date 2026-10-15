কলকাতায় পুজোর সংখ্য়া রেকর্ড তিন হাজারের বেশি; নিরাপত্তার দায়িত্বে 32 হাজার রক্ষী

কলকাতায় পুজোর সংখ্য়া রেকর্ড তিন হাজারের বেশি; নিরাপত্তার দায়িত্বে 32 হাজার রক্ষী
Kolkata Durga Puja 2026: বিপুল সংখ্যক পুজো হচ্ছে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৷ পুজোয় ভিড় সামলানোর দায়িত্বে বড় পদক্ষেপ করেছে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: শহরে শারদোৎসবের আবহ ইতিমধ্যে জমে উঠেছে ৷ এবছর তিলোত্তমা কলকাতায় দুর্গাপুজোর সংখ্যায় এক নজিরবিহীন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে ৷ বিগত বছরের তুলনায় এবছর প্রায় 400টি নতুন দুর্গাপুজো হচ্ছে ৷ সব মিলিয়ে পুজোর সংখ্যা পৌঁছেছে রেকর্ড 3 হাজার 319 ৷
কলকাতা পুলিশের প্রদত্ত তথ্যানুসারে, শহরের এই বিপুল সংখ্যক পুজোর মধ্যে প্রায় 247টি বড় মণ্ডপকে বড় পুজো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলিকে পুলিশের অফিসিয়াল গাইড ম্যাপে স্থান দেওয়া হয়েছে ৷ এলাকাভিত্তিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যাদবপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক—685টি পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ এর পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেহালা বিভাগ, যেখানে পুজোর সংখ্যা 598টি ৷
উৎসবের দিনগুলোতে লক্ষ লক্ষ মণ্ডপমুখী দর্শনার্থীর ভিড় সামলাতে এবং সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ৷ আগামী চতুর্থী থেকেই শহরজুড়ে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় 32 হাজার নিরাপত্তা কর্মী ৷ এই বিশাল বাহিনীর মধ্যে 12 হাজারেরও বেশি সদস্য কেবল কলকাতা পুলিশেরই ৷
রাতের ভিড়ের পাশাপাশি দিনের বেলাতেও যেন প্রধান প্রধান মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে ও নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ট্রাফিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ রেকর্ড সংখ্যক পুজো ও জোরদার নিরাপত্তার সুব্যবস্থায় এবছরের শারদোৎসব কলকাতাবাসীর জন্য আরও বেশি উৎসবমুখর হয়ে উঠতে চলেছে ৷
দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ পুজো উপলক্ষে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট 21 হাজার অস্থায়ী হোমগার্ড এবং 12 হাজার পুলিশকর্মী ৷ পাশাপাশি, যানজট সামলাতে ট্রাফিকেও বাড়তি পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানান, পুজোর দিনগুলিতে শহর ও শহরতলিতে বহু মানুষ বাইরে থেকে আসেন এবং রাস্তা পারাপার করেন । রাস্তাঘাটে পর্যাপ্ত শৃঙ্খলা না থাকলে এবং গাড়ি ও পথচারী একসঙ্গে চলতে শুরু করলে সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক । তবে পুজোর শুরুতেই মানুষের এই অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে কিছুটা হয়রানি হলেও পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে সাধারণ মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
মা ফ্লাইওভারে অতিরিক্ত চাপ ও বিশেষ ব্যবস্থা
শহরের সাধারণ রাস্তার পাশাপাশি প্রবল চাপ বাড়ছে মা ফ্লাইওভারের উপরও । এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনার ব্যাখ্যা করে জানান, একদিকে নিউ টাউনের ট্রাফিক এবং অন্যদিকে কলকাতার ট্রাফিক—উভয়েরই অতিরিক্ত চাপ এসে পড়ে মা ফ্লাইওভারের উপর ।