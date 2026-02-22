দোলের আগে শান্তিনিকেতনে নাশকতার ছক ! হোটেল থেকে উদ্ধার বোমা
বোমা উদ্ধারকে ঘিরে নাম জড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতার ৷ যে হোটেল থেকে 50টি বোমা উদ্ধার হয়েছে, সেটি তৃণমূল কার্যালয় থেকে খানিকটা দূরে ৷
Published : February 22, 2026 at 2:03 PM IST
বোলপুর, 22 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনের প্রান্তিকে তৃণমূল কার্যালয়ের কাছে একটি হোটেলে বসে চলছিল বোমা বাঁধার কাজ ৷ খবর পেয়ে বোলপুরের এসডিপিও-র নেতৃত্বে হানা দেয় পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে 7 জনকে আটক করা হয় ৷ পাশাপাশি প্রায় 50টি বোমা-সহ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ ৷ হোটেলটি স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবু দাসের দখলে ৷ আগামী 3 মার্চ শান্তিনিকেতনে দোল, তার আগে কি নাশকতার ছক ? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।
বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল বলেন, "সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে আমরা টিম গঠন করে তল্লাশি চালাই ৷ দেখি বোমা জাতীয় কিছু মজুত ছিল ৷ যা ঘিরে রেখে বম্ব স্কোয়াড, দমকলকে খবর দিই। কিছু জনকে আটক করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে।"
কয়েক দিন আগেই শান্তিনিকেতন থানার প্রান্তিক এলাকায় একটি হোটেলে মধুচক্রের ঘটনায় পুলিশ 4 জনকে গ্রেফতার করেছিল ৷ সেইসঙ্গে 8 জন মহিলাকে উদ্ধার করেছিল ৷ সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল স্থানীয় 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল-কংগ্রেসের কাউন্সিল সঙ্গীতা দাসের স্বামী বাবু দাসের ৷
এবার সেই প্রান্তিকে তৃণমূল কার্যালয় থেকে ঢিল ছোড়া দূরে একটি হোটেলে হানা দেয় পুলিশ। বোলপুরে এসডিপিও রিকি আগরওয়াল-সহ শান্তিনিকেতন ও পাঁড়ুই থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ 3টি ব্যাগে প্রায় 50টি বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
ঘটনাস্থল থেকে 7 জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বোমা বাঁধার কাজ চলছিল ওই হোটেলে ৷ প্রসঙ্গত, এই হোটেলটি দীর্ঘ দিন ধরে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবু দাসের দখলে রয়েছে। এখান থেকেই ওই এলাকায় দলীয় কার্যকলাপ হত ৷ দলীয় পতাকা থেকে ব্যানার, ফেস্টুন রাখা, প্রস্তুতি প্রভৃতির কাজকর্ম হত ৷ সেই হোটেল থেকেই উদ্ধার হয় বোমা ৷ এদিন, বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে সিআইডি বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে ৷ মোতায়েন ছিল দমকলের ইঞ্জিনও ৷
উল্লেখ্য, আগামী 3 মার্চ শান্তিনিকেতন দোল ৷ ইতিমধ্যেই প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটকের ঢল 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে ৷ তাই এই বোমা বাঁধা ও মজুত কি কোনও নাশকতার ছক ? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।