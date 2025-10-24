ETV Bharat / state

শব্দ তাণ্ডবে নীরব প্রশাসন! পরিবেশ কর্মীদের কন্ট্রোল রুমে জমা শতাধিক অভিযোগ

পরিবেশ কর্মী নব দত্ত রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন৷ তাঁর দাবি, শব্দ তাণ্ডব রুখতে কয়েকটি জায়গায় পুলিশকে দেখা গেলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিষ্ক্রিয় ছিল৷

NOISE POLLUTION
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 7:55 PM IST

কলকাতা, 24 অক্টোবর: কালীপুজো হোক কিংবা ছট, শব্দবাজির তাণ্ডবের অভিযোগ ওঠে৷ এবারও এই ধরনের বহু অভিযোগ উঠেছে৷ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসন নীরব ছিল বলে অভিযোগ করছেন পরিবেশ কর্মীরা৷ তাঁরা সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করছেন রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের৷ যদিও এই নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

উল্লেখ্য, কালীপুজো এবং ছট পুজোয় শব্দবাজির ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে বারবার অভিযোগ ওঠে৷ এই নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়াটাই সাধারণ মানুষের কর্তব্য৷ প্রতিবার এই নিয়ে অনেকেই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান৷ কিন্তু অভিযোগ পাওয়ার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ ওঠে৷

এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলেই অভিযোগ৷ পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম মুখ নব দত্তের দাবি, প্রশাসন পুরোপুরি মদত জুগিয়েছে আইনভঙ্গকারীদের। একাধিক থানা ফোন বন্ধ করে রেখেছে। সামান্য কিছু অঞ্চলে পুলিশকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, শব্দ তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে পুলিশ ও বা প্রশাসনের কাছে কীভাবে অভিযোগ জানাতে হবে, সেই নিয়ে প্রতিবছরই লিফলেট বিলি করেন পরিবেশ কর্মীরা৷ এবারও তাঁরা একই কাজ করেছেন৷ তাছাড়া প্রতিবারের মতো এবারও লিফলেটে পরিবেশ কর্মীদের কন্ট্রোল রুমের নম্বর দেওয়া থাকে৷ এবারও দেওয়া ছিল৷ পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পর কোনও কাজ না-হলে পরিবেশ কর্মীদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে বলা হয়েছিল৷

কলকাতা, হাওড়া, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় এই পরিবেশ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল। গত কয়েকদিন হোয়াটস অ্যাপ ও ফোনে ওই কন্ট্রোল রুমে শুধু হাওড়া ও কলকাতা থেকেই প্রায় 100টি অভিযোগ জমা পড়ে৷ সেই অভিযোগ পাওয়ার পর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে অভিযোগও জানানো হয় পরিবেশ কর্মীদের তরফে৷ তার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন নব দত্ত৷

তাঁর প্রশ্ন, ‘‘এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মতো সংস্থার কি আদৌ দরকার আছে? সেস তোলার জন্য ছোট একটি আদায়কারী ব্যবস্থা থাকলেই তো হয়। বাকি সবই তো করবে পুলিশ।’’ নব দত্তর আরও বক্তব্য, যারা পরিবেশ নিয়ে জনস্বার্থে কাজ করে, তাদের উচিত প্রতিটি আইনভঙ্গের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা৷ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেরও একই কাজ৷

সেই কাজ করা হয়নি বলেই নব দত্ত অভিযোগ করেছেন৷ তাঁর বক্তব্য, শব্দ তাণ্ডব নিয়ন্ত্রণে যদি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে যদি বারবার আবেদন-অভিযোগ-দাবি জানাতে হয়, তাহলে এই পর্ষদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যানকেও নিয়েও কটাক্ষ করেছেন নব দত্ত৷ তিনি বলেন, ‘‘মাস্টার মশাই ভূগোল নিয়ে মন্তব্য করার আগে একটু জানালে ভালো হয়। ভাবুন ভাবুন ভাবা প্রয়োজন। যত মানুষ এই কন্ট্রোল রুমে ফোন কিংবা হোয়াটস অ্যাপ করেছেন, তাঁরা প্রশাসনকে বলে কাজ হয়নি বলেই করেছেন৷"

