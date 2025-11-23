6 মাসে 90 লক্ষ ভক্তের সমাগম, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের হাত ধরে পর্যটনে 'নতুন দিগন্ত'
প্রথম ছ'মাসে এখনও পর্যন্ত 90 লক্ষ ভক্ত গিয়েছেন মন্দিরে ৷ প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ভক্তের সমাগমের ফলে মন্দিরের প্রতিদিনের আয় কমবেশি 4 লক্ষ টাকা ৷
Published : November 23, 2025 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে ৷ জানা গিয়েছে, জনসাধারণের জন্য মন্দির খুলে দেওয়ার পর থেকে প্রথম ছ'মাসে 90 লক্ষ ভক্ত মন্দিরে গিয়েছেন ৷ বিপুল পরিমাণ ভক্তের সমাগমের ফলে মন্দিরের প্রতিদিনের আয় কমবেশি 4 লক্ষ টাকা ৷
বাঙালির ভ্রমণ মানচিত্র থেকে 'দিপুদা’ অর্থাৎ দিঘা-পুরী-দার্জিলিং-এই তিনটি নামকে বাদ দেওয়া অসম্ভব । এর মধ্যে হাতের কাছে দিঘা মানেই এতদিন ছিল সপ্তাহ শেষের আলস্য ৷ ঝাউবনের ছায়া আর সমুদ্রের নোনা হাওয়া। মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে দিঘা ছিল নিছকই এক বিনোদনমূলক 'উইকেন্ড ডেস্টিনেশন'। কিন্তু গত কয়েক মাসে সেই চেনা সৈকত শহরের ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে।
দিঘা এখন আর শুধু পর্যটকদের বিচরণক্ষেত্র নয়, তা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে। পুরীর আদলে গড়ে ওঠা জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে দিঘার পর্যটন শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে এখন সেখানে পাল্লা দিচ্ছে ভক্তদের 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি। মন্দিরটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার পর থেকেই দিঘায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। আগে মানুষ দিঘায় যেতেন মূলত সমুদ্র স্নান করতে আর বিশ্রাম নিতে। এখন সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে মন্দির দর্শন ও পুজো দেওয়া। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান সেই বদলেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।
মন্দির সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ছ'মাসে দিঘায় আগত পর্যটকদের সংখ্যা সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় 90 লক্ষ ভক্ত জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে দিঘায় পা রেখেছেন। অর্থাৎ, দিনে দিনে দিঘার পর্যটনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে এই মন্দির। সাধারণ দিনগুলিতে গড়ে প্রায় 50 হাজার দর্শনার্থী মন্দির চত্বরে ভিড় জমাচ্ছেন। শনি-রবিবার কিংবা বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে এই সংখ্যাটি আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
ভক্ত সমাগমের এই বিপুল জোয়ারে সমৃদ্ধ হচ্ছে মন্দিরের ভাঁড়ার। ভক্তির টানে মানুষ দু’হাত ভরে দান করছেন। মন্দিরের আয়ের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাধারমণ দাস একটি বিস্তারিত হিসেব তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "শুধুমাত্র প্রণামী বক্সেই নগদ জমা পড়ে 1 লক্ষ টাকারও বেশি। এছাড়া অনুদান ও উপহার থেকে দৈনিক আয় হয় আরও 1 লক্ষ টাকা। প্রসাদ বিক্রি থেকে দৈনিক আয় হয় কমবেশি 2 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দৈনিক 4 লক্ষ টাকা আয় হয় জগন্নাথ মন্দিরের।"
মন্দিরকে কেন্দ্র করে দিঘার সামগ্রিক মন্দির অর্থনীতি বা 'টেম্পল ইকোনমি'-তে (Temple Economy) উল্লেখযোগ্য গতি এসেছে। স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী এবং লজ মালিকদের মতে, দিঘার পর্যটনে এখন আর 'অফ-সিজন' বলে কোনও শব্দ নেই। আগে বর্ষাকাল বা পরীক্ষার মরশুমের সময় দিঘা কিছুটা ফাঁকা থাকত। কিন্তু এখন বছরের 365 দিনই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে রয়েছে। এর ফলে হোটেলগুলির ব্যবসা এখন সারা বছরই রমরমা। আগে পর্যটকরা যেখানে এক-দু'দিনের জন্য আসতেন ৷ এখন মন্দির দর্শন ও আরতি দেখার টানে অনেকেই থাকার মেয়াদ বাড়াচ্ছেন।
মন্দির চত্বর ও তার আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় দোকান। ফুল, মিষ্টি, পুজোর ডালা থেকে শুরু করে নানা সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এর ফলে স্থানীয় স্তরে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, মন্দিরের নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থাও বহু মানুষের রুজিরুটির সংস্থান করেছে। বর্তমানে মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিত্য সেবা, সাফাইকর্মী এবং হাউসকিপিং বিভাগ মিলিয়ে মোট 170 জন কর্মী দিনরাত কাজ করছেন। সবমিলিয়ে, দিঘা এখন তার পুরনো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। একসময় যা ছিল শুধুই অবসর উপভোগের জায়গা, আজ তা ভক্তি ও পর্যটনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। পুরীর মতোই দিঘাও এখন বাঙালির কাছে একাধারে সমুদ্রের আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক শান্তির ঠিকানা হয়ে উঠেছে।