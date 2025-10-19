ETV Bharat / state

500 বছর ধরে ছাদহীন মন্দিরে পূজিত মা কালী, তবু দেখেননি সূর্যের মুখ

প্রায় 500 বছরের বেশি প্রাচীন এই পুজো । জানুন রায়গঞ্জের দেবীনগরের কালীবাড়ির পুজোর আরও বিশেষত্ব ।

Debinagar Kalibari Puja
দেবীনগর কালীবাড়ির পুজো (নিজস্ব ছবি)
রায়গঞ্জ, 19 অক্টোবর: ছাদহীন মন্দির ৷ আর সেই মন্দিরের বেদির উপর পূজিত হন মা কালী । তবু সূর্যের মুখ দেখেন না রায়গঞ্জের দেবীনগরের কালীবাড়ির প্রতিমা । কারণ এখানে দীপান্বিতা অমাবস্যায় দিন সকাল থেকে কালী প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় ৷ আর তারপর সন্ধেবেলা মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর রাতে হয় কালীপুজো এবং পুজো হওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগেই বিসর্জন হয় প্রতিমা ।

দেবীনগর কালীবাড়ির পুজো প্রায় 500 বছরেরও বেশি প্রাচীন । এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক গল্পকথা । শোনা যায়, এক সময় ডাকাতরা এখানে পুজো শুরু করেছিল । যদিও পরে তা বন্ধ হয়ে যায় । পরবর্তীতে তৎকালীন দিনাজপুরের জমিদারদের হাতে দেবীর পুজো শুরু হলেও বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনায় পুজোর আয়োজন হয় । এবছরেও প্রাচীন রীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে এখানে ।

ছাদহীন মন্দিরে পূজিত দেবীনগরের কালী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কথিত আছে, একটা সময় দিনাজপুরের জমিদার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ঘোড়ার গাড়ি করে এই স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । আচমকাই গাড়ির চাকা আটকে যায় তাঁর । শত চেষ্টাতেও গাড়ি এগোয়নি । সেদিন রাতে জমিদারকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, এই স্থানে তাঁর পুজো করার জন্য । সেই নির্দেশ মেনেই জমিদার গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের হাত ধরেই পুজো শুরু হয় এখানে ।

Debinagar Kalibari Puja
পুজোর রাতেই বিসর্জন হয় কালীর (নিজস্ব ছবি)

পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ মেনে মন্দির তৈরি হয় ৷ তবে সেই মন্দিরের কোনও ছাদ নেই । খোলা আকাশের নীচেই পূজিতা হন দেবী । এই পুজোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে পশু বলি হয় না ৷ আগে পুজোতে পাঁঠাবলির নিয়ম থাকলেও বর্তমানে সেই প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে । এখানে অন্নভোগের চল নেই ৷ ভোগ হিসেবে দেবীকে লুচি, সুজি, মিষ্টি, ফল ও পাঁচ রকমের ভাজা দেওয়া হয় । পুজো হয় বৈষ্ণব মতে । কালীপুজো ছাড়াও সারা বছর বেদিতেই পুজো দিয়ে আসেন ভক্তরা ।

Debinagar Kalibari Puja
500 বছরের বেশি প্রাচীন এই পুজো (নিজস্ব ছবি)

পুজো কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, "প্রায় 500 বছরের বেশি আগে জমিদারের আমলে চালু হওয়া এই প্রাচীন পুজো দেখতে বিভিন্ন জেলা থেকে, এমনকি ভিন রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকেও থেকে প্রচুর মানুষ আসেন । মায়ের কাছে প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তাদের । প্রাচীন রীতি মেনেই দেবীর পুজো সম্পন্ন হয় এখানে । পুজো হয় বৈষ্ণব মতে । বর্তমানে বলিপ্রথা বন্ধ রয়েছে ।"

Debinagar Kalibari Puja
স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজোর শুরু (নিজস্ব ছবি)

পুরোহিত সাধন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বিগত 25 বছর ধরে এই মন্দিরে পুজো করছি । উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে পুজোর । সময় বদলালেও জমিদারি আমলে প্রচলিত রীতি মেনেই এখানে পুজো হয় । এখানে অন্নভোগ হয় না ৷ বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এই মন্দিরে ।"

Debinagar Kalibari Puja
বেদিতে পুজো হন মা কালী (নিজস্ব ছবি)
Debinagar Kalibari Puja
ছাদহীন মন্দিরে পুজো হয় (নিজস্ব ছবি)

