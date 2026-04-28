ETV Bharat / state

দ্বিতীয় দফায় তিন হাজারেরও বেশি শতায়ু'র ভোটদান, বিশেষ ব্যবস্থা কমিশনের

বয়সকে তোয়াক্কা না-করে ভোট কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন বহু শতায়ু ৷ দ্বিতীয় দফার ভোটে কোন জেলায় কত জন এমন ভোটদাতা রয়েছেন,পড়ুন ইটিভি ভারতে ৷

ভোটকেন্দ্রের পথে বৃদ্ধা (ফাইল ছবি- পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 1:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 এপ্রিল: বুধবার রাজ্যে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ ৷ রাজনৈতিক দলগুলির মাসব্যাপী তুমুল প্রচার, মিটিং-মিছিল এবং তীব্র বাকযুদ্ধের পর অবশেষে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম-এ বন্দি হতে চলেছে সমস্ত প্রার্থীদের ভাগ্য ৷ আর এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের ঠিক প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া একটি অভূতপূর্ব পরিসংখ্যান নতুন করে চমক তৈরি করেছে ৷

বয়সের ভারে শরীর হয়ত নুয়ে পড়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের সব চেয়ে বড় উৎসবে সামিল হওয়ার উৎসাহে এতটুকুও ভাটা পড়েনি শতায়ুদের ৷ বরং আধুনিক প্রজন্মের কাছে তাঁরাই হয়ে উঠছেন সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ৷ বুধবার শেষ দফার নির্বাচনে নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন তিন হাজারেরও বেশি শতায়ু বা একশো বছর পার করা ভোটার ।

শারীরিক অক্ষমতা, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি বা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটার কষ্ট- কোনও কিছুই তাঁদের ভোটদানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না । গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বয়স যে নিছকই একটি সংখ্যা মাত্র, তা আরও একবার প্রমাণ করতে চলেছেন বাংলার এই প্রবীণ নাগরিকরা । যে সমস্ত তরুণ ভোটাররা ভোটের দিনটিকে নিছক 'ছুটির দিন' হিসেবে দেখে বাড়িতে বসে থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন, তাঁদের কাছে এই 'সেঞ্চুরিয়ান'রা এক জ্বলন্ত উদাহরণ ৷

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যে পরিসংখ্যান জনসমক্ষে আনা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্যের নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলা মিলিয়ে মোট শতায়ু ভোটারের সংখ্যা 3 হাজার 243 জন ৷ পরিসংখ্যানের দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর দিলে দেখা যায়, শতায়ু ভোটারদের এই তালিকায় একেবারে শীর্ষে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা । এখানে মোট 853 জন এমন প্রবীণ ভোটার রয়েছেন, যাঁদের বয়স একশো বা তার বেশি ৷

এর পরেই রয়েছে নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনা জেলা । নদিয়া জেলায় শতায়ু ভোটারের সংখ্যা 791 এবং উত্তর 24 পরগনায় এই সংখ্যাটি 698 । পিছিয়ে নেই অন্যান্য জেলাগুলিও । হাওড়া এবং হুগলিতে যথাক্রমে 312 জন এবং 294 জন শতায়ু ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে কমিশন সূত্রে খবর ।

পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও 234 জন একশো পার করা ভোটার রয়েছেন । তবে, সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল, এই তালিকায় সব থেকে পিছিয়ে রয়েছে খোদ তিলোত্তমা । পরিসংখ্যানে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, খাস কলকাতায় শতায়ু ভোটারের সংখ্যা মাত্র 61 জন । শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ ও শহরতলি এলাকায় প্রবীণদের ভোটদানের হার এবং উৎসাহ যে অনেক বেশি, এই পরিসংখ্যান অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে ৷

প্রবীণ এই নাগরিকদের ভোটদান প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন, সহজ ও নিরাপদ হয়, তার জন্য 2026 সালের এই বিধানসভা নির্বাচনে কমিশনের তরফ থেকে একগুচ্ছ নতুন ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ বিশেষ করে 85 বছরের বেশি বয়সি নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম (যাঁদের 40 শতাংশের বেশি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে) ভোটারদের জন্য চালু করা হয়েছে যুগান্তকারী বাড়িতে বসে ভোটদান বা হোম ভোটিং (Home Voting) সুবিধা ৷

এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজেদের বাড়িতে বসেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন । এই সুবিধা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত সহজ একটি আবেদন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঠিক পাঁচ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট 12ডি (12D) ফর্মে এলাকার রিটার্নিং অফিসারের (RO) কাছে আবেদন করতে হয়েছে আগ্রহী ভোটার বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ৷ প্রবীণদের যাতে কোনও রকম হয়রানির শিকার হতে না হয়, তার জন্য বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা (BLO) স্বয়ং বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ফর্ম পৌঁছে দিয়েছেন এবং তা নির্ভুলভাবে পূরণ হওয়ার পর নিজের দায়িত্বে সংগ্রহও করে এনেছেন ৷

যাঁদের আবেদন যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের একটি বিশেষ টিম কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণ করেছে । পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে সম্পূর্ণ গোপনীয়, অবাধ ও নিরাপদ থাকে, তা সর্বতোভাবে সুনিশ্চিত করা হয়েছে ৷

পাশাপাশি, যে সমস্ত প্রবীণ বা শতায়ু ভোটাররা হোম ভোটিং-এর সুবিধা না-নিয়ে সশরীরে বুথে এসে ভোট দিতে আগ্রহী, তাঁদের জন্যও থাকছে বিশেষ বন্দোবস্ত ৷ অশক্ত শরীরে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে দীর্ঘ লাইনে যাতে দাঁড়াতে না-হয়, তার জন্য সরাসরি বুথে প্রবেশ করে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ তীব্র গরমের কথা মাথায় রেখে বুথে বুথে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ওআরএস, ছায়ার ব্যবস্থা এবং হুইলচেয়ারের সুবিধাও সুনিশ্চিত করেছে কমিশন ।

সব মিলিয়ে, শেষ দফার ভোটে যখন গোটা রাজ্যের নজর থাকবে রাজনৈতিক পালাবদলের দিকে, তখন এই শতায়ু ভোটাররা রোদ-গরম উপেক্ষা করে বুঝিয়ে দেবেন, গণতন্ত্রের শিকড় এই বাংলায় ঠিক কতটা গভীরে প্রোথিত ৷ তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁরা চিরকাল এক অসামান্য দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবেন ৷

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধানসভা নির্বাচন 2026 দ্বিতীয় দফা
2ND PHASE CENTENARIANS VOTE
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
CENTENARIAN VOTERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.