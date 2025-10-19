500 বছর ধরে ছাদহীন মন্দিরে পূজিত মা কালী, তবু দেখেননি সূর্যের মুখ
প্রায় 500 বছরের বেশি প্রাচীন এই পুজো । জানুন রায়গঞ্জের দেবীনগরের কালীবাড়ির পুজোর আরও বিশেষত্ব ।
Published : October 19, 2025 at 5:38 PM IST
রায়গঞ্জ, 19 অক্টোবর: ছাদহীন মন্দির ৷ আর সেই মন্দিরের বেদির উপর পূজিত হন মা কালী । তবু সূর্যের মুখ দেখেন না রায়গঞ্জের দেবীনগরের কালীবাড়ির প্রতিমা । কারণ এখানে দীপান্বিতা অমাবস্যায় দিন সকাল থেকে কালী প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় ৷ আর তারপর সন্ধেবেলা মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর রাতে হয় কালীপুজো এবং পুজো হওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগেই বিসর্জন হয় প্রতিমা ।
দেবীনগর কালীবাড়ির পুজো প্রায় 500 বছরেরও বেশি প্রাচীন । এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক গল্পকথা । শোনা যায়, এক সময় ডাকাতরা এখানে পুজো শুরু করেছিল । যদিও পরে তা বন্ধ হয়ে যায় । পরবর্তীতে তৎকালীন দিনাজপুরের জমিদারদের হাতে দেবীর পুজো শুরু হলেও বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনায় পুজোর আয়োজন হয় । এবছরেও প্রাচীন রীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে এখানে ।
কথিত আছে, একটা সময় দিনাজপুরের জমিদার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ঘোড়ার গাড়ি করে এই স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । আচমকাই গাড়ির চাকা আটকে যায় তাঁর । শত চেষ্টাতেও গাড়ি এগোয়নি । সেদিন রাতে জমিদারকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, এই স্থানে তাঁর পুজো করার জন্য । সেই নির্দেশ মেনেই জমিদার গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের হাত ধরেই পুজো শুরু হয় এখানে ।
পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ মেনে মন্দির তৈরি হয় ৷ তবে সেই মন্দিরের কোনও ছাদ নেই । খোলা আকাশের নীচেই পূজিতা হন দেবী । এই পুজোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে পশু বলি হয় না ৷ আগে পুজোতে পাঁঠাবলির নিয়ম থাকলেও বর্তমানে সেই প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে । এখানে অন্নভোগের চল নেই ৷ ভোগ হিসেবে দেবীকে লুচি, সুজি, মিষ্টি, ফল ও পাঁচ রকমের ভাজা দেওয়া হয় । পুজো হয় বৈষ্ণব মতে । কালীপুজো ছাড়াও সারা বছর বেদিতেই পুজো দিয়ে আসেন ভক্তরা ।
পুজো কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, "প্রায় 500 বছরের বেশি আগে জমিদারের আমলে চালু হওয়া এই প্রাচীন পুজো দেখতে বিভিন্ন জেলা থেকে, এমনকি ভিন রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকেও থেকে প্রচুর মানুষ আসেন । মায়ের কাছে প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তাদের । প্রাচীন রীতি মেনেই দেবীর পুজো সম্পন্ন হয় এখানে । পুজো হয় বৈষ্ণব মতে । বর্তমানে বলিপ্রথা বন্ধ রয়েছে ।"
পুরোহিত সাধন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বিগত 25 বছর ধরে এই মন্দিরে পুজো করছি । উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে পুজোর । সময় বদলালেও জমিদারি আমলে প্রচলিত রীতি মেনেই এখানে পুজো হয় । এখানে অন্নভোগ হয় না ৷ বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এই মন্দিরে ।"